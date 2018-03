Bourse de Hong Kong : Hong Kong réduit ses pertes et finit en baisse de 2,45%

Hong Kong (awp/afp) - La Bourse de Hong Kong a terminé en baisse de 2,45%, réduisant ses pertes en fin de séance, sur fond de craintes d'une guerre commerciale entre la Chine et les Etats-Unis qui ont fait chuté plus lourdement Shanghai et Shenzhen.

A Hong Kong, l'indice Hang Seng a perdu 2,45% (-761,76 points) à 30.309,29 points.

En Chine continentale, l'indice composite de Shanghai a dégringolé de 3,39% (-110,72 points) à 3.152,76 points. Sur la semaine, il a perdu 3,58%.

L'indice composite de Shenzhen a de son côté plongé de 4,49% (-82,99 points) à 1.766,61 points, affichant une chute hebdomadaire de 5,18%.

