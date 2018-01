Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

PSA annonce que sa politique de l’emploi pour l’année 2018 (DAEC) vient d’être approuvée par le Comité Central d’Entreprise du groupe. Ainsi, cinq organisations syndicales sur six (CFDT, CFE/CGC, CFTC, FO et GSEA) ont signé cet accord. Il prévoit notamment 1 300 départs en mobilité externe, qu’il s’agisse de congés de reclassement, de créations d’entreprises ou encore de passeports de transition professionnelle. En parallèle, PSA souhaite opérer plus de 1 300 recrutements en contrat à durée indéterminée, dont 400 en production, pour accompagner le succès commercial des nouveaux modèles.Le constructeur automobile explique que l'accord DAEC 2108 (Dispositif d'Adéquation des Emplois et des Compétences) s'inscrira dans la continuité des dispositions prévues dans le cadre de l'accord de performance du Nouvel Elan pour la Croissance (NEC), qui couvre la période 2017 à 2019.