LAGARDERE : Laurent Guimier appelé à la rescousse pour relancer Europe 1?

Lagardère a officialisé la nomination de Laurent Guimier à la tête de son pôle Radio, qui comprend Europe 1, RFM et Virgin Radio. Le principal enjeu est la relance du navire amiral du groupe sur ce segment, Europe 1, en grandes difficultés. Guimier devient précisément Vice-Président Directeur Général d’Europe 1. Il remplace Frédéric Schlesinger, arrivé en septembre dernier. "Le renouvellement de la grille proposée par Frédéric Schlesinger n’a malheureusement pas trouvé écho auprès des auditeurs d’Europe 1", indique Lagardère dans un communiqué.?Précédemment, Laurent Guimier était Directeur délégué aux antennes et aux contenus de Radio France. Entre 1994 et 2014, il a exercé différentes fonctions au sein du groupe Lagardère, notamment en qualité de Directeur de la rédaction d'Europe 1 et en tant que Directeur de l'information numérique du pôle Actualités de Lagardère Active.