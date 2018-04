GM va créer 700 emplois pour accroitre sa production de SUV

New York (awp/afp) - Le constructeur américain General Motors va créer 700 emplois pour fabriquer des voitures de type SUV (Sport Utility Vehicule) destinés à l'exportation en Australie et en Nouvelle-Zélande, a-t-il annoncé mercredi.

Cette annonce survient moins de deux semaines après une autre décision de supprimer 1500 emplois sur un autre site de production fabriquant des modèles de voitures compactes dont la demande est en forte chute aux Etats-Unis.

Les 700 nouveaux emplois vont être crées grâce à la création d'une troisième équipe sur le site de Spring Hill, dans le Tennessee (sud) où sont fabriqués des SUV, qui représentent quelque 48,5% du marché américain actuellement.

Les ventes de petites voitures ont chuté aux Etats-Unis de quelque 13,2% depuis le début de l'année alors que celles de modèles plus gros ont progressé de 7%.

Ford, l'un des principaux concurrents de GM, a pour sa part annoncé mercredi qu'il allait réorganiser sa gamme et qu'environ 90% de ses modèles seront des camionnettes à plateau (pickups), de 4X4 de ville (SUV), crossovers et utilitaires d'ici deux ans et qu'il n'investira plus dans le développement des voitures compactes vendues en Amérique du nord.

