Taxito - C'est probablement oublier que l'accord de retrait UE-Royaume Uni prévoit une période générale de transition courant jusqu'au 31 décembre 2020 pendant laquelle l'éligibilité des titres britanniques devrait être maintenue. La réelle incertitude porterait donc sur la période à compter du 1er janvier 2021 laquelle dépendra elle-même de la conclusion (ou non) d'un accord entre l'UE et le Royaume-Uni sur la prolongation de ladite période de transition et/ou sur les modalités de leur nouvelle relation juridique et économique.



Exit donc les règles spécifiques de transition qui avaient été prévues en France - spécifiquement pour le PEA - par l’ordonnance n° 2019-75 du 6 février 2019 et l’arrêté du 22 mars 2019, réservées toutes deux à l'hypothèse d'un no-deal Brexit.





En tout état de cause, l'application de la tolérance administrative évoquée est techniquement prévue pour le cas où une société prend la décision de transférer son siège dans un autre Etat - hors de l'UE, ce qui est assurément un autre cas de figure que celui du Brexit. 2