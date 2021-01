Ce marché va faire le bonheur de ceux qui fonctionnent en allée et retour day by day.Pour une perspective à long terme, je me pose juste la question de ce qu'est vraiment la valeur d'entreprise. Une chose est sûr , c'est que les avis d'analyste ont perdu toute crédibilité parce que leurs modèles mathématiques ne sont pas capables de gérer des scénarios de décroissance sans parler de panique.

Et c'est là que l'humain reprend la main, il faut garder son bon sens et garder son sang-froid.

Si total disparait , il n'y aura plus de marché financier , plus d'économie de marché mais une anarchie absolue.

Pour ma part je pense qu'il patienter trois mois pou y voir enfin un peu plus clair. Le membre a déclaré être actionnaire de la société concernée

