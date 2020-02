Thibault7 0 1 0 Messages Abonnés Le prix, c'est ce que l'on paie, la valeur, c'est ce que l'on reçoit (Warren Buffett) Homme, France, Doctorant en Finance de marché Inscrit depuis le 27-03-2018 Nbr de réac. publiés 0 Nbr de reco. reçues 0 Nbr de reco. données 0 Qui le recommande le + Qui lui répond le + Il recommande le + Il répond le + à bubu70 Journal Membres Favoris Thibault7 Modifier la valeur Adresser un message à RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre discussion a été ajoutée Une erreur est survenue N'y allez pas !!!





Du coup je vais attendre la M7 hebdo vers 1.55 ... Le Boa vient d'en prendre ...Du coup je vais attendre la M7 hebdo vers 1.55 ...

thibault7 et Arminius 1 autre membre participe à cette discussion bubu70 - Vers 2 on peut commencer à alléger ...?...



Résultats ce soir ...





On croise les doigts ... 1 bubu70 - Ohh les blaireaux !!!





reporté au 15 février ... 1 Arminius - Ce sera THE valeur 2019 Le membre a déclaré être actionnaire de la société concernée bubu70 - tu dois etre le directeur de l'affaire ou oddo pour dire ça .... bubu70 - Bon alors demain,





coup de pelle derrière la tête ou coup de booster ...?.... 1 Arminius - Et voilà vous avez raté le coche... bien fait ! Arminius - Et bien quils la vendent a la casse on s'en fout ça vaudra toujours plus que maintenant bubu70 - Pris ce matin à 1.10 Arminius - Ymagis m'a tuée! La s......! Arminius - Et le bibi déjà moins 20% on va tous mourir ! Arminius - Et le bubu -10% en 1 jour quel patate ! bubu70 - Ce qui tomberait plutôt bien! Je viens juste de finir de planter plus d'un demi hectares de patates bio ..... bubu70 - Et en même temps on peut pas dire que je me sois trompé sur le titre de la file ..... 1 bubu70 - Je soupçonne fortement le boa d'y être rentré discretos. ...... Voir les 15 réponses précédentes thibault7 - C/CF3Y 0.21 C/AN3Y 0.1 C/CA3Y 0.04 Marge d'exploitation 3Y 20.9

Petit +20% actuellement… En attendant mieux à LT. Le membre a déclaré être actionnaire de la société concernée bubu70 - 1.5 en vue à jours ddes résultats ...



PRU atteint. C''est que du bénef ... bubu70 - 1.50 des passés.



1.8 ...?... bubu70 - Qd on regarde le graphique de zb la à droite en hebdo, on peut voir que l'on vient de buter sur la M20 fortement baissière.

Il est difficile de s'affranchir de ces MM orientées ainsi dans toutes les ut.



Qd elles se redresseront, on peut espérer passer les 2.30 comme le dit calculor bubu70 - A part 6 titres, soldé à 1.60





Si g le temps de zieuter, je pourrai essayer d'y revenir ou alors j'attends les résultats. ...?.... bubu70 - Comme peut vous laissez supposer le dernier rebond, le boa n'y est plus dessus.



Profitez en pour y aller.....?.....





TP 2.25 Le membre a déclaré être actionnaire de la société concernée bubu70 - Maintenant, si on visait le Gap. ..?.... bubu70 - N'oubliez pas le titre de la file ...



1.30 en ligne de mire et peut etre pas si bas ...?... Voir les 7 réponses suivantes





Voir la suite