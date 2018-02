D'Ieteren : Rachat d’actions propres dans le cadre du contrat de liquidité

Dans le cadre du contrat de liquidité (voir communiqué de presse du 16 mars 2015), D'Ieteren annonce aujourd'hui qu'il a acheté sur Euronext Bruxelles 5.103 actions au cours de la période du 14 au 20 février 2018. Au cours de la même période, D'Ieteren a vendu 4.003 actions.

Le nombre total d'actions propres détenues par D'Ieteren est de 1.085.298 au 19 février 2018. Le nombre d'actions ordinaires s'élève à 55.302.620.

Profil du groupe

Fondé en 1805, le groupe D'Ieteren vise, à travers plusieurs générations familiales, la croissance et la création de valeur en poursuivant une stratégie à long terme pour ses activités et en soutenant leur développement en tant que leader de leur secteur ou dans leurs géographies. Le groupe possède actuellement trois activités articulées autour de marques fortes :

- D'Ieteren Autodistribue en Belgique les véhicules des marques Volkswagen, Audi, SEAT, Škoda, Bentley, Lamborghini, Bugatti, Porsche et Yamaha. Il est le premier distributeur de voitures en Belgique avec une part de marché de plus de 22% et 1,2 million de véhicules en circulation fin 2016. Le chiffre d'affaires et le résultat opérationnel ont atteint respectivement 3,1 milliards d'euros et 75,8 millions d'euros en 2016.

- Belron(détenu à 54,85%) fait la différence pour ses clients en prenant en charge leurs problèmes quotidiens avec soin et professionnalisme. Il est le leader mondial de la réparation et du remplacement de vitrage de véhicules à travers plus de dix marques principales, dont Carglass®, Safelite® AutoGlass et Autoglass®. De plus, il gère les demandes d'indemnisation concernant les vitres de véhicules et autres pour le compte des clients des assurances. Belron étend actuellement son offre de services à la résolution des problèmes de personnes ayant besoin d'assistance pour réparer leur véhicule ou leur habitation. Le chiffre d'affaires et le résultat opérationnel ajusté ont atteint respectivement 3,3 milliards d'euros et 190,6 millions d'euros en 2016.

- Moleskine (détenu à 100%) est une marque aspirationnelle invitant à l'exploration et l'expression d'un style de vie, qui regroupe toute une famille d'objets iconiques tels que le légendaire carnet Moleskine et des accessoires d'écriture, de voyage et de lecture, à travers une stratégie de distribution multicanal dans 102 pays. Le chiffre d'affaires et le résultat opérationnel ont atteint respectivement 145,6 millions d'euros et 34,0 millions d'euros en 2016.

