bowie - Les 5500 E de primes sur concours warrants, péniblement gagnés en 3,5 ans, ont tout juste couvert les pertes subies de valeur temps et de variation de volatilité par rapport à des interventions de même sens et de même tempo sur CFD indices.

N'ayant plus aucune chance de lot sur le nouveau concours, je pense donc tirer ma révérence et me consacrer uniquement à mes interventions sur CFD indices, chez FXCM, mais hors concours puisque interdits. 1