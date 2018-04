Dassault Aviation : confirme son engagement pour le drone MALE

26/04/2018 | 17:20

Dassault Aviation, Airbus, et Leonardo sont partenaire pour la réalisation du premier programme de drone MALE 100% européen.



La première maquette grandeur nature du drone européen de moyenne altitude et longue endurance MALE RPAS a été dévoilée aujourd'hui lors d'une cérémonie organisée à l'occasion du Salon aéronautique ILA 2018 de Berlin, qui a ouvert ses portes sur l'aéroport Schönefeld.



' Cette présentation confirme l'engagement des quatre États européens et des partenaires industriels à développer conjointement une solution souveraine pour la défense et sécurité de l'Europe '.



' Cette cérémonie aujourd'hui témoigne de l'engagement total de nos entreprises en faveur d'une souveraineté de l'Europe en matière de défense et de sécurité. La coopération et les hautes technologies légitiment le leadership de l'industrie européenne et garantissent l'autonomie stratégique de l'Europe ', a déclaré pour sa part Éric Trappier, Président-Directeur général de Dassault Aviation.



Dassault Aviation réaffirme son plein soutien à Airbus Defence and Space en tant que chef de file du programme MALE RPAS. '



