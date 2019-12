Taisantt 0 0 0 Messages Abonnés Always be curious and learn Homme, né en 1967, Paris, Chef de projet Inscrit depuis le 24-07-2019 Nbr de réac. publiés 0 Nbr de reco. reçues 0 Nbr de reco. données 0 Qui le recommande le + Qui lui répond le + Il recommande le + Il répond le + à Journal Membres Favoris Taisantt Modifier la valeur Adresser un message à RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre discussion a été ajoutée Une erreur est survenue Aucune notifications