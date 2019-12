Baissier Cours d'entrée : 15.39 | Objectif : 4

L'ANSM a émis son rapport jeudi vers 17 h sur son site, mais aucune info n'a filtré sur les plates-formes Bloomberg ou sur les sites de bourse comme ça se passe d'habitude. Du coup seul quelques petits porteurs alertés par un forumeur de boursorama (qui venait de faire un tour sur le site de l'ANSM) ont massivement vendu entre 17 h et 17 h 35.



Au moment du fixing, les “gros” n'avaient toujours pas l'info et certains ont sans doute cru que c'était une bonne opportunité de se placer à -6 % en clôture d'où les très gros volumes entre 17 h 30 et 17 h 35. Mais pas de chance pour eux, le rapport de l'ANSM n’était pas un fake (vu le ton incroyablement dur employé on aurait pu le croire) et vers 18 h beaucoup commencent à réalisé ce qui s'était passé.



En creusant un peu, on n’est pas très étonné des alertes de dangerosité et de toxicité lancées par l’ANSM et on se rappelle que c'est le PDG, M.Moussy qui a choisi de transformer la phase 2 en phase 3 de son propre chef après avoir réalisé quelques études sur des chiens et des rats (oui vu avez bien lu). D’ailleurs M.Moussy qui n'est pas médecin, mais qui viens de la grande distribution… a reçu une amende de 200.000 € de l'AMF pour ce motif : “le corps du communiqué (d'AB science) indique que les autorités de santé “ont décidé de transformer” l’étude de phase 2 en phase 3, alors que la décision de passage d’une phase à l’autre relève d’une initiative du promoteur du produit”.



Lors de la web-conférence de vendredi, la direction a tout fait pour minimiser la situation en soulignant que seuls les essais en France étaient stoppés. En fait il est fort possible que dès lundi ce soit tous les essais mondiaux qui soient stoppés en attendant de vérifier les données fournies par AB science sur les études de phase 3 en cours qui pourraient aussi avoir été interprétées par le management en minimisant tous les effets secondaires et dangereux au prétexte que la SLA n’avait à ce jour aucun traitement.



La suspicion est donc portée sur tout le dossier Masitinib (monoproduit d’AB science) et le doute sur le management est total ! Ce dossier risque de marquer les mémoires !