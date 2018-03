Le CAC 40 reflue à la mi-journée, Klépierre et Nexans sous pression

PARIS (Agefi-Dow Jones)--La Bourse de Paris s'inscrit en baisse lundi à la mi-journée, les investisseurs marquant une pause avant le rendez-vous très attendu de la Fed mercredi. Le CAC 40 cède 0,7% à 5.247,30 points et le SBF 120 recule de 0,7% également, à 4.207,67 points.

L'Union européenne a trouvé un accord sur les termes de la période de transition accordée au Royaume-Uni après sa sortie du bloc en mars 2019, selon un responsable européen. Une conférence de presse des deux négociateurs du Brexit pour l'Union européenne et le Royaume-Uni, Michel Barnier et David Davis, est prévue à la mi-journée.

L'actualité ne manque pas du côté des entreprises. Klépierre a révélé être prêt à venir jouer les trouble-fête dans la fusion engagée entre les britanniques Hammerson et Intu, proposant de racheter Hammerson pour l'équivalent de 4,88 milliards de livres. La foncière britannique a rejeté cette offre, jugée "opportuniste". Le titre Klépierre cède 3,2% à 33,66 euros. Société Générale est entrée "dans une phase de discussions plus actives" avec les autorités américaines pour régler deux enquêtes dont elle fait l'objet. La banque française a indiqué qu'elle espérait mettre un terme à ces dossiers "dans les prochaines semaines". Son titre rebondit de 1,3% à 45,75 euros, après avoir souffert la semaine dernière à la suite du départ du directeur général délégué Didier Valet. Arnaud Poupart-Lafarge a indiqué qu'il cesserait "au plus vite ses fonctions" à la tête de Nexans, se donnant jusqu'au 30 septembre pour assurer la transition avec le futur directeur général, qui reste à nommer. Le titre Nexans chute de 6,1% à 41,63 euros.

-François Schott, Agefi-Dow Jones; 01 41 27 47 92; fschott@agefi.fr ed: LBO