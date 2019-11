Rominet 7 338 7 Messages Abonnés "le marché peut rester irrationnel plus longtemps que vous resterez solvable" Homme Inscrit depuis le 23-06-2008 Nbr de réac. publiés 13 Nbr de reco. reçues 113 Nbr de reco. données 74 Qui le recommande le + acrouan Qui lui répond le + trypot Il recommande le + trypot Il répond le + à bobse Journal Membres Favoris Rominet Modifier la valeur Adresser un message à RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre discussion a été ajoutée Une erreur est survenue Sorti de mon call, en perte très nette, j'y reviendrai plus tard en prenant un meilleur point d'entrée



trypot et Jaguar 1 autre membre participe à cette discussion trypot - Idem pour Apple en plus y a du volume dégagement des sur les valeurs de peur de la fiscalité US Jaguar - Sur le point de faire une divergence dayly. Vais prendre un put ct Jaguar -

Mcd en mois. Après une longue consolidation, la tendance n est infirmée qu après croisement des mme11 et mm20.

Mcd toujours en hausse long terme Une autre façon de faire du weinstein: la méthode de Philippe erb. Ce qui marche en Day trading, marche également sur d autres graphiques.Mcd en mois. Après une longue consolidation, la tendance n est infirmée qu après croisement des mme11 et mm20.Mcd toujours en hausse long terme Jaguar - Le plus important est la pente de la mm20 Voir les 4 réponses suivantes





👍 TENDANCE et M7_M20_Bollingers...👎✌✌✌ La tendance est notre amie et il est souvent dangereux de se mettre en contre. Day trading ou swing, mieux vaut trader ce qui correspond au sens et limiter les opérations liées à l'émotivité et l'impulsivité. 1319

7

rominet et waldo7 bubu70 zombie seb37300 Marius11 Balthazar7 yopsis BEAUA Vinrenal eyme2000 maldoror bjc69 kakueta laurent381 benteo JACHEN gunthers2 iggy GodMaSak JDJDreu Cookstock Traddict serval_x bobse Bjornborg stock-pick Charlelmar a.conesa bazilou Ptitchat72 Jaguar Obywan crisdak midodiy 34 autres membres participent à cette discussion optima - Si Boll inf débordée, je tenterais bien MM50 en support ? Baissier Cours d'entrée : 4 320.35 1 optima - ON APROCHE DES 4310 !!! waldo7 - oue MM50 touchée mais faible rebond et mauvais PMI FR...peu de participation, petit volume, quelque algo vendeurs qui poussent de temps à autre pour tester...des signes contradictoires aussi (SG ce matin par ex.) waldo7 - et Bio pas dans le rouge...c'est très indécis bubu70 - Opti ! Quand tu fais voir tes jambes et que tu dis "TENDANCE" .... tu penses à laquelle ? .... zombie - Bonjour,

Je ne résiste pas aux gambettes d'Opti

Achat seuil psychologique des 4300 points

Renfort > MM50 jour 4310

Stop < 4295 waldo7 - manip Pour ceux qui continuent à croire qu'un indice ne se manipule pas à coup d'algo: voir cette accélération soudaine sur support tech...au moment même ou la liquidité est minimum entre 12/14h00 bubu70 - On peut viser le comblement du gap pour le début de semaine, mais pour l'instant je vois pas mieux que bas ...



... en toute modestie !



https://youtu.be/BVynS_JvHRQ waldo7 - pareil achat turbo Call sur ce support...même si ils sont capables de tout (ordre x10 en 1 seconde sur capture précédente) waldo7 - quel gap bubu celui en dessous ou celui qui vient de se former ? ;-) 1 waldo7 - 3 banques dans les valeurs du top du CAC avec -2.05%...quelle rigolade optima - Pas bon pour l'ouverture mensuelle... On est plus en suspension entre MM20 et 50, qui n'a pas tenu (revoir en clôture?)

J'y suis allée très prudemment, avec stop, car casser 4300, c'est 4 170 possibles et plus bas même !

A la hausse, 4 460 toujours possibles optima - Je sors mon petit gain... optima - Je sors mon petit gain... optima - Je sors mon petit gain... seb37300 - non la tendance ne l est pas forcément, j'était dans la tendance baissière, mais hop,+3% comme pas magie sur rien pour descendre ensuite comme prévu.... ça par dans tout les sens, il faut avoir des stop tres large, ou un bol monstrueux optima - Tu as raison, difficile en europe actuellement, le S.P 500 est plus fiable. seb37300 - D ailleurs, au passage, le DJ et retourné à 17700, et on en est qu a 4300.... au meme nibveau du DJ on était à 5000 il y a 6 mois.... un retours du DJ à 15900 ça va etre les soldes optima - Cela nous ferait vers les 3900, perso je vois 4000 pour acheter long 4500 pour shorter ! bubu70 - zone des 3812 pour moi si ça veut y aller ... waldo7 - regardez la taille du tail du chandelier du jour ---> rachat sur toute l'après-midi et les US sont dans le vert(s) seb37300 - oui, tres belle mêche sur le support, mais j en ai marre de leur conneries, je trade plus que les gros mouvements maintenant waldo7 - C'est sans doute la meilleure chose à faire et je suis arrivé à la m^me conclusion...mais c'est dur quand on est joueur ;-. Le CAC bougera vraiment quand les US décrocheront; pour le moment ce marché directeur semble incoulable depuis 6 ans malgré toutes les divergences d'indicateurs possible. La saison des résultats (earning à -9.5%!!!) pourrait changer la donne...sauf si Mme Yellen engage un autre QE (élection oblige). Aux US, ils ont décidé que le bear market n'existait plus...mais cela ne les empêche pas de vendre l'Europe. bubu70 - Opti !!!!!!!!! épile toi veet ! Y a plein de poils qui ont poussé sur tes jambes .............. optima - BOLLINGER et MM50 aux commandes Donc... MM7 ou Fobo inf à 4238 ? optima - MM7 fait? je sors cette partie de mon straddle seb37300 - faudrait shorter 4400.... mais j ai déjà donné.... Baissier Cours d'entrée : 4 375.77 | Objectif : 4 250 | Stop : 4 500 optima - Pour suivre dans cette indécision avec MM50 en pivot ???! waldo7 - ouarf...c chaud mais je suis vert à +162€...en tradant comme un bourrin sur J210B à levier...43 waldo7 - je sors...bon trade à tous ! optima - La mm50 ayant cédé, Tenté call sur les 4238 évoqués hier (fibo)

Espoir retour vers la MM7 ensuite. Gros BEMOL... si nous terminons en T1, qui appelle souvent un T2 voire aussi un T3.Espoir retour vers la MM7 ensuite. 1 waldo7 - pareil optima...mais le marché n'a plus rien sous la pédale pour le moment: vente constante et sans panique tout secteur... 2 optima - Boll à suivre, à plus tard... 1 optima - quelle bonne idée ce recul !! entrée tentée 4250 1 optima - La sagesse me pousse à la sortie... 1 Marius11 - bien joué encore une fois opti 2 optima - Merci Marius, abstinence force majeure aujourd'hui, mais encore une fois cela s'est joué en gros entre MM7 et bollinger . Attention au T1 possible demain ! 1 Balthazar7 - Difficile de dire où cette baisse va cesser. D'un côté le dernier mouvement de hausse de fevrier , en faisant un plus haut que janvier, peut faire penser que la tendance MT pourrait s'inverser. De l'autre, on sent bien que ce n'est pas l'euphorie nulle part ce qui pourrait entretenir la baisse encore un bon moment. 1 optima - Me retrouve en swing, on verra lndi Fidèle à ma coutume, j'ai joué la tendance (baissière) à la mm7.

Pas eu le temps de ressortir en ID et stop non sauté

Tant pis, je me retrouve donc en swing, on verra lundi si baisse ou tentetive de retournement haussier!



BON WEEK END À TOUTES ET TOUS... optima - Vendu 9H30, Il y a longtemps que nous n'avons pas vu une MM50 aussi tenace ! optima - Pas d'accord sur le pétrole, possible changement de direction demain, d'autant plus que la conjugaison mm7, mm20 va attirer... waldo7 - et 14k€ de produits dérivés en short...vendredi soir optima - Moralité.. Mieux vaut s'abstenir quand le marché fait ce qu'il veut ! waldo7 - reste que les volumes sont dignes d'un mois d'aout et que l'or continue à monter... zombie - UT Jour Baissier Cours d'entrée : 4 575.93 | Objectif : 4 239 | Stop : 4 600 Possible double Top / 4580 waldo7 - Tant que le pompage des CB et algo surpasse les ventes des quelques investisseurs présents à bord... optima - Tendance tendance... optima - Boll sup /M7 zombie - 2 H Baissier Cours d'entrée : 4 563.1 | Objectif : 4 418 | Stop : 4 576 Bonjour waldo7 - Crédible Zombie...mais pas en ligne droite (1er gap à combler sur 4 518) et pas avec autant de résistance à la baisse comme en ce moment: il faudrait une accélération des ventes...et c'est bien calme. optima - Gain monétisé à la mm7 sur position boll hier zombie - Salut Waldo, salut Opti

Sur UT Hebdo 2ème test MM100 plate qui devrai renvoyer les cours.

Mon stop reste > les derniers plus hauts optima - Je commencerai à shorter vers 4640 avec stop car 4700 est attirant optima - En effet zombie, je viens de regarder, ne serait-ce pas la droite supérieure d'un triangle ? zombie - Hebdo Au 4 éme Top le retour zombie - Jour

plutôt Biseau ascendant

Support EMA 7

Cible EMA 20 puis EMA 50 Bonjour Optiplutôt Biseau ascendantSupport EMA 7Cible EMA 20 puis EMA 50 waldo7 - 4 475/4 500 probable si atteints dans les prochains jours autrement rebond vers cibles supérieures type 4 635/4 700 zombie - Gap des 18/19 avril à combler 4507/4521 pas fait ce matin optima - Attention à l'éventuelle cassure de la MM7 seb37300 - Short obj 4350. Stop 4720? optima - C'est loin pour moi...ou avec très faible levier !. je préfère MM 510 en bas et Boll en haut optima - Que voulez vous ?, c'est ainsi.... Quand on est "drogûée" à la MM..., ça paye souvent ! seb37300 - Optima, est trop gourmand d attendre 4350 ? Faut il alléger a 4430? optima - Salut Seb, je suis tentée plutôt pas la MM20, un tout petit peu + haut ! optima - Les 4500/4510 sont vraiment un niveau important et la défense s'organise vite quand ou passe dessous ! Une baisse évidente sous ce niveau peut nous emmener à la MM20 et 4400 et si ce niveau lâche, une correction baissière ressurgir. zombie - UT Jour

Possible rebond sur EMA 20

Mais je préfère achat sur EMA 50 nœud d'obliques sur 4430 Salut la filePossible rebond sur EMA 20Mais je préfère achat sur EMA 50 nœud d'obliques sur 4430 waldo7 - Future US in the green...so far zombie - UT 2 H

Invalidation si rupture 4 noir avec cible 4229 soit 6 bleu UT Jour Cible 4 noir pour achat avec cible R5 noir voire 5 noirInvalidation si rupture 4 noir avec cible 4229 soit 6 bleu UT Jour waldo7 - 12.29: -1.84%...ca va remonter... 1 waldo7 - achat 500 Turbo Call W012B à 0.94€ waldo7 - c'est laborieux... waldo7 - Argh: EURUSD à + 0.5% et Sanofi qui plante...ca va être difficile... waldo7 - boum...sorti sur stop -25€ optima - Voilà 50% de vendus à la MM20 ! 1 zombie - Jour Long sur EMA 50 seb37300 - j hésite a etre gourmand waldo7 - le CAC bouge en moyenne sur 100 points en intraday, par palier de 30/40 points maxi...les algos sont bien réglés. waldo7 - Etonnant marché: pas d'inversion comme hier...vente massive sur volume moyen...le wedge du CAC est donc confirmé waldo7 - Précis comme une horloge suisse....on va voir si le support du wedge tient ou si on comble le gap en dessous.... 1 yopsis - Mé davis que cest une petite respiration A suivre optima - Qu'est ce qu'elle chapeaute bien ma mm20 !!!!! waldo7 - Le CAC pourrait bien perdre son couvre chef demain... optima - LOL WALDO ! oui, le CAC a clôturé au-dessous de la moyenne mobile à 20 séances,, Au-dessus aurait été préférable pour les haussiers, mais bon! 4400 n'est pas cassé, donc je ne pense pas à une tendance baissière tant que ce niveau tient ! BEAUA - je pense qu'on aura un jupe en dessous les mollets Baissier Cours d'entrée : 4 442.75 | Objectif : 4 370 waldo7 - Profil de marché piégeux en tout cas: cycliques en tête avec banques dans le vert, niveau critique à 4 425/4 430 testé sans conviction pour le moment, EURUSD explosé, plus de résultats aux US, support de wedge...ca fait bcp... waldo7 - achat 1000 CALL Y142B, stop serré... waldo7 - ce machin descend sans volume comme une figue pourrie..étonnant, pas d'acheteurs, marché creux et vide, ordres de vente qui se succèdent tranquillement avec profil de marché inverse... waldo7 - non c un call, je jouais un support diago en 30 minutes qui était respecté jusque là... waldo7 - c'est également un niveau EURUSD sur lequel la BCE l'ouvre toujours...mais pas aujourd'hui euuuuuuuuh...je voyais un renverse...ca a lieu en ce moment mais c'est calme... BEAUA - OPTI Je préférai tes mollets que la punck de l'avatar (;o)) 2 optima - BOA, punk n'est plus de mon âge, mais combattante je demeure ! 1 Vinrenal - Quel marché de merde...3 tôles en 3j malgré 9/10 de trades gagnants...

Na mais c'est pas possible comme dirait l'autre... 1 BEAUA - objectif atteint eyme2000 - et oui Vinrenal, le taux de réussite n'a aucune importance.... mon système a une taux de réussite de 36% et pourtant il gagne très bien sa vie.



se fixer comme seule statistique qualitative le taux de réussite est une grave erreur. 2 Vinrenal - Disons que mon approche était bonne sur les actions mais est foireuse depuis plusieurs mois avec ces marchés (quasi) imprévisible (enfin pour moi en tout cas).

Et il y a les turbos qui baissent fortement à la moindre petite baisse et qui montent bien moins (en proportion) lorsque le CAC monte... 1 maldoror - Eh oui, c'est logique Vinrenal avec de mauvais produits on obtient de mauvais résultats Il ne faut surtout pas se baser sur les performances passées des anciens leaders qui étaient spectaculaires non pas grâçe aux produits utilisés (turbos CAC spread 3 cts) mais grace à une longue expérience des marchés pour Yomax1 et à la pertinence des signaux donnés par le programme développé par Bjc.



Sans stratégie validée sur longue période c'est la ruine assurée avec les turbos CAC spread 3 cts. L'issue est toujours la même avec la perte totale du capital, c'est juste une question de temps. Si tu avais de bons résultats sur les actions alors pourquoi se lancer sur le concours avec 20000 euros sur des produits aussi dangeureux. 6 Vinrenal - Hello Maldo, je constate à nouveau que je ne suis pas fait pour les Turbo même si j'ai un taux global de réussite correct sur les trades. C'est quelques trades sur les turbos (et parfois mon entêtement) qui font très mal à mon capital. Mais il est vrai que le marché est actuellement difficile pour moi avec aucune direction ou comportement lisible des marchés. Ceci fait que je n'arrive pas à retrouver la pente ascendante sur mon compte "IB". Et je n'ai pas envie à nouveau d'injecter des fonds via mon compte "perso" qui marche correctement sur Cfd. (IB n'est pas bon pour les CFD à mon humble avis).

Pourquoi 20k, simplement pour avoir de trop gros levier en étant sous capitalisé.

Mais avec -50% en qq mois, je dois vite revoir mon approche dans ce marché que j'ai du mal à exploiter... waldo7 - maldoror: je ne comprends pas...ce qui fait perdre de l 'argent sur stratégie sur turbo 3ct c'est le fait d'être à contre mouvement (ce que je viens de faire...) et non la nature du produit. Quand on est dans le bon sens, ce type de produit est gagnant. 1 optima - Mon petit avis, 9/10 trop ambitieux... Il y a des jours avec et des jours sans, j'ai payé pour comprendre ce genre de chose et aussi que -50%, c'est + 100% à faire pour rattraper !

Aujourd'hui j'ai quelques valeurs en compte mais je ne trade (Id ou swing) que les tendances indicielles fortes car les retournements mont coûtés dans le passé. Malgré cela, suis entre 6 et 7 /10 et cela suffit à un résultat plus qu'honorable...

Bons trades à tous 2 seb37300 - sortit de mon put ( post du 26/4) pk ça marche que quand je fait pas le concours.... donc maintenant je vois large, achat à 4080 VAD à 4600, le CT je peux pas maldoror - Waldo7, les cadeaux à répétition à l'émetteur et au broker rogne obligatoirement la performance 30 euros de perte immédiate pour chaque trade de 1000 turbos CAC spread 3 ct (25 euros sur le spread et 5 euros pour le courtage) par rapport à un trade réalisé au même instant sur un contrat future CAC et c'est sans compter la perte de la prime de gap qui peser encore plus lourd

Pour un trader génial, la performance n'est que légèrement amputée par ces pertes systématiques mais pour un trader standard c'est la ruine assurée après quelques dizaines de trades ou après quelques centaines pour les plus chanceux. 1 waldo7 - OK merci pour l'info Maldo.

Je ne connais pas les CFD et future mais on n'entend aussi de drôles de trucs dessus...

Tous les produits ont un spread, parfois prime de gap aussi...non ?

Cela dépend aussi dans quelles conditions de marché (ie turbo à petit levier en swing plutôt qu'en intraday sur gros levier). 1 bjc69 - Maldoror et Waldo7, impossible de recommander vos messages... Waldo7, tu as parfaitement raison, il suffit d'être dans le bon sens et de ne pas entrer et sortir plusieurs fois dans la journée car le spread finit quand même par coûter cher lorsqu'on multiple les opérations.

C'est pour cette raison que j'ai conservé mes turbos put en neutralisant momentanément par un achat de contrats future, le spread étant beaucoup plus serré. Le programme dont parle Maldoror n'a pas encore donné de signal de retournement. seb37300 - Vinérale, comme le dis maldo, le spread et une valeur des turbo qui diminu et qui cote pas toujour comme il faudrait fait que si tu multipli les trades meme à 90% de réussite tu perdra tout quand meme, surtout que tu a l air d avoir le meme défaut que moi, ton taux de réussite enorme s'explique par le fait que tu prend des petites PV et tu attend pour les pertes, qui fait qu'une taules bouffe toutes tes PV...., en 3 concours j ai jamais fait moins de 75% de réussite et j ai jamais finis dans le vert. Essai d avoir une approche inverse, si ça part vraiment mal sort quand meme ( meme si comme moi tu vend au pire moment) par contre quand ça part bien, garde ta ligne meme si ça revient à 0 avant de repartir, je vais fait du MT et ça marche mieux, j ai vader total à 45€ sur l oblique LT et au lieu de prendre ma PV le lendemain, là j attend les 38€ meme si ça revient à 45 entre temps 2 maldoror - Waldo7 Je ne suis pas surpris qu'il y ait également de "drôles de trucs" sur les CFD mais pas sur le future d'échéance la plus proche jusqu'à la veille de son échéance car c'est la plus liquide. waldo7 - ok Maldo.

Sur Turbo, mon expérience m'a appris :

* ne faire qu'une entrée et sortie

* placer un stop on quote au niveau zero (le gain réalisé compense déjà les 3 cts): tout le reste est bénèf.

* Sortir vite (ce que je ne fais pas tjrs grrr).

* levier: 30/35 au maxi (oue je sais c bcp)

* intervention sur niveau clé uniquement (risque d'over-trading), stop serré défini sur un montant fixe par trade 1 maldoror - Waldo7, pas convaincu par le "sortir vite" avec des turbos spreads 3 cts Sinon on retombe dans le scénario classique avec de petits gains ... toujours suivis par une grosse perte. optima - Les amis, soyez aussi attentifs à l'effet dividence, regardez bien le spread entre future et indice ! waldo7 - CZ explique l'effet dividene:

Les turbos à maturité sur ce sous-jacent sont habituellement calculés à partir du cours de l’indice CAC40. Toutefois, pour éviter que les turbos calls ne perdent de la valeur et les puts ne s’apprécient brutalement lors du détachement des dividendes, nous nous appuyons en plus de l’indice proprement dit, sur le cours de l’indice future CAC40 de la date d’échéance du turbo pour évaluer son prix.

Par exemple, prenons un cours fictif du CAC40 à 4000 points. Au mois de mai 2010 seront détachés 92 points sur le CAC40. Celui-ci verra donc sa valeur passer à 3908 points ce qui correspond à la valeur du future CAC40 mai.

La valeur d’un turbo échéance 19/05/2010 avec une barrière à 3850 doit prendre en compte ces deux cours. En conséquence, son prix est inférieur à ce qu’ils devraient être sans les dividendes (et les puts sont plus chers). De même, le delta de ce turbo call est inférieur à l’unité (au contraire du delta des put). Le produit a donc un prix de 1.20 euros au lieu de 1.50 euros (sans risque de gap) comme c’est le cas normalement lorsqu’il n’y a pas de dividendes.

Au fur et à mesure que l’on va se rapprocher de la maturité (et que les dividendes seront détachés), le cours spot et le cours du future vont converger ce qui va faire converger le delta des puts et calls vers 1. Le cours du produit va donc progressivement se rapprocher du cours « habituel » correspondant à la différence entre le cours spot et la barrière (auquel on ajoute le risque de gap).

Enfin, il est nécessaire de préciser que malgré cette différence sur le calcul du prix, le produit ne reste désactivable que si le cours spot touche la barrière.



Et pour les warrants :



En ce qui concerne les warrants sur l’action qui détache un dividende ordinaire, l’impact est totalement neutre. En effet, le prix du warrant est calculé à partir du cours de l’action ajusté de ce dividende. Les dividendes étant connus à l’avance, nous nous servons de cette anticipation pour connaitre le prix de l’action après le détachement du dividende (prix de l’action moins la prévision de dividende). Le jour du détachement, le prix de l’action pris en compte dans le calcul du prix du warrant ne bouge donc pas et l’impact sur le produit dérivé est nul.



En effet, il est normal que les détenteurs de Calls ne voient pas la valeur de leur produit baisser alors qu’ils n’ont pas reçu de dividende… A l’inverse, le détachement de cette somme ne favorise pas les détenteurs de Puts.



Il arrive que des dividendes exceptionnels soient détachés. Dans ces cas là, la prévision du dividende n’a pas pu être effectuée et donc le prix de l’action utilisé pour calculer le prix du warrant ne prend pas en compte ce montant. Pour rendre l’opération neutre vis-à-vis des détenteurs de warrants, les caractéristiques du produit sont alors ajustées. optima - Objectif 4348 ? (GAP du 13 avril) et 4318 (Fibo) si on le casse..APRES ??? BEAUA - salut mon avis plus bas 4345 puis retour 4406 bonne journée waldo7 - crude oil dans le rouge et marché toujours aussi corrélé au pétrole, c'est lent...on attend le déclenchement pour tager les 4 350 et sortir...turbo PUT Y486B 1 waldo7 - vendu: + 175€ waldo7 - je viens aussi de larguer mes BX4 utilisés juste pour la couverture...grande question maintenant: support de wedge cassé + gap comblé: ou va-t-on ?

Va falloir remonter vite fait autrement on pourrait retourner encore à la cave... waldo7 - gaffe, le pétrole remonte dans le ver(s)t waldo7 - magnifique piège des algo avant l'ISM - vue 2 min waldo7 - vendu trop tôt ce turbo put...grrr kakueta - oui je me suis fait sortir sur mon call juste avant cette grimpette! :/

attend demain de voir ou on seras... peut être pas vendu trop tôt au final ;) waldo7 - mou kakueta...drôle de marché en tt cas: baisse constante et sans panique du CAC quasi tout secteur, pétrole en hausse, EURUSD assez haut, silence des banques centrales, marhcé US à l'unisson...rien de bon la dedans dans en Log comme en short ou on risque le rachat sur dip... kakueta - oui, mai va être erratique jusqu’à début juin et les prochaines réunions des banques centrales toutes confondues!

la fed va elle prendre une décision a quelque jours de la décision sur le break sit rien n'est moi sur!

ce qui ne m'arrangerais pas je suis en short sur €/$ et long sur JPY avec des lignes significatives.

la boj pourrait agir si le $ baisse de trop et que le yen se renforce a outrance. idem pour la bce, mais... ou pas.

la barrière a ne pas passer serais 4250/45 sinon.... sinon c'est le gap a 4000 qui pourrais être rejoint! BEAUA - j'ai jamais vu ça ..une telle volatilé en 1 minute ça va te faire 5 ou 6 fois rouge vert zombie - Jour Haussier Cours d'entrée : 4 319.46 | Objectif : 4 450 | Stop : 4 290 Zone de rebond probable zombie - Hebdo Rebond sur oblique ? 1 kakueta - il semble que tu avais raison waldo au vu du futur pour ton put ! idem pour moins mes bx bien que le levier sois bien moindre. zombie - Bonjour



Contact Boll <

Prends petit long et vente 50 % des puts pris sur 4580 2 bubu70 - Pas mal zombie!



Pour un rebond, si tel est le cas, il devrait etre court, en hebdo il reste du potentiel pour la baisse ...





Simple avis ! zombie - Jour

Si retracement 100 % de la dernière vague cible 4229

La T+A donne 3850 Salut BubuSi retracement 100 % de la dernière vague cible 4229La T+A donne 3850 zombie - Mensuel Zoom Sous l'oblique cible Boll kakueta - 4245! la faut que ca tienne sinon c 100 pt de moins il n'y a plus rien en résistance en dessous! waldo7 - et tout ça avec des volumes dignes du mois d'aout...les algo vont pouvoir s'en donner à cœur joie avec aussi peu de contreparties. zombie - 4 H Haussier Cours d'entrée : 4 305.59 | Objectif : 4 426 | Stop : 4 275 Un décompte optimiste seb37300 - Un support aussi parfaitement respecté me laisse perplexe..... Haussier Cours d'entrée : 4 305.25 | Objectif : 4 450 | Stop : 4 180 mais j ai pas pu me retenir d en prendre un petite ligne...., j ai beaucoup de mal d attendre un vrai krach pour me positionner.... zombie - UT 5 Renfort long 4278 cible 4311 puis 4344 zombie - Sortie 4300, il fait beau bon WE à tous zombie - UT 5 le graphe zombie - UT 5 MAJ

à surveiller réjection ou non Objectif atteintà surveiller réjection ou non 2 zombie - UT 5 Baissier Cours d'entrée : 4 355.18 | Stop : 4 365

Noir ou Bleu 2 Retracements possiblesNoir ou Bleu optima - Entrée vers 10h (futures) sortie à la MM7, je ne shorte pas encore, en attente de direction waldo7 -

€6cts de spread sur turbo PUT BNP H964B... Qui dit mieux ?€6cts de spread sur turbo PUT BNP H964B... 1 maldoror - Spread BNP double sur tous les produits sur indices entre 14h29' et 14h31'30" 1 waldo7 - oue Maldo et ce n'est pas ponctuel...on a l'impression qu'ils font durer quand le turbo commence à évoluer dans le sens du client...hum waldo7 - +160€...mais très laborieusement et en tradant comme un bourrin...grrrrrrrrrr...je dois bosser un peu aussi...dommage car partait ds le bon sens...bon trade à tous ! zombie - UT 5

Cherche long sur zone 4320 Décompte baissier en coursCherche long sur zone 4320 zombie - UT 30 La cible pour jouer le rebond est vers 4300 zombie - UT 5 invalidé

Reprise long sur 4304 optima - AMHA

WS pas génial avec un dj - 0.2% SP500 + 0.1% au final, bien sous les plus haut car ils ont buté sur la mm7. Pour le CAC, c'est ce passage qui est important, ensuite la zone des 4400 est un gros frein. ... On voit bien une bougie d'incertitude hier. La tendance reste baissière pour l'instant et nous avons un rebond techniqueWS pas génial avec un dj - 0.2% SP500 + 0.1% au final, bien sous les plus haut car ils ont buté sur la mm7. Pour le CAC, c'est ce passage qui est important, ensuite la zone des 4400 est un gros frein. 1 bjc69 - Une explication à ce retournement de tendance ? laurent381 - Hollande aurait reconnu que sa phrase n'était pas correcte et vient de la rectifier: Ca va mieux! ... cette semaine ! 2 benteo - Retournement de tendance innatendu Explications ?

L'euro baisse un peu et le pétrole monte un peu.

Es-ce suffisant pour expliquer que le CAC passe de 4374 à 4330 (-1%) en moins de 15 minutes ? laurent381 - Le 49-3 pour la loi travail, probablement la raison pour la CAC Ca augure d'un beau bordel dans les rues à partir de ce soir ... 1 seb37300 - la même raison que le 10 mars.... fausse hausse attrape pigeon, et -6% en 2H pour les plumer et faire venir les vadeur.... puis le lendemani +4% pour plumer les vadeur de la veille, c est pour cette raison que je perd toujours en court terme, les mouvements n ont aucune cohérence avec la réalité, ce qui justifie la baisse un jour, justifie la hausse le lendemain, hier pétrole -5% , total n a quasiment pas bougé avec le rebond de ce matin, il y a 2 mois, je me prenait -4% par jours, avec un pétrole a l'équilibre...., Je pense qu il y a que les robots qui peuvent trader le CT car eux n'ont aucun sentiment et ne se laisse pas influancer 1 benteo - Vous aurez compris que les 2 raisons que j'ai donné auparavant (baisse de l'euro et hausse du pétrole) devraient en principe, produire l'effet inverse. 1 optima - 4374/75 est un niveau purement technique (fibo) car pas de données fondamentalement importantes pour expliquer. En revanche 4335 semble un pivot... 1 optima - Ou alors, c'est que les algos travaillent sur le baril, en l'absence d'autres chose ? optima - 1$ de moins en 2 H optima - Futures Vinrenal - "Les causes de ce 'trou d'air' ne sont pas évidentes pour tout le monde: la soudaineté du repli donnerait à penser que le marché à sanctionné une 'mauvaise nouvelle' mais le fil de l'actualité ne recèle aucune dépêche susceptible de plomber la tendance. " seb37300 - au moins, ils font plus semblant de trouver des excuses bidon comme le pétrole ou l euro, 1% en 5 min, bah on sais pas.... allez, encore un petit effort les analystes, parlez nous des manipulations de marché, pétage de stop, et des algo qui nous arnaque a longueur de journée....... 1 benteo - Peut-être une anticipation sur une décision politique Le conseil des ministres vient d'autoriser Manuel Valls à utiliser le 49.3

S'ensuivra sûrement motion de censure et risque de voir Valls sauter.... seb37300 - je pense pas car ils l ont déjà utilisé,on est habitué aux socialo fachiste qui donnent des leçons de démocratie mais qui sont un partit totalitaire escroc , menteur et limite demeuré dixit " ça va mieux qu en 2012 sauf le chomage la dette les attentats etc..... " , au passage vous aurez remarqué que pour la déchéance de nationalité il n y a pas eu le 49.3.... quand je dis socialos fachiste il y a une raison.... waldo7 - attaque à l'arme blanceh en Allemagne...ou plutôt arbitrage en cours vers les US sur du value avec vente EU Vinrenal - Oui Waldo, je ne vois également que cette explication plausible. waldo7 - le CAC40 donne aussi un peu l'impression d'être devenu un petit indice à la ramasse, qu'on promène facilement sur de petits volumes...comme l'indice italien, ou espagnol...il "n'aime pas les riches" dit-il... waldo7 - c'est également étonnant de voir comment leur foutu algos sont branchés directement sur le WTI ou bien EURUSD certains jours: la corrélation est parfois proche de 1...

De même, les algos interviennent bcp entre 12 et 2.0, au moment ou il y a peu de liquidité et ou un petit volume suffit à bouger l'indice...pas cher ! waldo7 - réveil avant la clôture ?

Les US sont bien ds le vert, pétrole en hausse, EURSUD stable...et DAX à +0.5%...que fait le CAC ? maldoror - Effet detachement dividende SAN Aujourd'hui le CAC hors effet dividende de Sanofi progresse autant que le DAX il suffit de regarder les variations des futures CAC et DAX qui varient du même pourcentage alors que l'on peut lire un peu partout qu'aujourd'hu le CAC est à la traîne ce qui est faux. 1 maldoror - Journée défavorable aux détenteurs de Turbo Call CAC Contrairement à ce que claironne les émetteurs, cette période de détachements de dividendes des très grosses capitalisations est défavorable aux détenteurs de Turbo Calls classiques mais sans être favorable aux détenteurs de Turbo Puts.

Les seuls à ne pas y laisser de plumes sont ceux qui ont des positions futures ou warrants mais c'est plus délicat à manier surtout avec CBK. waldo7 - Oui détachement de dividende aujourd'hui...mais gros lag sur plusieurs années pour le CAC (DAX ex dividende au cas ou...) waldo7 - ah tiens ZB y va aussi de son article:"Cela n'empêche pas le CAC40 de réaliser une contreperformance assez singulière par rapport à la moyenne européenne (+0,75%), l'indice ayant effectué 2 incursions en territoire négatif vers 15H35 puis 16H35: le détachement de coupon sur Sanofi ampute mécaniquement l'indice d'une douzaine de points... mais cela n'explique pas un handicap de -0,4% par rapport à l'Euro-Stoxx50 et un retard bien plus impressionnant encore par rapport à Milan (+1,4%... à l'issue d'une séance 'portes de saloon') ou Madrid (+1,3%)...." yopsis - grrrrrrrrrrrrrr satané M7 waldo7 - pour ceux que ca intéresse P. Bechade parle aussi de ce qui s'est passé aujourd'hui sur le CAC dans son article: "D’où vient l’accès de volatilité d’aujourd’hui ?"

Extrait: "Le Dow Jones affiche +0,9% de hausse, Wall Street +0,7% en moyenne, mais le CAC 40 est repassé dans le rouge vers 15h35.

Même si le détachement d’un dividende de 2,93€ sur Sanofi retire mécaniquement une poignée de points au CAC40, cela n’explique certainement pas comme l’indice parisien a pu perdre -50 points en ligne droite depuis l’heure du déjeuner...." optima - Hier, encore bougie d'incertitude waldo7 - oui optima ET volatilité complètement écrasé (pareil marchés US): le prochain mouvement pourrait être important. optima - Je tente ce noeud des 4300 en straddle waldo7 - 810 millions et -1.08%...tu parles d'un boulet! zombie - UT 30

2 options

Tasse + anse rouge, pullback sur ligne de cou en cours puis chute.

Reverse sur objectif afin de jouer éventuel W Bonjour2 optionsTasse + anse rouge, pullback sur ligne de cou en cours puis chute.Reverse sur objectif afin de jouer éventuel W zombie - UT 30 Option long direct waldo7 - Deux trade aujourd'hui ce matin short et un petit long sur plus bas, positif...mais je crois que je vais attendre car ce marché est définitivement sans direction et ne m'inspire pas beaucoup: volume faible, volatilité écrabouillée, pétrole en yoyo, remontée EURSUD, doji sur doji... zombie - Je joue la tasse Short 4310

Stop > 4316 waldo7 - Deux trade aujourd'hui ce matin short et un petit long sur plus bas, positif...mais je crois que je vais attendre car ce marché est définitivement sans direction et ne m'inspire pas beaucoup: volume faible, volatilité écrabouillée, pétrole en yoyo, remontée EURSUD, doji sur doji...bon trade à tous ! optima - Résultat des bougies d'incertitude Baissier Cours d'entrée : 4 316.67 Je vous disais ma surveillance de la M7 avec ces bougies d'incertitude et bien la MM7 n'a pas tenu et tant qu'on aura pas un bel anticyclone (statistique ou new's) pour ramener du soleil !!!, je ne vois pas ce qui pourrait relancer la tendance haussière.

.. J'ai donc liquidé la partie call de mon straddle en fin de journée et je tente la meilleure sortie possible pour le put aujourd'hui ..



BONNE JOURNEEEEEEEEEE waldo7 - Hello

Haussier sur point bas (seuil technique) avec Turbo Call W626B, sorti positif...c'est chaud waldo7 - Entrée Turbo Put H989B waldo7 - ouarf...pompage algo en marche waldo7 - bon...+300€ donc trade gagnant mais je suis furieux quand même...bon trade à tous ! waldo7 - Porte de saloon aujourd'hui: le gérant de HF qui gagne le plus d'argent...est celui de Citadel, spécialiste du HFT. optima - Et encore une !!!!!!!!! optima - Suite à 1er mon post d'hier, le résultat est là ... Attention, les supports peuvent casser... ou pas, dont STOPS DE RIGUEUR car nous ne sommes pas des surhumains !



Waldo! ne tombe pas dans cette mode de tout mettre sur le dos des HF. 1 waldo7 - Optima tu devrais lire (si ce n'est pas déjà le cas) de tant à autre Zerohedge et écouter P. Bechade: je n'invente rien.

Par ailleurs, si tu as accès à un logiciel avec flux temps réel, tu te rendras compte de ce qui se passe à un niveau plus proche des échanges...

Le graphe publié hier est ironique mais en même temps il est symbolique que le CEO qui gagne le plus d'argent dans le domaine des HF soit celui de Citadel (voir les volumes traitées par cette boite). Quand les volumes sont faibles, ces gens là peuvent bouger un indice comme ils veulent.

Tu parles souvent de MM7/MM20: quelles sont les règles de cette stratégie ?

Je n'utilise pas celle-ci, c'est du scalping ?

Sur ce bon trade ! maldoror - Optima, ne casse pas le mythe. Les algos c'est le crucifix au dessus du lit des apprentis traders. Ca permet aux perdants de trouver une explication rassurante à leur contre performance et aux analystes d'éviter de dire exactement l'inverse de ce qu'ils ont dit la veille. 4 waldo7 - pas très constructif tout ça... zombie - Jour Baissier Cours d'entrée : 4 273.83 | Objectif : 3 850 | Stop : 4 340 Tasse + Anse

Short < 4230 zombie - Graphe UT jour optima - Apparemment, je n'ai pas utilisé le bon ton ! Pardon cher Waldo, il n'y avait pas d'attaque dans ma phrase, j'ai été dupée longtemps avant de comprendre à quelle stratégie je devais me limiter pour arriver à être en positif...



En tentant de comprendre les algos des HF, je suis trop sous impulsivité et émotivité.



C'est du trade en ID, donc soldé le soir, rarement en swing, mais je ne vais que rarement en contre tendance et mes niveaux d'entrée/sortie sont sur les MM, Boll et fibos ! optima - Euh!...et puis j'ai plein d'activités en dehors de la bourse. !!! optima - Il est beau le bas du FIBO ! waldo7 - Pas de problème Optima: chacun a un point de vue que je respecte; et le miens n'est sans doute pas meilleur que les autres. Je pointe les algos (avec des références) car je vois de plus en plus d'articles à ce propos (surtout aux US), et je trouve qu'on n'en parle pas assez de façon argumentée en France, et sur ce site. En ce sens, la réaction de Maldo est un peu décevante (en gros; les looser /trader débutant - dont il ne fait partie - mettent leur échec sur le dos des algos...un peu court comme l'était son explication de la baisse du CAC lors du versement de dividende de Sanofi; ->> dans ces marchés "vides", un Cussac parle pourtant des algos tous les jours, Zerohedge aussi comme NANEX et bien d'autres trader/analystes talentueux.

Chacun cherche son style et sa méthode, et lire des avis contraires, ou s'ouvrir à d'autres sources d'info, me paraissent pourtant être un moyen de progresser, à fortiori quand c'est argumenté...

Peut-être que ce forum n'est pas l'endroit ou un débat peut commencer, et il vaut mieux simplement publier ses position tech.



Bon trade à tous ! waldo7 - J'en finis avec un article de Giles Leclerc qui sort à l'instant; après j'arrête...désolé je ne résiste pas surtout que cela a été publié après mon post.



Voiçi le début de l'article à propos du CAC40 publié sur un site bien connu: "Le CAC a terminé la journée d'hier en clôturant sur une perte de 0,54%. Rien de spécial ni de bien méchant. Enfin, si l’on regarde tout ça de loin.



Sauf que si l’on soulève le capot pour y regarder d’un peu plus près, cette journée a été absolument dantesque. Et les conclusions (en tout cas celles que j’en tire) sont riches d’enseignements, comme vous allez le voir.



Alors, pour terminer le tour de table de la semaine, dans la famille "porte de saloon algorithmique d'anthologie", je vous présente (roulement de tambours)… la journée du 12 mai !" 1 Vinrenal - Salut les gars, pour info, Béchade est sur BFM :-) optima - Aujourd'hui une journée correcte, 4266 _4309 (je sais, je sais on a vu la M7 ! mais bon, l'émotivité l'a emporté) seb37300 - impressionant cette régularité, ouvre a 4250 monte la journée, et ça chute apres cloture, surpris aussi du post de maldo sur les algo puisque ça ce voit a vu d oeil, et il y a plein de reportage et de preuves dessus, et tous ceux qui ont vécu le 6 mai 2010 ne peuvent plus en douter... maldoror - Seb Je suis bien conscient que les algos sont à l'origine d'une part significative des volumes mais il n'y a pas un algo universel qui manipule tout mais il en existe de nombreux programmés sur différentes unités de temps avec différents objectifs d'accompagnement de tendance, d'exploitation du spread, d'arbitrage,... et qui globalement ne manipulent pas grand chose. optima - 4250 encore ? optima - Comme noté jouable sur le graph d'hier, franchissement MM7 (avec stops car 4250 dangereux) pour aller en direction de la MM20... optima - Et ça continue !!!!! zone 4250/4260 en bas et MM7 en haut ! Vinrenal - Pile, ça monte.

Face, ça descend... 1 optima - ET DE 5, toujours entre les mêmes repères zombie - Bonjour,

1 euro pour 4400 optima - Rebelote aujourd'hui possible, ce qu'on appelle une "latéralisation" en attendant la MM20 ??? optima - On a failli avoir le contact 4357 pour MM20 à 4365. la suite sera importante ! JACHEN - Trop de volatilité nuit ! merci pour ces graphiques! optima - Petit jeu, On sortira SUD ou NORD ?

A TOUTE... En attendant, je continue à spieler entre support et MMA TOUTE... JACHEN - On commence Sud, on finit Nord ! Vinrenal - Je fais le pari du Nord mais avec stop serré... bjc69 - Le CAC, lui, ne manque pas de carburant ! optima - Achat même niveau qu'hier... mais cela paye fort car MM20 dépassée...Stop à 4350 zombie - bonjour

gagné 1 € : 4400 touché ;-)

à surveiller réjection sur MM50 jour 4402 optima - lol!....la MM100 aussi. mais qui commande ? le pétrole ! je surveille WS et remonté stop à au cas où ! Vinrenal - Sorti du marché. Le retour de balancier risque d'être imprévisible... optima - +3% sur 4300, vend 2/3 de ma ligne pour PRU 0 sur reliquat kakueta - bjc69 il est relié a l’oléoduc souterrain plein de kéro qui dessert les aéroports! ;) zombie - Hebdo

short 4437 stop > 4444 Contact obliqueshort 4437 stop > 4444 Vinrenal - Short 4398,50 ut Juin - stop 4403. kakueta - Y545B :) Vinrenal - Ca tient en tout cas pour l'instant... Vinrenal - Il sent pas bon notre short Zombie... zombie - Double top 4400 FCE possible Vinrenal - Ca serait pas mal un double top en effet :-) optima - Je pensais dans un post d'hier que la suite (après MM20) devrait etre importante!!!!



Tendance haussière TCT mais je pense à de la volatilité encore, suis méfiante au dessus de 4450 /4500 Fait du hasard...OU PAS ! on a touché 4440 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Tendance haussière TCT mais je pense à de la volatilité encore, suis méfiante au dessus de 4450 /4500 2 zombie - Patience

DJIA < 17700 JACHEN - Bien vu, merci pour la courbe! Vinrenal - Bon bah voilà, quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Stop tapé ou comment se faire piquer 100€ en une soirée sans sortir de chez soi... JACHEN - Vaut mieux sortir alors Vinrenal ! 1 kakueta - 300€ pour ma part vinrenal damn! Vinrenal - En effet, sortir du short ce matin aurait couté plus cher.

Retour à l'achat d'après mes signaux, j'espère juste ne pas me faire avoir par un (nouveau) bull-trap... 1 optima - Je me laisse porter par la tendance et remonte mes stops au fur et à mesure, c'est incroyablement linéaire et cela fait un bien fou aux finances pour les prochaines vacances ! Vinrenal - Bonjour à tous, ne trouvez-vous pas une belle formation en Epaule-Tete-Epaule en UTJ ?

Une ETE est en général suivi par une baisse importante et rapide correspondant à la hausse de l'ETE, soit ici, pour une cible de 3900-3950... Vinrenal - "correspondant à la hauteur de l'ETE" optima - OK pour possible ETE, vers 4520 ? mais regardez la bollinger... Elle freine en général les ardeurs, ûn T1 est plus rare quand elle est baissière, c'est pourquoi je passe liquide à son contact et prête à me mettre en short (il fait beau !). 1 Vinrenal - Oui Optima, je partage ce point de vue pour l'ETE.

Mais en même temps, il y a un scenario inverse(et tout à fait opposé) qui pourrait voir le CAC exploser la résistance oblique LT à 4550...et du coup tirer le CAC brutalement vers le haut d'une hauteur équivalente au range précédent, soit 4550+ 250-300 = 4800-4850...

Bref, 2 options plausibles, qui seront brutales...et totalement opposées... optima - Plus haut à 4499,04 !!!!!!!!!! Vis à vis de la boll sup, le S.P500 et le Dow en sont aussi tout proches ! Vinrenal - 4499.59... Allez le CAC, un ptit 4550 et c'est bon :-), tu pourras retourner à la cave s'il t'en prend l'envie :-) optima - Petit short sur la boll sup optima - Non, je préfère jouer la prudence, car un T1 serait possible ??? seb37300 - apres avoir soldé mes crédit acricole, j ai vendi toute les positions sur le cac, j ai plus rien, la hausse est trop violente, j espère pouvoir en reprendre un peu a 4350, sinon j attend 5000 pour shorter..... ( et oui, plus de petits mouvement pour moi.....) Vinrenal - un "T1" ? kakueta - en short itoo sur 4500 ;) optima - Vinrenal, T1 lorsque les cours sortent des bandes de Bollinger, mais cela ne sera peut-être pas le cas (on revient en dessous).Lorsqu'il est fait "dans les règles" on assste souvent à un retour aux MM7 et 20... Vinrenal - Ah ok, je ne connaissais pas ce vocabulaire retatif aux bandes de Bollinger. yopsis - Un T1 appele souvent un T2 A suivre optima - Surveiller Boll sup



Cela peut encore monter mais comme dit plus bas, je serai très prudente car de grosses résistances se profilent (voir 21 avril). Sans compter les 76.4 % de retracement.



Mes avoirs on enregistré la vente Nord d'hier, je jouerai un peu sud en cherchant les + hauts du jour...(4522 ? ) Et bien au final, on a clôturé au-dessus de la Bol... Ce n'est pas un T1 car les Bollingers ne divergent pas !Cela peut encore monter mais comme dit plus bas, je serai très prudente car de grosses résistances se profilent (voir 21 avril). Sans compter les 76.4 % de retracement.Mes avoirs on enregistré la vente Nord d'hier, je jouerai un peu sud en cherchant les + hauts du jour...(4522 ? ) optima - Et bien si! on a eu finalement T1 puis T2....

Statistiquement encore, il y a de forte chance qu'on fasse un retour à MM7 (puis MM20?) un jour à venir, CELA NE VEUT PAS DIRE FORTE BAISSE car on peut faite du sur place en attendant qu'elle montent !

CONCLUSION, perso je ne fait rien, mais tenterai peut-être PUT vers 4540/45, sommet éventuelle d'un ETE.. Avec le rebond, on a clôturé en T2 car la bollinger inférieur descend, donc contrairement à mon post de vendredi, il y a bien divergence et statistiquement il y a plus d'une chance sur deux de faire un T3.Statistiquement encore, il y a de forte chance qu'on fasse un retour à MM7 (puis MM20?) un jour à venir, CELA NE VEUT PAS DIRE FORTE BAISSE car on peut faite du sur place en attendant qu'elle montent !CONCLUSION, perso je ne fait rien, mais tenterai peut-être PUT vers 4540/45, sommet éventuelle d'un ETE.. 1 Vinrenal - Tentative d petit call pour moi. A suivre :-) optima - On peut être tentée, certes, mais si je ne vise pas + haut c'est parce que l'on entre dans de fortes résistances à partir de 4550.



A l'inverse, on retrouve des supports notables vers 4420-4440 points et c'est peut -être là que l'on aurait le contact évoqué avec les MM. Vinrenal - Cette nuit, le CAC a testé les 4540 sur les cfd. Je pense qu'il est possible qu'on y retourne avant une éventuelle baisse pour valider l'ETE...(ou pas) :-) Vinrenal - En tout cas, même sans volume, ça tire vers le haut encore et encore...

On est dans le strict opposé d'il y a un mois où tout était bon pour baisser... optima - Tout semble vert et les indices veulent sortir de leur figure technique par le haut'. Prochains niveaux sous surveillance 4545 et 4595 optima - ET bien non, il n'y aura pas de T4, donc pour l'instant suite du T1/T2/T3... MM7, c'est fait, MM20 comme de coutume, ON Y VA ou ELLE VIENT TRANQUILLEMENT ! optima - Un GAP qui ferait copain copain avec le touching MM20 ???? 2 optima -

Objectif Sud 1: 4444, 2: 4418, et MM20 invalidé si hausse et passage 4480 comme objectif Nord 1: 4480 et MM7 à 4490 env, puis 4515..

Suis en restée en swing sur mes positions baissières avec stop sécurisants... Et oui, quand on réintègre les Bollinger, il est fréquent d'aller à la M7 et à la M20 si le mouvement continue (fréquent ne veut pas dire systématique)..Objectif Sud 1: 4444, 2: 4418, et MM20 invalidé si hausse et passage 4480 comme objectif Nord 1: 4480 et MM7 à 4490 env, puis 4515..Suis en restée en swing sur mes positions baissières avec stop sécurisants... waldo7 - je vois bien un support vers 4410*4415: MM50, VWAP +1ED, Fibo 50% de la montée récente, supports gap Avril aussi... waldo7 - BX4 douvle short a -0.8% et CAC40 a +0.11%... optima - 4400... +MM20 font support...

mais si on casse, on peut aller vers 4380 puis 4300 (ETE)

2 niveaux !, pile ou face? Straddle ? ...viser 4450/60, MM7 puis 4510, 4550,4600 ????mais si on casse, on peut aller vers 4380 puis 4300 (ETE)2 niveaux !, pile ou face? Straddle ? optima - Objectf visé atteint. 4460/MM7.. je maintiens la position Call avec STOP 4440 optima - Sortie 4480, on verra plus tard. Booooonnnnneeeeee nuuuiiiiitttt !!!!!!!!!!!!!! 1 gunthers2 - Bien vu , Opti . Well Done. Je file à mon Cours de Couture. ;-) optima - TOUJOURS.... 2 FOIS SUR 3 OK 1 optima - Possible reprise hausse a.m WS ne s'affole pas ! Dow 30 Juin 2016 17.941,5 17.933,0 17.951,5 17.904,0 +8,5 +0,05% 11:54:13

S&P 500 Juin 2016 2.111,75 2.110,25 2.112,50 2.106,75 +1,50 +0,07% 11:50:52

Nasdaq Juin 2016 4.515,25 4.514,25 4.518,50 4.505,12 +1,00 +0,02% 11:54:10

Russell 2000 Juin 2016 1.178,8 1.179,4 1.180,0 1.176,7 -0,6 -0,05% 11:54:13

S&P MidCap 400 Juin 2016 1.517,85 1.517,55 1.518,50 1.514,10 +0,30 +0,02% 11:51:00

S&P 500 VIX Juin 2016 14,68 14,72 14,82 14,68 -0,04 -0,27% 11:10:18

S&P/TSX 60 Juin 2016 837,45 837,45 837,75 833,00 +5,60 +0,67% 07/06

DAX Juin 2016 10.231,5 10.288,5 10.270,3 10.212,8 -57,0 -0,55% 11:54:14

CAC 40 Juin 2016 4.448,5 4.471,5 4.466,8 4.438,8 -23,0 -0,51% 11:54:10 zombie - 2 H



Une petite ETEI ?

Stop < 4440 BonjourUne petite ETEI ?Stop < 4440 zombie - 2 H

Cible T+A 4255 Version Bear < 4440Cible T+A 4255 Vinrenal - Vous savez pourquoi ce CAC baisse alors que les US montent toujours plus fort, toujours plus haut ? waldo7 - peut-être à cause des banques et LVMH (poids lourds du CAC)...

Par ailleurs, croissance revue à 0.2% en France...ça va mieux ! waldo7 - et EURSUD à 1.14 aussi... Vinrenal - Pétrole monte, USDJPY remonte, DJ monte, je ne vois pas pourquoi le CAC baisse et l'euro monte, il n'y a rien d logique là-dedans... waldo7 - et 160 milliards de share buyback en 3 mois... Vinrenal - Oui, en plus. Je ne sais pas ce qu'il faut aux marchés européens pour que ça remonte de façon plus franche et "classique" (bref, comme au "bon vieux temps") ou l'on pouvait surfer à la hausse ou à la baisse avec des mouvements compréhensibles :-) optima - Je demeurerai muette mais fidèle à ma stratégie simpliste qui fonctionne assez bien optima - P'tit short sous 4400 car il fait beau chez moi.... optima - Heu!!! lapsus, p'tit CALL zombie - Jour

Les Bulls, on se réveille maintenant ou jamais BonjourLes Bulls, on se réveille maintenant ou jamais optima - Opération à peine positive hier, j'ai retenté 4330, optima - PS/ 4245 en extrème SUD, 4390 au NORD pour invalider la tedance..., n'oublions pas les STOPS ! zombie - 2 H

si rebond cible 4396 Proche objectifsi rebond cible 4396 optima - Bonjour zombie M'étais fixé 4310 comme + bas possible, nous sommes en phase... zombie - Salut Optima

4300 possible sur excès soit 100 % de retracement du dernier mouvement 24/05 31/05

La T+A donne cible 4255 soit LDC ETE jour zombie - 4255 : boll inf jour seb37300 - premier tout petit call à 4315, çe qui m'inquiete c est le DJ à 18000, un retour a 15000 on peux voir les 3500, et le brexit en plus, donc un peu de cac et aucune actions, même si le crédit agricole me démange, mais il faut pas 1 zombie - Bravo Opti

plus bas jour 4310.20 1 zombie - 2 H 2 iggy - le brexit est encore loin seb. moi c est simple aucune pose la veille ca reste du poker. un coup un sondage dit sortie un coup non c est pitoyable. ce qui me plait pas c est qu il a toujours la tete epaule qui traine avec 3980 en obj. 2 iggy - on a aussi une tete epaule sur le sp qui donnait pph en ovbj a 2097 mais si pousse vraiment ca peut taper 2086 1 seb37300 - Iggy, pour moi c est pas si loin le 23 , je garde des positions sur plusieurs mois donc tout ce que je prend là, je doit en tenir compte, et c estpour ça que je suis quasiment liquide( juste un pose à 0.3€ le point sur le cac) l idéal serait un cac au plus bs début juillet pour mon retour au concours ;-)) 1 optima - MERCI Zombie, et cela collait avec les US, SP fut 2095, DJ casse sa MM7 mais se relance un peu à cette heure. Je pose un O/V car je m'absente...en croisant les phalanges ! zombie - Entrée sur 6172C

TC 4200 07/2016

1.17/1.20 pour 4304 FCE

Je joue retour point 1 soit 4397 1 iggy - eh ben j esperai un ti rebon technique mais ca sent le 4250 pour lundi deja. je vais encore galerer avec mes daubes et pourtant g quasi rien. quellle merde ce marché



eh les gars le vote uk c est dans 2 semaines ... 1 yopsis - ui iggy sa sent le soufre je regarde l'AT Demain 1 optima - LES CROISEMENTS MM7 / MM20 A LA BAISSE optima - Donc, assez d'accord pour les 4250, avec un re-croisement vers 4350.... GodMaSak - On est en range donc les croisement de MM ca fonctionne pas trop optima - Ai tenté à 8H30 4230 future... qui donne environ 4245 optima - Iggy, c'est quoi tes "daubles" (ce terme est engénéral du dépit...) ? Vinrenal - Optima, il y a environ 4 points d'écart entre Fut et CAC40.

Ton ordre à 4230 (Fut Juin) ,n'a pas dû passer car plus bas à 4236 sur FutCAC. iggy - small = daubes.pri long sur 4247 on verra bien si ca casse en cloture uth je largue obj comblement du gap voir 4320 en objectif 1 iggy - range en ut5 faut que ca casse 4277 . pour y aller et 4247 le bas du range forcement. optima - Vinrenal... Entre 8 et 9H cela a été chaud et en pré-ouverture, on a même vu 4243 s'afficher sur ZB. A ce moment là, voici où en était le future. iggy - ca reste vraimen sale baissier. ca risque d aller a 4220 la pression vendeuse est forte. font vraiment chier ces abrutis Vinrenal - Bonjour Optima, ce qui est affiché sur Investing ne correspond pas aux Future CAC40, c'est sur et certain.

En effet, le plus bas du jour sur le Fut40 avant 10h13 était 4236. il est maintenant de 4227.50 (à l'instant où j'écris ces lignes)

En revanche il est possible que les valeur que tu indiques (via Investing) correspondent à des CFD sur indice CAC vers 8h30. waldo7 - Je crois qu'il y en a plusieurs: cac40 cash et le CFD CAC40 Juin 2016 entre autre seb37300 - je pense qu ils vendent déjà le brexit, même si ça peut paraitre loin, ils préfèrent vendre avant que se prendre un krach, en plus le DJ est toujours a ses plus haut, si le dj fait un retracement fibo de 50% plus le brexit et ses conséquences, ça peux faire mal. seul le QE peux amortir et provoquer un 3% un jour, mais là, j achete plus rien jusqu a la fin du mois. iggy - sauf que pour les us brexit ou pas ca change rien. meme le brexit au final ne change rien. la gb est deja un pays a part



si us au plut haut c est parce que leur situation est bonne contrairement a la notre bubu70 - Avis saxo Si ça peut aider ... seb37300 - je voulais dire que c est deux choses différentes qui peuvent arriver en même temps, le DJ est sur une énorme résistance et à fait un gros rallye, donc conso possible. Pour le brexit, c est pas forcement l angleterre le problème mais après c est porte ouverte pour les autres pays, l incertitude et le fait que ça peux créer un effet domino, peux faire chuter les marchés, les krach n ont pas forcément lieu sur des fait mais aussi sur des craintes. si ces deux cas arrive en même temps on peux allez à 3500 seb37300 - on en saura plus ce soir iggy - c est sur seb37300 - ça purge déjà pas mal sur les banques, j ai bien fait de vendre crédit agricole avant le div, avec un peu de chance j en aurai à 6€ yopsis - On a un T1 sur cacou Sa ce dégrade sur toutes les Ut



Pas bon pas bon du tout yopsis - Un F223Z pour visé 4000 sur le cac Le tout ces de pouvoir le rentré a temps bubu70 - On a fé un T1 ? .... Purai on na pa de bol !!! optima - C'est baissier, quel sobjectifs ? BEAU T1, avec des bollingers qui divergent, donc plus de 50% de possibilité de clôture en T2



Ma synthèse, qui n'est pas de la science infuse...

4185 ne sont pas loin après une ouverture prévue pour l'instant sous 4200. Si les supports lâches, 4100



Sauvés si on reprend 4245 JDJDreu - Attendre le vote sur le Brexit et prendre position après. Il y aura de bonnes affaire à faire le 23 et 24 juin si tout va bien. optima - Bien entendu, JDJreu, cela ne quitte jamais notre esprit. Le fondamental fait la tendance, ensuite le technique peut fixer les niveaux ! Bien à toi. Vinrenal - Mal au cul mais j'ai coupé ma position longue...AU rythme où cela va, je n'en reviens pas. On se croirait au début des subprimes (baisse continue alors qu'il n'y a même pas de news et que les US tiennent encore...)

J'espère ne pas le regretter et que le "kraxit" va arriver pour de bon pour se replacer long bien plus bas comme en nov-dec 2008. optima - Et le GAP ? rupture ou continuation ... Vinrenal - Saloperie de marché, ça remonte, je ne le crois pas... waldo7 - Très peu de volume et ventes indifférenciées...ils attendent avant de racheter à bon compte les valeurs habituelles (LVMH, Total, L'Oréal, Axa...) MAIS le Brexit est encore loin. Je crois qu'on aura droit à un pullback modeste puis une nouvelle baisse pour purger les PP et enfin un beau rebond... iggy - tous les sondages donne le brexit gagnant hier alors forcement waldo7 - Le Brexit sera-t-il "sarkosé" comme l'a été le référendum sur l'Europe en France ? yopsis - Opti Gap de continuation



Dixit seb atcac seb37300 - Oui le brexit est juste un chantage a l ue pour obtenir de nouveaux privilèges et surtout que l angleterre ne se fasse pas taxer sil elle ne reçoit pas de migrant en autre, je suis d accord sur le fait que ça ne change rien, mais la peur d un effet domino rend tout le monde prudent, c est pour ça que de puis deux semaines j achete plus rien ( pourtant crédit agricole ça donne envie), au pire un petit call vers 4000 mais faut attendre quite a louper des occasions iggy - 4146 obj inter de la tete epaule apres 4025 puis 3980 yopsis - Si on cloture comme sa Sa sent pas bon du tout iggy - ca doit survendu de chez survendu.mais s arrete pas pour autant les abrutis optima - Bonjour SEB N'oublie jamais que le PP est souvent un mouton qui achète quand la hausse est déjà bien avancée.

Perso, je regarde dores et déjà ce qui va être intéressant à entrer en fond de portefeuille MT/LT dans cette baisse. optima - Chaud chaud ! **S&P 500 VIX Juill 2016 21,98 21,38 22,02 21,33 +0,60 +2,81% 14:21:47





Dow 30 Sept 2016 17.593,0 17.639,0 17.666,0 17.573,0 -46,0 -0,26% 14:21:56

S&P 500 Sept 2016 2.063,00 2.069,75 2.071,75 2.060,50 -6,75 -0,33% 14:21:56

Nasdaq Sept 2016 4.402,88 4.418,75 4.422,38 4.397,38 -15,87 -0,36% 14:21:56

Russell 2000 Sept 2016 1.139,8 1.144,3 1.145,8 1.138,0 -4,5 -0,39% 14:21:56

S&P MidCap 400 Sept 2016 1.470,85 1.474,85 1.479,15 1.469,70 -4,00 -0,27% 14:21:58

S&P/TSX 60 Sept 2016 809,10 809,10 811,95 807,35 -1,90 -0,23% 13/06

DAX Sept 2016 9.568,0 9.672,5 9.629,5 9.508,8 -104,5 -1,08% 14:21:59

CAC 40 Juill 2016 4.136,0 4.214,5 4.201,2 4.136,0 -78,5 -1,86% 14:21:59

FTSE 100 Sept 2016 5.910,0 5.975,5 5.986,0 5.901,2 -65,5 -1,10% 14:21:56

Euro Stoxx 50 Sept 2016 2.799,0 2.849,0 2.832,0 2.795,0 -50,0 -1,76% 14:21:20 yopsis - Perso je vien de coupé mes 1224z Avec de la casse bien sur ........ Voir les 335 réponses précédentes rominet - depuis qu'on l'attend cette p... de baisse, ca fait du bien...enfin me concernant seb37300 - salut optima,

le pire c est que total est encore au dessus de 40€, et je ne v ais pas erfaire l erreur de décembre, d acheter a 43 et 42 et 40 pour revendre a perte a 36 au plus bas, miaintenant je suis patient et j attend la purge rien que pour la 1ère ligne, et il y en aura 2 autres après ;-))

Avec un peu de chance je vais reprendre le concours en juillet avec un cacou a 3000...

Plus sérieusement , 1er cfd sur le cac juste sous les 4000 après j attend un rebond optima - Rebond technique, pour ma part, je surveille la bollinger inférieure ... optima - Retour bollinger dès l'ouverture waldo7 - banques en tête et dans le vert, EURSUD neutre, volatilité en baisse de 6.22%...ça peut remonter encore un peu optima - Mon CT est 4220, stop à 4175 yopsis - On réintegre sagement les bolinger Et la TD de fond est tjr baissiere .. yopsis - WS fini rouge Ces bon pour la suite de la décente iggy - pff peuvent meme pas se calmer plus d une journée . c est dingue optima - SALUTE A TUTTI ...Je ne change rien à mon graph ci-dessous...2 obj bas de cette ETE...4085 et/ou 3980 Marius11 - Punaise 3 gaps... optima - On approche de la fin de journée, VIX en forte hausse je sors 50%, je remonte mes stops. S&P 500 VIX Juill 2016 22,08 20,58 22,17 20,48 +1,50 +7,29% 16:39:19





Dow 30 Sept 2016 17.387,0 17.552,0 17.569,5 17.376,5 -165,0 -0,94% 16:39:18

S&P 500 Sept 2016 2.041,50 2.063,50 2.065,00 2.041,12 -22,00 -1,07% 16:39:18

Nasdaq Sept 2016 4.354,12 4.405,50 4.408,75 4.353,88 -51,38 -1,17% 16:39:18

Russell 2000 Sept 2016 1.127,7 1.144,2 1.143,8 1.127,7 -16,5 -1,44% 16:39:18

S&P MidCap 400 Sept 2016 1.456,10 1.474,55 1.476,75 1.455,90 -18,45 -1,25% 16:39:19

S&P/TSX 60 Sept 2016 797,80 804,50 802,35 797,40 -6,70 -0,83% 16:39:18

DAX Sept 2016 9.430,2 9.614,0 9.550,5 9.421,0 -183,8 -1,91% 16:39:15

CAC 40 Juill 2016 4.101,0 4.159,0 4.144,2 4.089,5 -58,0 -1,39% 16:39:18

FTSE 100 Sept 2016 5.851,2 5.889,2 5.901,0 5.836,5 -38,0 -0,65% 16:39:15

Euro Stoxx 50 Sept 2016 2.775,0 2.821,0 2.806,0 2.765,0 -46,0 -1,63% 16:38:49

Italie 40 Sept 2016 15.962,50 16.401,00 16.247,50 15.942,50 -438,50 -2,67% 16:39:18 optima - Et les indices US restent encore vers leurs plus hauts depuis... Hou la la !!!! yopsis - On decend sagement le long de la bolinger inferieure On vas yoyoté jusqua jeudi Vinrenal - Le fut CAC n'arrête pas de monter depuis 1730.

Pétrole qui chute, yen qui chute, euro qui monte, je ne crois pas à ce mvt artificiel.

Je reste flat pour la nuit, à suivre demain si j'ai eu raison...ou pas 😃 iggy - Tu sais vinrenal petrole euro tout ca c est quand ca les arrange. euro a baissé les jours precedents cac etait en baisse non stop . us sauve encore leur trend avec cette remonte



c est assez impressionnant. yopsis - Quand je vous dit Quon vas Yoyoté .............. optima - Just un passage. Il fais beau sur l'indice. Tenterai p'tit short à la mm7 vers 4220/25 si on y va. benteo - Salut Vinrenal "Pétrole qui chute, yen qui chute, euro qui monte,"

tu es sûr que le Yen chute ? yopsis - a quelques points prés on tape la M7 Suivant la théorie qui dit que après un T1 / T2

quand on réintègre les bolinger on vas cherché la M7



MERCI quand mêmes au sorcières qui ne seront plus la lundi seb37300 - mm7 touché en after, et dire que yomax a refait all in a 17h35 sur un put barriere a 4235, compte déjà mort encore une fois, je comprend pas pk il fait ça Vinrenal - Benteo Je parlais de l'UsdJpy pour précis, qui est généralement en phase avec les indices boursiers. optima - C'est ce lundi le jour de contact avec la MM7, le passage sera violent et les objectifs sont nombreux avant de rejoindre la MM20, toyt cela à conditions que les sondages sur le Brexit restent favorables à un maintien. optima - ... optima - Je viens de shorter, stop 4320 optima - Stop sauté à l'instant, nouveau short en vue Vinrenal - Hello Optima, ne fais pas comme Yomax à t'entéter sur un sens car on peut tout à faire perdre 3% ou encore en gagner tout autant... optima - Hello toi!, Oui, c'est bien pour cela que j'ai des stops serrés. je surveille la montée vers la MM20 kakueta - Hello vous deux, Le short me tente aussi, mais où le prendre....

MM20 quand même pas ajd ! Ça va faire beaucoup non? seb37300 - J ai ça, mais ce vote fausse tout grrrr, Baissier Cours d'entrée : 4 338.87 | Objectif : 4 080 | Stop : 4 430

Pas de chute pour une fois que je suis prudent... bref on aura d autres occasions.... je peux pas shorter, car ils sont capable d aller direct a 5000 suite au vote dont ils auront tout fait pour retourner la situation......Pas de chute pour une fois que je suis prudent... bref on aura d autres occasions.... yopsis - perso jais pratiquement coupé tout mes turbo casse ou pas casse je préfère supprimé le risque j'usqua vendredi matin optima - N'étant pas dans le train, j'attends la prochaine gare.. OU EST-ELLE ?

Prochaines journées déterrminantes, avec des résistances à 4350-4390 -MM20-4400-4440



Supports 4320-4290-MM7-4250





FONDAMENTALEMENT

Les prochaines journées seront importantes.

BrexIN= forte hausse, bancaires en têtes, mais on anticipe en ce moment.

BrexIT = forte baisse mais elle était anticipée..



On peut penser que vendredi, ce sera + ou - beaucoup, mais moins beaucoup si on monte et et plus beaucoup si on baisse...LOL, LOL, LOL.



Attente ou Straddle ? TECHNIQUEMENTProchaines journées déterrminantes, avec des résistances à 4350-4390 -MM20-4400-4440Supports 4320-4290-MM7-4250FONDAMENTALEMENTLes prochaines journées seront importantes.BrexIN= forte hausse, bancaires en têtes, mais on anticipe en ce moment.BrexIT = forte baisse mais elle était anticipée..On peut penser que vendredi, ce sera + ou - beaucoup, mais moins beaucoup si on monte et et plus beaucoup si on baisse...LOL, LOL, LOL.Attente ou Straddle ? 1 kakueta - Perso ce sera attente. :-) Vinrenal - Bonjour à tous, personnellement, s'il n'y avait pas le Brexit, j'achèterais sans hésiter avec stop serré pour jouer le rattrapage du CAC sur les autres indices ou vader si les conditions étaient réunies.

Mais il y a le Brexit et sa totale incertitude : on peut aussi bien revenir brutalement à 4500 (ou plus) ou repartir à 3900 voire 2500 en cas de crise financière lourde (comme pour la chute de Lehman Brother, chute de 5000 à 2500 points en quelques semaines).

Nul ne connaît les conséquence d'un Brexit donc je ne préfère pas parier / jouer cette période aveugle. Cela m'ennuie de nêtre qu'un observateur mais je ne suis pas prêt à prendre tous les risques. Il y aura toujours des opportunités sur les marchés, demain ou après-demain :-) 1 optima - Bonjour bonjour... J'étudie la possibilité de me mettre en straddle avec stop large sur chacune des deux opérations pour sortir du call en cas de forte chute ou du put en cas de forte hausse. Il faut que je simule avant ! 2 Cookstock - Bonjour Opti,



je pens eme mettre également en Straddle mais n'ayant qu'une petite expérience en la matière, aurais-tu l'un ou l'autre produit à conseiller (Put et Call) ? 1 kakueta - Gooood morning opti et à ceux qui sont débout !

Je ne vais pas me risquer sur turbos, mais comme tu l'as dit il faut se couvrir.

Je vais certainement initier une petite ligne (400pcs) de bx4

même si ils ne sortent pas, que l'on pousse encore de 100 pts qu'a on comme catalyst pour aller plus haut à CT que se soit en Europe et sur les us qui sont un peu topish. 1 optima - Cook, je suis trop avertie pour donner un conseil produit, c'est difficile à manier (-25% c'est + 34% à rattraper). Perso, je préfère les leverages et shorts qui sont d'une simplicité enfantine, mais sur la journée, voire jusqu'au lendemain car l'érosion est rapide.

Avec ces outils, couper vite les positions et tenter de viser 60 % de réussite est sage car ils sont faut avoir conscience de où on met les pieds et accepter des pertes. 2 optima - Oups !!!! Cook, je suis trop avertie pour donner un conseil produit, c'est difficile à manier et il faut des stops serrés (exemple -25% c'est + 34% à rattraper).



Pour info, personnellement, je préfère les leverages et shorts qui sont d'une simplicité enfantine, mais sur la journée, voire jusqu'au lendemain car l'érosion est rapide.

Avec ces outils, couper vite les positions et se contenter de viser 60 % de réussite est sage car il faut avoir conscience de où on met les pieds et être prêt(e) à accepter des pertes. kakueta - Un de tes stradle que j'ai en tête (Annonce de Draghi) t'avait bien réussi de mémoire opti ;-) optima - Oui kakueta, mais on avait ce jour là des supports et résistances clairs à jouer ! En tout cas il ne faut jamais chercher le point pile poil. J'achète à l'approche du support et vend à proximité de la résistance. optima - Biezn envie de faire, mais je crains de faire !!! IL paraît qu'il y a un pivot à 4430... optima - Je n'ai pas eu le cran de me positionner jusqu'à demain. Néanmoins la volatilité du jour a payé avec a10 v12 sur le LGuivi d'un a1,4 v1,7sur le SR Position quasi nulle ce soir, reliquar de put à compléter si flambée. kakueta - Oui pas évident d'acter. J'ai pris ma ligne de bx comme prévus, un reload est en place si demain on pousse plus fort.

Après si je prend + 1€ sur ma ligne début ou courant juillet ça me va :-) Vinrenal - Vu les CFD CAC40 au dessus de 4530, le Bremain semble l'avoir emporté.

Il n'y aura donc pas de krach baissier.... yopsis - té sur vivenal ? attachez vos ceintures svp Vinrenal - Oulala, retournement de situation dans la nuit....52% pour le Brecit.... kakueta - attendons quand même une déclaration officielle, ce ne sont que des sources médias. kakueta - La ligne de bx4 devrait tous de même bien payer ajd ! :-) Vinrenal - Alors, les support à 3900 vont tenir ou pas, j'hésite à rentrer long... waldo7 - regardez les future cash Espagne, Italie et Suisse... waldo7 - gros AR en vue pour commencer, épuisette à grosses valeurs sortie (AXA etc...) 1 Traddict - les rosbeef vont lancer un crash ? mais au moins ils seront libres Traddict - petit gap baisser ce matin kakueta - je me ferais bien une bancaire aussi, type ACA :)

idem vinrenal, je vais rester prudent mais initier tous de méme un debut ligne sur CL4 seb37300 - là on rentre en mode krach boursier du siecle, donc faut peu etre éviter tout mouvement et laisser se calmer le machin pour en reprendre quand c est calme, quite a en prendre plus autre. Le probleme c est pas la sortie de l ue ( il n y était déjà pas vraiment) mais l incertitude car d autre font faire la meme chose Vinrenal - Impressionnant. Cela passe de 3950 à 4100 en 5 minutes.

Je préfère rester spectateur pour l'instant, sur compte Concours et Perso... optima - Je pose un stop sur mon reliquat de SR l kakueta - + 14 % sur bx4, moitié de la ligne vendue ! optima - Je tente straddle Techniquement, Cela hésite car c'est la boll inférieure qui fait le travail, mais on peut retracer le plus bas annuel Ce soir ou dès le début de la semaine prochaine. optima - Je n'ai pas non plus oublié de garder un oeil sur le GAP à 3995 optima - Gourmandise interdite, donc sortie Call 16H15, largage put avant ce soir... Vinrenal - En tout cas, Bjc a été impressionnant. Je reviens à l'instant devant l'ordi et je vois ses perf. Res-pect Bjc :-) 1 kakueta - Oui opti avant un we et les élections espagnoles c'est plus sage.

Et il reste la clout us... optima - COMME EVOQUE A 13H30, LA BOLLINGER INFERIEURE A ETE UN ETONNANT SUPPORT ! yopsis - en hebdo ces pas bau en mensuel ces pire . la MM20 commence a descendre

pas bon pas bon pas bon du tout seb37300 - en effet yop, en hebdo ça peux casser a tout moment Baissier Cours d'entrée : 4 106.73 | Objectif : 3 000 | Stop : 4 650 La MM100 hebdo qui est fiable est devenue resistance, et on a une ETE qui ne demande qu a être terminé, donc si retours a 4500 tout solder pour ceux qui en ont encore et charger en short... seb37300 - oupsss j ai oublié le graph Baissier Cours d'entrée : 4 106.73 | Objectif : 3 000 | Stop : 4 650 La MM100 hebdo qui est fiable est devenue resistance, et on a une ETE qui ne demande qu a être terminé, donc si retours a 4500 tout solder pour ceux qui en ont encore et charger en short... optima - B JACHEN - Merci optima optima - De rien, cela a bien marché sur la Boll optima - +1%, on est revenu, je refais... yopsis - risqué de jouer les rebond seb37300 - les 4000 ont l air d être très solide ( plus qu en février grrrrr) domage que le DJ soit si haut et les anglais aussi, mais je prendrait un petit call sur 4000 quand meme ( barriere a 2700 ). parcontre un retour a 4400 je short plus fort optima - Bonjour Yop, tu sais bien que je trade uniquement quand la volatilité est présente, avec levier et stops (mobiles)....Seb, ce qui serait mauvais, c'est une clôture sous la boll... yopsis - les zanfants ces biento la fin du moi si rien ne arrange on vas finir juin sur un T1 mensuel et la ces pas bon pas bon du tout optima - Certe, la clôture sous la boll. que j'évoquais a eu lieu, mais pour moi, ce n'est pas un T1 car la supériere de diverge pas. Haussier Cours d'entrée : 4 090.25 | Objectif : 4 100 optima - Je viens de sortir du call, mais je suis surprise que l'on ait dépassé les 4110 ! On est en rebond technique et pour une transformation en dynamique haussière, il faut surveiller la MM7 et les 4185/4200

Pour l'hebdo, mais surtout le mensuel (le plus dangereux) on revient dans les bollingers et cela peut favoriser le retour d'acheteurs. Ceci pour le journalier bien entendu.Pour l'hebdo, mais surtout le mensuel (le plus dangereux) on revient dans les bollingers et cela peut favoriser le retour d'acheteurs. bubu70 - Y paraitrait .... ... que c'est une histoire hypothétique du rebond du chat mort !!!



Encore un truc à ne pas mettre un chat dehors ... optima - Repères Haussier Cours d'entrée : 4 159.29 | Objectif : 4 180 la MM7 viendra... optima - Indice US, même combat (ou presque) Haussier Cours d'entrée : 4 173.46 MM7 en vue après sortie de bollinger, ceci est très probable. optima - Voili voilou, prudence étant mère de sureté, je sors 50% de ma position acheteuse et stop 4150 pour le reste. Vinrenal - Hello Opti, perso je vise un retracement de 50% de la baisse de Venredi-Lundi (brexit) soit cible à 4300. Après cette cible, nous verrons si on retourne à la cave ou si on repart de plus belle avec cette belle frayeur... seb37300 - en effet, je pensait a un short a 4250, mais c est bas, j hésite Vinrenal - En tout cas, il s'est passé un truc à midi pile, hausse brutale que je n'arrive pas à expliquer avec les news.

Certainement un commentaire de Mario ou de la CE sur le Brexit qui n'est finalement peut-être pas si grave que ça... optima - MM7 4225, MM20 4287, Vinrenal 4300, à condition de les passer en force ! optima - La mm7 baisse rapidement, cela me rappelle un peu le 12 février. Demain sera important ! optima - Bonjour bonjour... Fin de reprise technique ou prise d'élan pour aller viser ces résistances que sont les MM et les 4300 ? Reprise technique car le marché parie sur une politique accommodante dans ce "Brexit".

mais 4200 points = résistance forte !!!



Passer ce niveau, franchir la mm7 et courir vers la MM20 puis fermer ce gap des 4300 points sera difficile.



Perso, je positionne achat CAC vers 4160, avec stop Vinrenal - hello Opti, c'est vrai que cela fait pas mal de résistances (MM7, seuil psychologique des 4200 puis MM20).

Mais nous sommes le dernier jour du mois et la cloture du jour aura une grande signification (soit cloture sous 4230 et reprise de la tendance baissière LT ou c loture au dessus de 4230, sortie par le haut du canal baissier LT et tentative de retour en tendance haussière).

Les impacts sont donc importants pour les analyses des grands intervenants de marché qui donnera le la pour le 2S16.

A suivre donc :-) Vinrenal - Il est casse-pied ce marché (pour rester poli).

Je me fait sortir par mon stop de protection...et le marché prend immédiatement 10 points dans la minute.

Pu...rée, ça me gonfle... Vinrenal - "casse-pieds", "me fais" optima - Pov' Vinrenal !

Pour mon stop, j'ai mis prix d'achat + frais...

Objectif ambitieux MM 20 sauf si je craque avant... Les 4160 évoqués ce matin m'ont permis d'entrer.Pour mon stop, j'ai mis prix d'achat + frais...Objectif ambitieux MM 20 sauf si je craque avant... Vinrenal - et rebelotte, encore stoppé genre "Touch & go". POurtant, je coche bien "dissimulé" dans IB.

A croire que c'est IB qui vient péter mes stop de protection au demi-point près (car eux seuls connaissent mes stops à priori). je commence vraiment à me poser la question de l'utilité de la fonction "ordre dissimulé".

Bon, cela reste positif mais quand on cumule les points perdus à cause des variations brutales de 20 points sur 1min (et qui me sortent), cela commence à faire un manque à gagner à la fin de la journée...

Ca me gave pour ce matin, je reviendrais peut-être sur le marché cet après-midi en fonction des US. Vinrenal - Opti, tu ne remontes pas ton ordre stop (achat + frais) avec cette hausse de 55 points ? optima - Si fait, cher ami, si fait ! mais pas beaucoup car tu as compris avec ce qu'il t'arrive, qu'ils sautent vite avec cette volatilité... Vinrenal - Certes, je comprends. Je préfère néanmoins les stop que je qualifie de "serrés".

Les fois où il sont ont été plus éloignés (genre 80 ou 100 points), ils ont également été tapés (pourtant placés sous des grosses résistances bien identifiées) et la tôle n'en fût que plus grosse...

Avec ton approche, il est possible que tu ne gagnes que 10 ou 15 points (si on a une porte de saloon intraday avec mouvement inverse brutal du CAC) alors que tu aurais pu en gagner 40-50 soit 3x plus... yopsis - short a l'instant pour moi via le F909Z waldo7 - turbo PUT sur CAC40 à l'instant...bonjour le spread optima - Dommage yop, F909Z pas intéressant car s'échange sur quelques dizaines d'euros sauf une vente de 8000 € à 0.41 ce matin optima - SPREAD 1,15% pour moi yopsis - il est pourtant bien passer Opti j'ais aucun intérêt a bidonner optima - Ce que je voulais dire C'est qu'il y a trop peu d'intervenants, donc peu de possibilités de mouvements payants yopsis - Ces le probleme du direct éméteur Opti tu est a la merci de CZ



bien que l'lorsque je solde des turbo la contrepartie est BNP Vinrenal - Euh, keskispace ? ça fait 8h qu'on attend la hausse...et elle se produit pile à 18h00 (quand on a soldé nos positions bie nentendu...) ? Vinrenal - En tout cas, on y est aux 4300.

Mais pourquoi j'ai coupé ma position avant, de peur que ça se retourne (comme souvent) dés le lendemain du trimestre... optima - Exécutée à 18H15, MM20 passée sur futures avec un dow qui explose MM20 après MM7. optima - Je voyais une ressemblance avec février... !!!! kakueta - Hooo.... de retour ds la vallée après 3 jours de trek ds les montagnes et donc sans réseaux j'ai raté qq trucs :/

le pétrole à 46$ Pour solder mon put et le cac a 3990 pour solder mon restant de bx4!

A contrario mes achats aca et axa n'ont pas beaucoup bougés, demain peut être au vu des futurs. optima - Je ne sens pas bien le touch-touch avec le MM20. Je réfléchis ! zombie - Jour Baissier Cours d'entrée : 4 223.88 | Objectif : 3 960 | Stop : 4 270

Short en cours pour jouer décompte rouge ci-dessous.

Soit échec sur MM20 jour chère à Optima

Cible 1 R5 à 3960

puis 5 à 3630 BonjourShort en cours pour jouer décompte rouge ci-dessous.Soit échec sur MM20 jour chère à OptimaCible 1 R5 à 3960puis 5 à 3630 1 serval_x - Les deux phases de rebonds précédentes ont une incroyables similitude. Je pense qu'on va assister à un nouveau gros gap baissier et suis d'accord avec ton objectif de baisse mais plutôt sur 3900 à mon avis d'ici une petite semaine... maldoror - J'ai vraiment raté quelque chose hier avec ce post de Vinrenal "et rebelotte, encore stoppé genre "Touch & go". POurtant, je coche bien "dissimulé" dans IB.

A croire que c'est IB qui vient péter mes stop de protection au demi-point près (car eux seuls connaissent mes stops à priori). je commence vraiment à me poser la question de l'utilité de la fonction "ordre dissimulé""



J'avais déjà lu le même genre d'interrogation avec les valeurs moyennes et Equiduct et ça pouvait tout à fait se comprendre avec l'absence de liquidité le très large spread.



Mais cette fois c'est un seul petit contrat future CAC que IB aller chercher en devant vendre plusieurs centaines de contrats pour assècher le carnet d'ordres puis encore quelques milliers pour contrer les arbitragistes entre cash et futures ... soit une pose de plusieurs dizaines de millions d'euros pour grapiller quelques euros sur le contrat caché de Vinrenal et 2 euros de courtage.



Et quand je pense que j'ai perdu une journée à une réunion BNP produits de bourse ennuyeuse à mourrir alors que l'on pouvait bien se marrer sur le forum 3 kakueta - Baissier Cours d'entrée : 4 238.67 | Objectif : 4 080 | Stop : 4 350 petite ligne a l'instant sur LA32B 1 Vinrenal - Hello Maldo, avec tout le respect que je te dois eu égard à nos quelques rencontres sur Paris, je ne vois pas l'intérêt de ta remarque, surtout quand celle-ci consiste à se moquer gratuitement des gens, en l'occurrence moi dans le cas présent.

Tu as perdu beaucpoup de fric avec le Brexit au point de devenir désagréable sur le forum ?



Tu as ton savoir, j'ai également mon expérience du secteur de la finance et je puis te dire que tous les brokers "chassent" (c'est le terme employé) les stops. Si c'est pour dire des bétises qui n'apportent rien au forum, restes dans tes réunion avec Mathias (BNP Produit de Bourse).

Si tu as un truc à me dire, appelles-moi (Siruas a mon portable) !

Vincent

PS : si vraiment il n'y a que le forum pour te faire "marrer" c'est que la vie soit être triste mon pauvre ami dans ta région !

PPS : désolé mais je n'aime pas les moqueries gratuites alors je réponds sur le même niveau et sur le forum également maldoror - Une taquinerie sans plus ... car devient très tendance la théorie du complot permanent déclinée à toutes les sauces Pour guérir il suffit de ne plus lire les interprétations des analystes, ne plus écouter BFM, Philippe Bechade,... Vinrenal - Oui Maldo, j'ai vite pris la mouche un peu vite ce matin, je l'admets (nuit blanche à cause de ma petite d'un an).

Je vais effacer mon précédent commentaire qui n'apporte rien au sujet de cette file "AT" :-)

Au plaisir de te revoir avec Sirius à l'occasion :-) 2 optima - Une conso jusqu'à la MM7 avec reprise de la baisse si cette dernière est passée en force ???? qu'en pensez vous ? waldo7 - ...oui enfin il n'y a pas que Béchade: plusieurs utilisateurs de ce forum disent la même chose, de même que Hunsader de Nanex (excusez du peu...) , de vieux trader chez Perceval aussi..., ou bien G. Leclerc qui publient aussi des graphes dessus.

Voir aussi le barouf de Citadel à propos de l'IEX de Katsuyama qui veut "freiner" les algos etc...

C'est aussi simpliste de refuser la main mise actuelle des algos (par manque de curiosité?, préjugé?) sur les marchés que d'expliquer continuellement ses pertes par ceux-ci...et rien ne devrait empêcher de s'intéresser à ce qui se passe sous le "capot" pour mieux comprendre les marchés. 1 maldoror - Pourquoi effacer ton post, j'ai un peu trop taquiné et je me fais tacler c'est tout à fait normal kakueta - Bechade est tjours ds le même discours faut l'écouter avec du recul, moi il me fait sourire tous comme le papy qui nous parle à chaque fois de ses actions chinoises où il double la mise à chaque coup dur hi hi d'ailleurs j'ai oublié son nom :-) 1 optima - Je shorte (petit) le contact avec MM20 kakueta - itoo second put sur IQ79B + reload pos. bx4 serval_x - Ils sont allé cherché les 18.000 sur le Dow les doigts dans le nez ! optima - Cela ne fait qu'amplifier mes doutes sur l'aspect fondamental de cette hausse... Depuis 3 jours j'attends ce moment de contact avec la MM20 . Qui confirme que nous sommes sur un ilôt de résistance très fort. 2 optima - Question tendance, on est proche d'un nouveau changement, mais là aussi! cela me se semble trop pentu ! 1 serval_x - Dès que ça baisse fort le marché est racheté immédiatement. Dénie de Brexit, dénie de bulle sur les actions à WS, même les taux négatifs ne font plus peur à personne.

Difficile d'aller contre le marché et en même temps les baisses sont d'une incroyable violences et faut être très rapide pour réussir à se placer short.

Faut faire comme les algos puissent su'ils tiennent le marché US, avoir une stratégie et s'y tenir qq soit la volatilité. 1 serval_x - - «Les taux négatifs sont comme une supernova qui va exploser»

Bill Gross



- "Brexit : les taux suisses sont négatifs jusqu'à 50 ans"



- "La BCE lance ses prêts à taux négatifs pour les banques"



- "L'Allemagne s'enfonce dans l'ère des taux négatifs"



- "Les taux négatifs provoqueront la ruine des épargnants et des classes moyennes"

Nicolas Baverez



Tout va bien ! 2 kakueta - résumé conci, intéressant et pragmatique serval ;-) optima - Je ne sais pas et ne saurai jamais (trop vieille) faire comme les hf en algo. Vu que ma méthode fonctionne encore pas trop mal, c'est peut être que les programateurs tiennent aussi compte des bollinger, des MM, des gap et des fibos... lol 1 bobse - Ola les topes! OPINION NEUTRE... pour le cac et les marchés européens en général, les incertititudes liées au Brexit semble (pour l'instant) être largement compenssées par les avantages d'une UE sans le RU (et spécifiquement l'Angleterre) qui a toujours marché a reculons et souvent été un facteur bloquant pour la construction européenne. Donc voyons les avantages en premier, laisson passer les vacances... et nous reparlerons des inceritudes plus tard! bobse - La vieille Europe (dés maintenant) c'est l'Angleterre! Soyez en fier! Et faites passer ce message partout ou vous le pouvez... Nos amis et partenaires se retrouvent désormais du mauvais coté de l'histoire ;-) bobse - donc...été calme Haussier Cours d'entrée : 4 273.96 | Objectif : 4 350 Bjornborg - Haussière ? Surveiller les US ! optima - Pas de conviction = pas de trade pour moi pour le moment. 1 optima - Les futures poussent à attendre cet a-m . bobse - salut opti! oui bon...j'avoue que le petit vert 4350 est plus pour propager un peu d'optimissme :-), solleil, vacance, plage... du concret à évaluer! Mais bon, je suis plutot de ton avis, il vaut mieux ne rien faire. Il y a tout de même un coté ombre (pour ne pas dire éclipse), les grandes banques européennes sont en manque... de capitaux. Bref restons prudent kakueta - finalement tu as dé-bouclée tes shorts vendredi opti ? optima - Bonjour kaouète, oui, à 4250, car de toute manière ce n'est pas avec une mise de 2000 que j'allais faire quelque chose d'intéressant ! kakueta - :))) oui, tous est relatif opti, 2 k€ c'est beaucoup pour un certains nombres voirs beaucoup!

mais il est vrai que j'ai mis 500 est 700 sur 2 puts l'un est a -8% est l'autre a +6% est la ligne bx de 2300€ a + 1.23% avec les frais on est proche du 0% :/ kakueta - mais la question est : qu'est se qui pourrait nous faire prendre encore 100 ou 200 pts ?

en l'état je ne vois pas :) kakueta - les spice girls qui se reforment.....? ;) waldo7 - réponse à kak: la perspective de non remontée des taux US, l'intervention de la BoE, et les speechs quotidiens des pachas de la BCE...par contre les -4% attendus sur les résultats US en juillet pourraient calmer du monde dans des marchés estivaux sans bcp de liquidité et facilement "décalables"... 1 kakueta - oui waldo j'étais un peu taquin avec les spices girls cette image m'avais fait sourire, so british :)

mais oui tous se que tu site peux provoquer un boost, ds les 2 sens et de façon erratique, accentuer par le manque de volumes d'ou mes couv puts et bx!

les taux us ça me contrarie un peu je me suis un peu chargé en paire usd/jpy :/

un retourd sur 4400/500 me permettrait de dé-boucler mes pos actions en pv convenables.

en 2 mois tous peu se produire.... 1 waldo7 - sans oublier les banques italiennes et le forcing de Renzi pour les recapitaliser...le projet européen a du plomb dans l'aile et le Brexit pourrait faire plus de mal à cette Europe là qu'au Royaume Uni lui même, au moins à moyen terme. Nos socialistes qui rêvaient de mettre l'IS à 30% pour tout le monde ont du soucis à se faire avec un IS à la moitié du notre, et les Pays Bas qui pourraient suivre...mais il est vrai qu'ils seront sortis aux prochaines élections et déjà tous confortablement recasés... yopsis - Amha on vas sapuyer sur la M7 Atention . MACD a surveillé de pret optima - Pas beoin de changer le graph, on reprend les montagnes russes, donc je trade !

MM20 et 4300 au nord MM7 n'a pas bougé mais va pointer vers le nord, objectifs toujours 4200 et MM7 au sud.MM20 et 4300 au nord optima - Surveille US (dont support les 4400 sur le Nasdaq)! + Ajustement des stops ! optima - Les haussiers veulent sauver 4200 kakueta - il semblerait ! kakueta - tu en pense quoi opti du niveau plutôt topish des us en général en se début de période estivale? optima - Caouète, Perso, c'est le S.P500 que je suis, le NAS est trop volatile.

MM20 à 2081

Pivot 2075, soit actuellement la MM50

Baissier sous 2070 (MM7) 1 kakueta - ok merci opti.

comme je disais a iggy en privé tu fais partie des réguliès que l'on a plaisir a lire notamment et surtout sur tes post graphiques d'analyses.

zombie aussi fait un beau boulot mais plus difficile de discuter avec.

je voulais que tu le sache :) 2 optima - IL aurait été préférable de garder hier, mais c'est ainsi... GAP du matin nous a mangé une partie de performance potentielle. Entrée 4200, sortie 4160. optima - Vu futures, c'est sous les 4150 iggy - idem je suis le sp qui est pour moi l indice phare us iggy - tu a l air de gagner plutot regulierement opti sur les indices non? optima - Bonjour iggy QUE !!! régulièrement, (6 à 7 / 10) kakueta - salut vous deux, 6 a 7 / 10 perso je trouve ca super bien en thermes de perf.sur indices. iggy - ca depen kakueta. le taux de reussite et je vais reprende une expresion que optima aime c est de la merde.



si tu gagner 10 sur les 7 fois et tu perd 30 sur les 3 fois

ce qui compte le ratio gain par trade.

apres je pense que optima n a pas ce probleme optima - Comme je l'ai déjà expliqué, c'est uniquement depuis que je suit la philosophie citée e tête de file...Avant, je tradais chaque jour et j'étais bien lus souvent perdante. optima - Erratum Comme je l'ai déjà expliqué, c'est uniquement depuis que je suis la philosophie citée en tête de file...Avant, je tradais chaque jour et j'étais bien plus souvent perdante. 1 optima - Futures optima - 4075 (fourchette graph) résiste de concert avec les 2070 du SP500 zombie - UT 5 Haussier Cours d'entrée : 4 063.46 | Objectif : 4 100 | Stop : 4 055

achat 4060 stop <

Cible 1 4100

Cible 2 W 4137 Possible wachat 4060 stop optima - Autant pour moi SP500....2070, c'est le futures, en cash, c'est plutôt 2080 zombie - UT 5 suite waldo7 - on aimerait y croire zombie MAIS gap sur gap et volume baissier en augmentation sur 3 séances avec aucun rachat décisif en fin de séance. Seules les divergences daily sur OBV et RSI semblent être bullish... waldo7 - on aimerait y croire zombie MAIS gap sur gap et volume baissier en augmentation sur 3 séances avec aucun rachat décisif en fin de séance. Seules les divergences daily sur OBV et RSI semblent être bullish... iggy - bien vu zombie moi j ai pas osé zombie - 4 H

Merci Iggy Noir ou bleuMerci Iggy zombie - Sortie 1/2 soit 50 points. ;-))) optima - stp déclenché à 4100, ver 17h50, plus rien ce soir (en ID c'est mieux iggy - des marteau sur les actions

sp au plus haut

rebond technique demaine en vue? seb37300 - oui un petit rebond mais quand on voit le dj a plus de 17900 à la limite de ses plus haut historique, on se demande ce que le cac fait a 4080? et dire que total est à 42€ au meme niveau du cac en février il était à 37.... c est dire que le potentiel de baisse est là encore yopsis - Seb ce sont les Fonds américains qui ce dégage de l'UE Et ils investissent chez eux



Dou la poursuite de WS



Ce n'est bien sur que mon avis



Bonne nuit la cnie kakueta - pour un intra : lb68b Haussier Cours d'entrée : 4 085.3 | Objectif : 4 160 | Stop : 4 080 optima - Tendance ancrée dans la baisse, hausse ce matin, surveille niveaux ouverture et plus haut d'hier waldo7 -

Attention: RSI14, SMI et OBV en divergence haussière sur le CT -> CAC daily

Ne pas oublier le 24 mai dernier...et les CB Baissier en CT?Attention: RSI14, SMI et OBV en divergence haussière sur le CT -> CAC dailyNe pas oublier le 24 mai dernier...et les CB 1 waldo7 - divergence a regarder sur mon graphe a partir du 15/20 juin bien sûr... zombie - UT 5



Obj W fait

décompte donne retour 4100

invalidation > 4140 BonjourObj W faitdécompte donne retour 4100invalidation > 4140 kakueta - lb68b vendu, 0.95 --> 1.15 zombie - Stop remonté < 4140 kakueta - arf faire 150€ en 1h je trouvais cela correct, avec une heure de plus j'empochai 0.20 cts de plus sur la pos.!

mon impatience m'a fait raté ses 0.20 cts :/ zombie - Sortie 4164 soit 100 points sur 2ème partie du trade 1 zombie - UT 30

Cherche short Stop > 4175

pour cible 1 R5 à 4062

puis 5 à 3950 arrivée sur objectifCherche short Stop > 4175pour cible 1 R5 à 4062puis 5 à 3950 waldo7 - short LF21B... kakueta - joli zombie :) 1 waldo7 - achat à 1.146*1000, sorti (50% Fibo) à 1.3: +154€ en 34'...bon faut que je bosse un peu aussi

Bon trade à tous ! 2 kakueta - oui ca se tente waldo sur une petite ligne, 400 pcs en achat. 1 kakueta - c beau la bourse quand ca fonctionne ainsi ;) 1 zombie - UT 5

ou ETE si retour 4154

Cible 4113 Tasse + Anseou ETE si retour 4154Cible 4113 2 iggy - en forme zombie en ce moment ou est ce que je n avais fait gaffe

meme point meme analyse que toi iggy - invit que j ai fait a seb et kakueta valable aussi pour zombie waldo et optima si ca vous interresse 1 iggy - le probleme zombie c est que l orsque l on anticipe la figure ou qu ell est trop visible elle est rarement bonne me suis souvent fai avoir iggy - ell a l air bien parti short pri meme obj que toi stop si epaule cassé zombie - Salut Iggy

8 jours hors marché m'ont fait du bien

Suis sorti un peu tot de mon short Brexit

et rien depuis hier. waldo7 - heiiiiiiiiiiiin ? on est invité à quoi? kes qu'on boit ? y a des cahuètes ? ;-) 1 iggy - sur skype. je pense qu on peut apprendre les uns des autres.

le but est juste d echanger . pas besoin de parler non stop.

le forum y a un temps de latence

et y a kakueta ca fait office de cahuetes



enfin c est juste une idée comme ca zombie - UT 5

possible achat sur 4114 1 décompte Bull qui colle avec la T+Apossible achat sur 4114 zombie - Skype j'ai bien l'icone sur mon ordi mais jamais utilisé

donc faut que je creuse mais pourquoi pas optima - Je m'en tiens à la théorie que sous les 4175, tendance baissière. Au dessus de ce niveau, un franchissement allègre de la 7, de la MM20 signerait le retour de la hausse. iggy - racheter moitié a 4132 stop a 0 4117 prochain obj iggy - je vais demander a maldo que j ai aussi au tel regulierement si ca l interesse zombie - Sortie 1/2 du short 4122

juste avant la stat zombie - UT 5 suite

à surveiller rebond ou pas sur 4114



Sur UT 30 cible à 4062 Obj ETE presque faità surveiller rebond ou pas sur 4114Sur UT 30 cible à 4062 iggy - rebond sur 4120 pour l instan g rien ici moi tant pi le laisse le stop a 4141 et meme obj verra bien si saute kakueta - put positif....inscription bien meilleurs que prévus, pas de réaction?? kakueta - pas trop le temps de suivre ajd :/ zombie - Baissier Cours d'entrée : 4 136.8 | Objectif : 4 090 | Stop : 4 153 Rupture de l'oblique support optima - Çela s'essoufle on dirait à WS, ajustement stops. optima - DJ teste le rouge à l'instant iggy - j etai pluto su reshort sur 4150 pour finir le bottom et faire en faite une 2 ieme epaule mais vu trop tard zombie - MAJ UT 5

alors Noir ou Rouge 2 décomptes un bull un bearalors Noir ou Rouge iggy - long sur 4110 iggy - il l on tapé l obj. aujourd hui vraimen clair le cac optima - Je ne pourrai plus suivre, donc sortie 17h25, 20%, on ne pleurera pas ! 1 kakueta - itoo sorti put 0.35 --> 1.52 1 kakueta - pardon 1.35 o_O' 1 zombie - Il veut pas descendre

Sortie du short / 4114

Pas d'over ce soir bubu70 - Aaaah ! ... Vous avez l'air de vouloir faire des trucs sympa par ici.



Cet automne si ça continue je m'y joindrais. Pour l'instant trop peu de temps ... 3 seb37300 - bon bah, pétrole -5.5%, les US au plus haut avec une résistance d un an et nous seulement à 4100 alors que total est encore à 42€ et le pétrole qui commence sa consolidation après un +100% ..... heu je vais réfléchir avant d acheter quelque chose.... iggy - si ca baisse zombie dans l absolue c est dommage jje aurai pris le short a 4150 une 2 ieme fois je garder 1/4 pour tanter 4065 stop a 0 mais bon dur de tout voir defois surtout





le long 4110 sorti a 4120 la cloture arrivant j ai eu peur qui basard pour etre tranquille 1 optima - Pas beaucoup de temps pour moi, alors j'opte pour une statégie haussière. je vien d'acheter à 4095/future. Un petit pantalon seulement et je suis les soldes pour en avoir d'autres encore moins chers le cas échéant. optima - ... zombie - Bonjour

Bien vu Opti

Pas mécontent d'être sorti de mon short hier même si les 4090 ont été touchés zombie - UT 5



rebond sur 4125 avec cible double top 4139 ou extension sur oblique 4144 pour le plaisir des yeuxrebond sur 4125 avec cible double top 4139 ou extension sur oblique 4144 1 zombie - UT 5 suite avec un petit décompte baissier 2 zombie - invalidé gggrrrrhhh 1 kakueta - opti!!! 4095 --> 4150 il est en fils d'or se pantalon!! ;-)

je connais pas le levier mais tu as faits un trade sympa en daily :-) kakueta - on peux pas gagner a tous les coups zombi ;-) 1 optima - AVEC STOP DE RIGUEUR 1 kakueta - j'ai tenté le call bmw proposé par zb il y a 2 jours ca a pas trop mal payé : 0.79 --> 0.92

plus haut 0.94 1 zombie - UT 5 Baissier Cours d'entrée : 4 147 | Objectif : 4 050 | Stop : 4 154 Nouvel essai stop > 4154 1 kakueta - ils dé-bouclent a 0.95 alors que le top était a 0.94 ?? ils ont des pouvoirs spéciaux :)) bref. 1 zombie - UT 30 Baissier Cours d'entrée : 4 147.95 | Objectif : 3 958 | Stop : 4 175 Double 4 possible 1 optima - J'ai omis de dire que je surveille aussi 4150/4160, super difficile à passer !

Le levier est 15, même si cela permet d'y mettre 3 fois moins de capital que sur un 5... , les stops sont importants au regard des futures qui sont moyens moyens ! kaouette,Le levier est 15, même si cela permet d'y mettre 3 fois moins de capital que sur un 5... , les stops sont importants au regard des futures qui sont moyens moyens ! 2 optima - Suite... 2 seb37300 - 1ere ligne de put a 4180 en attente d une seconde à 4350, les us n arrive pas a franchir la résistance LT kakueta - hi hi cacaouhete, kaouette, vous n'y arrivez pas avec se pseudo ! :)))

pourtant c un si bel endroit! ;) 1 kakueta - seb moi je suis of, je n'ai plus rien a CT si je puis dire! 1 optima - Le pantalon est posé depuis l'atteinte de mon OBJECTIF MM20. Suis pas encore en short, donc portefeuille trade complètement nu ! 1 optima - Ps/ Kaouette, c'est parce que je trouve cela marrant... 1 kakueta - ;-) 1 seb37300 - en fait je mets une petite ligne sur le canal CT et une plus grosse sur la MT, Baissier Cours d'entrée : 4 181.51 | Objectif : 3 900 | Stop : 4 420 je trouve que jouer un canal fonctionne mieux que les support resistances.... 1 stock-pick - Un p'tit salut à toutes et tous... Coup de chapeau à madame, et aussi merci car j'ai rarement une PV sur un leverage ! optima - Oh! merci monsieur, c'est gentil... Je constate que que pour l'instant le + haut a été également un des niveau de la fourchette de mon graph de ce matin.