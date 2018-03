ILIAD : Credit Suisse abaisse son objectif de cours

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Credit Suisse a maintenu son opinion Neutre sur Iliad mais abaissé de 190 à 170 euros son objectif de cours après la publication des résultats annuels de la maison-mère de Free. Le bureau d'études s'attend à une révision à la baisse du consensus et lui-même a d'ores et déjà revu ses estimations pour 2018 et 2019 : -1/2% pour le chiffre d'affaires et -2/4% pour l'Ebitda. Credit Suisse s'interroge sur l'intérêt de lancer une nouvelle box en France pour redresser l'activité du groupe et souligne le risque "capex" qui pèse selon lui sur Iliad.Le consensus d'une enveloppe de 1,4 à 1,5 milliards d'euros par an pour 2018 et 2019 lui semble trop bas compte tenu des investissements prévus en France et du lancement de Free en Italie.Credit Suisse préfère Orange et Bouygues parmi les opérateurs télécoms français.