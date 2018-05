SANOFI : le New England Journal of Medicine publie des résultats positifs sur Dupixent

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Sanofi fait savoir que le New England Journal of Medicine (NEJM) a publié hier les résultats détaillés de deux essais cliniques de phase III consacrés à l'utilisation expérimentale de Dupixent (dupilumab) dans le traitement de l'asthme modéré à sévère. Ces résultats montrent que Dupixent a significativement réduit le risque de crises d'asthme sévères (exacerbations), amélioré la fonction respiratoire des patients et diminué leur dépendance aux corticoïdes par voie orale.Baptisés Quest et Venture, ces essais font partie du programme d'essais cliniques pivots ayant évalué Dupixent dans le traitement de l'asthme non contrôlé. Les données ont été présentées simultanément au Congrès international 2018 de l'American Thoracic Society.L'utilisation expérimentale du Dupixent dans le traitement d'entretien complémentaire de l'asthme modéré à sévère de l'adulte et de l'adolescent est actuellement évaluée par les organismes de réglementation de plusieurs pays, dont les États-Unis, le Japon et les pays de l'Union européenne (UE). Aucun organisme de réglementation n'a encore évalué complètement ses profils de sécurité et d'efficacité dans cette indication. Aux États-Unis, la FDA devrait rendre sa décision le 20 octobre 2018. Dupixent est approuvé dans plusieurs pays dans le traitement de la dermatite atopique modérée à sévère non contrôlée de l'adulte.