Le chinois Geely annonce un bénéfice plus que doublé en 2017

Le bénéfice net a augmenté de 108% à 10,6 milliards de yuans (1,4 milliard d'euros) contre 5,1 milliards de yuans en 2016, a précisé le groupe basé à Hangzhou, dans l'est de la Chine, dans un avis boursier.

Ce résultat est légèrement supérieur à la prévision des analystes interrogés par Reuters, qui tablaient en moyenne sur 10 milliards de yuans.

Le chiffre d'affaires a progressé de 73% à 92,8 milliards de yuans par rapport à 2016.

Li Shufu, le président et principal actionnaire de Geely, multiplie les acquisitions à l'international. Il possède Volvo Cars et s'est constitué des participations dans le fabricant de poids lourds AB Volvo, dans le constructeur Lotus et dans le groupe automobile malaisien Proton. Il a aussi racheté la start-up américaine Terrafugia qui travaille sur un prototype de voiture volante.

Il possède également LEVC, le fabricant des célèbres taxis noirs londoniens.

Son investissement de quelque 7,5 milliards d'euros dans Daimler, dont il est devenu le premier actionnaire, s'inscrit dans la stratégie de Geely de se renforcer dans les hautes technologies sur fond de transition de l'industrie vers les véhicules électriques, le covoiturage et la conduite autonome.

Li Shufu a fondé Geely en 1986, une entreprise d'abord spécialisée dans les réfrigérateurs. Il s'est ensuite tourné vers la production de motos dans les années 90 avant d'investir dans les automobiles en 1997.

(Adam Jourdan, Catherine Mallebay-Vacqueur pour le service français, édité par Véronique Tison)

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv DAIMLER 0.22% 68.68 -2.99% VOLVO 1.67% 151.95 -2.13%