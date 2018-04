Dassault Aviation : Airbus, Dassault Aviation et Leonardo réaffirment leur engagement total envers le premier programme de drone MALE 100 % européen

Airbus, Dassault Aviation et Leonardo réaffirment leur engagement total envers le premier programme de drone MALE 100 % européen

Présentation d'une maquette grandeur nature au Salon ILA 2018 de Berlin

Un programme stimulant pour le développement de hautes technologies en Europe

Une situation budgétaire optimisée grâce à la mutualisation des fonds de recherche et développement

Berlin, le 26 avril 2018 - La première maquette grandeur nature du drone européen de moyenne altitude et longue endurance MALE RPAS a été dévoilée aujourd'hui lors d'une cérémonie organisée à l'occasion du Salon aéronautique ILA 2018 de Berlin, qui a ouvert ses portes sur l'aéroport Schönefeld.

Cette cérémonie, présidée par Dirk Hoke, CEO d'Airbus Defence and Space, Éric Trappier, Président-Directeur général de Dassault Aviation, et Lucio Valerio Cioffi, Directeur général de Leonardo Aircraft, confirme l'engagement des quatre États européens et des partenaires industriels à développer conjointement une solution souveraine pour la défense et sécurité de l'Europe.

La présentation d'une maquette grandeur nature et la réaffirmation de l'engagement pris interviennent à l'issue d'une étude de définition d'environ deux ans, lancée en septembre 2016 par les nations partenaires, l'Allemagne, la France, l'Italie et l'Espagne, consécutivement à la Déclaration d'intention signée en mai 2015 portant sur le développement d'un système de drone européen de moyenne altitude et longue endurance (MALE).

« Même s'il reste encore beaucoup à faire, cette maquette grandeur nature est une première ébauche de ce que l'Europe est capable de réaliser dans un domaine de haute technologie lorsqu'elle unit ses moyens industriels et son savoir-faire », a déclaré Dirk Hoke, CEO d'Airbus Defence and Space. « Le drone MALE RPAS sera l'un des futurs garants de la souveraineté de l'Europe. Ce programme cadre parfaitement avec les besoins capacitaires urgents des forces armées européennes. Grâce à une mutualisation avisée des fonds de recherche et développement, ce partenariat innovant soulage également les contraintes budgétaires des pays participants », a-t-il ajouté.

« Cette cérémonie aujourd'hui témoigne de l'engagement total de nos entreprises en faveur d'une souveraineté de l'Europe en matière de défense et de sécurité. La coopération et les hautes technologies légitiment le leadership de l'industrie européenne et garantissent l'autonomie stratégique de l'Europe », a déclaré pour sa part Éric Trappier, Président-Directeur général de Dassault Aviation. Des programmes innovants comme celui-ci, menés dans le cadre de partenariats bien conçus, renforceront la compétitivité de l'Europe et offriront de nouvelles alternatives à l'acquisition sur étagère de produits non-européens. Dassault Aviation réaffirme son plein soutien à Airbus Defence and Space en tant que chef de file du programme MALE RPAS. »

« Les technologies sans pilote et leurs applications représentent l'une des principales briques technologiques de l'évolution future des industries européennes de la défense », a déclaré Lucio Valerio Cioffi, Directeur général de Leonardo Aircraft. « Le système de drone européen MALE RPAS stimulera le développement de hautes technologies et contribuera au maintien de compétences et d'emplois clés en Europe, tout en dotant les forces armées d'un système ultra performant et souverain. »

À propos du programme MALE RPAS

Premier système aérien sans pilote conçu pour voler dans l'espace aérien non ségrégué, ce drone se caractérise par des charges utiles modulaires qui garantiront la supériorité opérationnelle de ses missions de renseignement, surveillance et reconnaissance, sur le plan à la fois stratégique et tactique.

Conformément à l'accord signé par les nations partenaires à la mi-2017, une configuration biturbopropulseur a été sélectionnée pour fournir l'alimentation de bord nécessaire à son système de mission et la redondance exigée par les normes de sécurité régissant le survol de zones densément peuplées et l'évolution dans les espaces aériens non ségrégués. En janvier 2018, le projet MALE RPAS a franchi avec succès le jalon de la revue de définition des besoins SRR (System Requirements Review), qui marquait le coup d'envoi de la deuxième phase de l'étude de définition, en vue de la revue de conception préliminaire des systèmes SyPDR (System Preliminary Design Review) prévue en fin d'année.

La SyPDR démontrera la qualité et l'adéquation de la conception proposée. L'intégrabilité certifiable du véhicule dans le trafic aérien sera déterminante pour conforter les États participants dans l'idée que la phase de développement peut être lancée avec des risques résiduels acceptables.

Les préparatifs de la phase suivante (développement, production et soutien initial en service) sont déjà bien engagés. La mise en service du drone MALE RPAS européen est prévue au milieu de la prochaine décennie.

À propos d'Airbus

Airbus est un leader mondial de l'aéronautique, de l'espace et des services associés. En 2017, le groupe a publié un chiffre d'affaires de 67 milliards d'euros, ou 59 milliards d'euros sur la base de la nouvelle norme comptable IFRS 15, avec un effectif d'environ 129 000 personnes. Airbus propose la famille d'avions de ligne la plus complète qui soit, de 100 à plus de 600 sièges. Airbus est, en outre, le leader européen dans le domaine des avions de mission, de ravitaillement en vol, de combat, et de transport. Par ailleurs, l'entreprise est également un leader de l'industrie spatiale. Enfin, dans le domaine des hélicoptères, Airbus propose les solutions civiles et militaires les plus performantes au monde.

À propos de Dassault Aviation

Avec plus de 10 000 avions militaires et civils livrés dans plus de 90 pays depuis un siècle, Dassault Aviation dispose d'un savoir-faire et d'une expérience reconnus dans la conception, le développement, la vente et le support de tous les types d'avion, depuis l'appareil de combat Rafale jusqu'à la famille de business jets haut de gamme Falcon en passant par les drones militaires. Cette expérience unique a permis à Dassault Aviation de proposer des solutions opérationnelles innovantes et un mode de coopération pragmatique et dynamique. Grâce à sa profonde maîtrise des partenariats industriels, Dassault Aviation a établi un vaste réseau avec d'autres entreprises pour optimiser le succès des programmes d'aujourd'hui, mais aussi pour contribuer aux synergies de l'industrie de défense européenne de demain.

À propos de Leonardo

Leonardo est l'un des dix principaux acteurs du secteur aéronautique, de défense et de sécurité au monde, et le principal groupe industriel d'Italie. Entité unique depuis janvier 2016, composée de sept divisions commerciales (hélicoptères, aéronefs, structures aéronautiques, systèmes aéroportés et spatiaux, électronique de défense terrestre et navale, systèmes de défense, systèmes de sécurité et d'information), Leonardo opère sur les marchés internationaux les plus compétitifs en exploitant ses compétences technologiques et son leadership en matière de produits.

