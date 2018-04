ABEO : réalise avec succès sa première émission obligataire (Euro PP) de 20 millions

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Abeo, un des leaders mondiaux d'équipements de sport et de loisirs, a annoncé avoir réalisé avec succès son premier placement privé obligataire de type Euro PP d'un montant de 20 millions d'euros auprès d'investisseurs institutionnels afin de conforter son développement dans le cadre de son plan stratégique 2020 présenté lors de l'introduction en bourse.Ce placement a été réalisé par l'émission d'une tranche obligataire non listée, remboursable in fine, de maturité 7 ans venant à échéance en avril 2025.En parallèle de ses financements bancaires traditionnels, cette première émission permettra à Abeo d'allonger la maturité moyenne de son endettement tout en diversifiant sa base de prêteurs auprès d'investisseurs institutionnels.Cette opération contribuera au financement du développement d'Abeo des prochaines années, et conforte notamment son objectif clair et ambitieux : atteindre 300 millions d'euros de chiffre d'affaires à l'horizon 2020.