Mais va falloir vendre plus que ce que tu achètes...



Benoist_cz - ou alors une migration dans les 2 sens pour rajouter du stress au concours actions ;0) henhunter - Pas de migration du tout, on choisit son camp en début de mois et si on agit sur les deux support (action et warrant) au cours du même mois on est disqualifié jusqu'au mois suivant. 6



Les "migrations" devraient être interdites, ou permises dans les deux sens!

2

maldoror participe à cette discussion maldoror - Tu devrais poster dans le forum concours Mais, bien entendu je suis parfaitement en phase avec toi. Voir la réponse suivante



moustache - D'accord et pour les warrants valorisés - de 0.1 ? peakoil - D'accord Comme les prix sont versés sur le compte, est-il possible d'ajouter aussi la règle :



Si mon capital est >500 euros et aucune position en cours au 1er du mois je peux faire un virement sortant AVANT de prendre une position. Si le solde est supérieur à 500 euros c'est mon capital de départ.



Exemple :

Au 1er avril je n'ai aucune position en cours et 2000 € cash

Je fais un virement sortant de 1000 € puis j'achète des trucs

Le 10 avril je reçois un prix de 500 €

Mon capital de départ est de 1500 € !



C'est pas trop compliqué et ça permet de concourir tous les mois à condition de solder son portefeuille avant de faire le virement sortant :-) 3 maldoror - Moustache, apprécions déjà cette amélioration Et lorsque des concurrents ont des warrants valorisés à moins de 0.1 €, leur solde est le plus souvent inférieur à 500 € et avec l'amélioration du règlement proposée, ils ne sont pas exclus ce qui aurait été injuste si leur warrant avait fortement chuté au cours des derniers jours.



Ensuite, ils doivent alimenter leur compte ce qui diminue un peu leur performance mensuelle et celà compense l'éventuel avantage d'un warrant valorisé moins de 0.1. L'avantage sera encore plus limité avec l'impossibilité de transactions et de cotations en dehors de la fourchette émetteur. 1 blitz73 - D'accord +1 D'accord également avec la proposition.



L'avenant apporté par peakoil me parait intéressant aussi (mais secondaire par rapport à la proposition principale). Cet avenant avait été soutenu par d'autres aussi (Limite de mémoire).



Merci zb xav. 1 laurent381 - bonne idee ! bonne idee ! popolili - excellente décision c'est exactement le souhait que j'avais emis

je suis donc ravi

les avantages sont très bien expliqués par Maldoror JACHEN - C'est une amélioration... ...sensible !

Il y a encore beaucoup à faire. lazize - Oh non pas ça ! Je me voyais déja en levier 3 avec 300 € sur le compte de façon a faire quelques grandissimo n'importe quoi - du genre ça passe ou ça casse quitte à perdre 50% (soit 150€...) du portif sur un coup de dés...

ZB Xav, sur ce coup c'est pas trés sympa de laisser moins de place au "casinobourse"...



Blague à part, oui bien sur même indispensable à mon sens pour éviter le genre d'illustration ci-dessus.



Au fait c'est acquis pour avril ou à l'étude ?



Merci bamboo - excellente nouvelle la proposition de Peakoil est très séduisante benteo - je crois que c'est clair ! tout a fait d'accord zbxav. En plus, jusque là, c'est l'unanimité !!!! jeanmi92 - tres bien !! la proposition de ZB est celle qu'il fallait pour que le jeu ne devienne pas un casino !

j'applaudis des 2 mains! ;-)



pour le reste , oui, c'est sur qu'un candidat qui touche un gros lot ne peut plus trader sur les warrants pendant un mois ...c'est dommage car les sponsors perdent un client pour un mois ;-)

c'est moins grave pour les candidats actions mais penalisant quand meme

Celà dit, le principal probleme ( LVELLA - Oui, Excellent ...

et nous serons proches de la perfection.



Quand on veut on peut ... il ne reste plus qu'à INTERDIRE le passage du classement actions vers le classement warrants après le 15 du mois, voire à rendre les 2 classements complètement indépendants,et nous serons proches de la perfection.Quand on veut on peut ... 1 xyzabcd - En fait, je pense que c’est plutôt l’inverse … versioncomplète le participant à faible capital de départ est classé, mais se retrouve exclu s'il n'a pas un capital de départ >= 500 € le dernier jour du classement (par ajout de cash).



sinon tu risques de créer une catégorie "sous-marin" qui va migrer dans le classement warrant/action le dernier jour. 1 limite - Je ne comprends tjs pas la PENALISATION des Retraits ...et Vous ???!!! Voir les 14 réponses précédentes satellite - Je croyais cette règle abolie ce mois-ci, en quoi le joueur à 200 euros vous gène-t-il? . 1 maldoror - Satellite : exceptionnellement pas en Mars La proposition précédente ayant été présentée trop tardivement, l'amélioration essentielle qui vient d'être proposée ne s'applique pas en Mars et 4 ou 5 concurrents devraient donc terminer dans les Top10 en ayant eu un solde début inférieur à 500 €.



Pour Mars je suis d'ailleurs un fervent supporter de Stephane72 qui avait un solde début inférieur à 500 € car selon moi les clônes se moquent ouvertement des autres concurrents et des organisateurs. J'ai même failli aller brûler un cierge pour que ALU dévisse de 5% à l'ouverture. 1 stef8080 - ok parfait ca devrait satisfaire tout le monde ou personne..... ariste - Pas du tout d'accord Evidemment tous les anciens, ceux qui ont de l'expérience et qui gagnent régulièrement le concours sont d'accord, ça fait moins de concurrent, mais ceux qui peu d'expérience et qui se retrouvent dans les profondeurs du classement ? limite - ariste--->tous les anciens, ceux qui ont de l'expérience sont d'accord" le TOUS me dérange,il faut me lire ...!!! mapleleaf - OUI, mais il faut mettre 1000, sinon le concours est décrédibilisé Regardez qui gagne en mars et comment, et la messe est dite!



Si on cherche à récompenser la PERFORMANCE, la prise de risque MESUREE, l'intelligence boursière, la prévision, l'analyse, et non pas une pure roulette russe ou autre loterie, alors il faut au moins 1000, déjà ça éliminera pas mal de clowns: une chose est de risquer 100 EUR sur un coup de poker, une autre de mettre 1000 EUR sur la table, bcp hésiteront (car les prix ne sont pas si énormes que cela en face...). 3 lazize - Ariste Ariste, ce n'est pas une question de profondeur du classement. La plupart des meilleurs s'y retrouvent qq fois mais en sortent vite.

Comme te le dis Mapleleaf, c'est vraiment une question de money management. On ne peut clairement pas faire un concours équitable avec des personnes qui "risqueraient" une centaine d'euros juste sur des gros coup de poker.

Dis toi aussi que si la règle des 500 € n'était pas remise en place, ce ne sont clairement pas uniquement des personnes sans expérience qui tenteraient ce type d'actions.

Aussi et concernant l'intérêt que peuvent avoir les meilleurs à voir le nombre de participant diminuer, je suis le forum depuis longtemps et peux te dire qu'à chaque fois qu'une personne "novice" s'est présentée en demandant humblement des conseils de base, elles ont toujours obtenu de l'aide....et souvent des plus expérimentés.



Bonne journée à toi 2 ELYSIUM - PRO BOURSE DIRECT ! c juste fait pour qu'on renfloue les compte chez bourse direct ou quoi ? jfa999 - La nouvelle règle va dans le bon sens En tout cas pour moi qui suis toujours en train de flirter avec la barre des 500€ malgré mes efforts.

ça me permet de ne pas m'inquiéter d'être éliminé le mois prochain, sphinx - dacodac zbxav! njtrader - 100% OK Tout à fait d'accord, çà fera faire éviter les sueurs froides et les appels de fin de mois à boursedirect :-) speedraf - Bof, mais bon pourquoi pas... ca permet de flouter la frontière de l'exclusion, donc c'est positif. Car de toute manière le mec qui commence à 200€, fait du 100% avec et reverse 300 euros n'aura plus qu'une perf de 40%...



Néanmoins c'est une mesure de plus qui encourage les gens à prendre des positions inconsidérées en espérant des miracles qui parfois se produisent... surtout en période de forte volat' vega64 - Cela me semble inutilement compliqué La règle initiale avait le mérite de la simplicité et de la clarté.



Le mieux est parfois l'ennemi du bien. 2



satellite participe à cette discussion satellite - le conseil date de 9h40 pourquoi ne sort-il qu'à 13h23 sur votre site Casino Guichard : ING toujours vendeur, abaisse son objectif de cours

Aujourd'hui à 09:40 Catégorie : Recommandation Broker

Aujourd'hui à 09:40 Catégorie : Recommandation Broker





Envoyer ce conseil � un ami

(Tradingsat.com) - ING a abaissé mardi son objectif de cours sur Casino à 44,5 euros (contre 46 euros auparavant) tout en réitérant sa recommandation de vendre l'action du groupe de distribution.



Ce dernier a publié la semaine dernière un bénéfice net de 540 millions d'euros au titre de l'exercice 2008, inférieur aux 560 millions d'euros anticipés par ING. Le broker diminue en conséquence de 3% et 4% respectivement ses prévisions sur le bénéfice par action de Thomson en 2009 et 2010.



Cet ajustement tient compte également d'une hausse du coût de la dette et de l'opinion prudente d'ING sur les activités de Casino en Amérique Latine, au vu de la détérioration rapide de l'économie brésilienne.



Copyright (c) 2006-2009 Tradingsat.com. Tous droits réservés.



Copyright (c) 2006-2009 Tradingsat.com. Tous droits réservés.