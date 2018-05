DBV Technologies : annonce la nomination de Michel de Rosen à son Conseil d’administration

Montrouge, France, le 16 mai (07h30 CEST) 2018

DBV Technologies annonce la nomination de Michel de Rosen à son Conseil d'administration

DBV Technologies (Euronext : DBV - ISIN : FR0010417345 - Nasdaq : DBVT), société pharmaceutique française, annonce aujourd'hui que Michel de Rosen a été coopté au Conseil d'administration de la Société, en remplacement de George Horner III. La nomination de Michel de Rosen sera proposée lors de l'Assemblée générale ordinaire et extraordinaire de la Société qui se réunira le 22 juin 2018 à Montrouge (France). Le Conseil d'administration de DBV compte huit administrateurs.

Le Dr Pierre-Henri Benhamou, Président-directeur général de DBV Technologies, a commenté la nomination en ces termes : « C'est avec un grand plaisir que nous accueillons Michel chez DBV. Sa vaste expérience du monde de l'entreprise, notamment dans l'industrie pharmaceutique, dont quinze ans passés aux Etats-

Unis, renforceront encore notre équipe, et ses conseils seront déterminants à mesure que nous développerons des traitements potentiels pour les patients souffrant d'allergie aux arachides et d'autres maladies. »

Michel de Rosen est actuellement Président des Conseils d'administration de Faurecia, fournisseur mondial d'équipements automobiles, et de Pharnext, société pharmaceutique innovatrice cotée en bourse. Auparavant, il a exercé les fonctions de Président-directeur général d'Eutelsat, de ViroPharma et du Groupe Rhône-Poulenc Santé. Au début de sa carrière, M. de Rosen a occupé des postes clés dans les ministères français des Finances, de la Défense, de l'Industrie et des Télécommunications.

« Je suis ravi de rejoindre le Conseil d'administration de DBV en cette période passionnante et cruciale pour la Société et je suis impatient de travailler en étroite collaboration avec le Conseil d'administration et l'équipe de direction », a déclaré Michel de Rosen. « J'espère pouvoir contribuer à la marche en avant de cette société superbe et innovante, notamment dans la perspective de l'approbation et du lancement potentiel de son premier produit candidat, le Viaskin Peanut. »

À propos de DBV Technologies

DBV Technologies développe le patch Viaskin®, une plateforme technologique totalement brevetée avec de nombreuses applications potentielles en immunothérapie. L'immunothérapie par voie épicutanée, ou EPIT®, utilise le Viaskin pour administrer des composés biologiquement actifs au système immunitaire sur une peau intacte. Viaskin est non-invasif, auto-administré et pourrait permettre une prise en charge en toute sécurité des patients souffrant d'allergies alimentaires, pour

lesquelles il n'existe pas de traitements approuvés. Le programme de développement comprend des essais cliniques sur Viaskin Peanut et Viaskin Milk, une étude expérimentale sur le Viaskin Egg et un essai clinique preuve de concept dans l'œsophagite à éosinophiles. DBV a également développé sa plateforme technologique dans le domaine des vaccins et de certaines maladies auto-immunes pour lesquelles les besoins médicaux sont insatisfaits. Les sièges mondiaux de DBV Technologies se situent à Montrouge, France et à New York, États-Unis. Les actions ordinaires de la Société sont admises aux négociations sur le compartiment A d'Euronext Paris (mnémonique : DBV, code ISIN : FR0010417345), qui fait partie de l'indice SBF120, et les ADS de la Société (représentant chacune la moitié d'une action ordinaire) sont admises aux négociations sur le marché Nasdaq Global Select Market (mnémonique : DBVT).

