La valeur du jour à Paris - Pour Société Générale, un PERNOD RICARD sinon rien

Pernod Ricard (+0,97% à 135 euros) signe l'une des plus fortes hausses du CAC 40 après des commentaires encourageants de Société Générale. Dans une note consacrée aux vins et spiritueux, le broker révèle que le groupe français constitue sa valeur préférée du secteur. Après un premier semestre robuste, le bureau d'études s'attend à un second semestre encore meilleur. Les conditions de marché sont plus favorables en Chine et en Inde et la stratégie de montée en gamme génère de la croissance dans le whisky irlandais, le cognac et la tequila aux Etats-Unis. Aussi, les ventes devraient s'accélérer.Le courtier table également sur une amélioration des marges dans le sillage des hausses des prix et d'un mix plus porteur qui soutiendra la marge brute. Si le groupe va réinvestir une partie de ces gains dans ses marques, Société Générale estime que les efforts de réduction des coûts devraient permettre à Pernod Ricard de dépasser les attentes du marché.Dans ce cadre, l'analyste a confirmé sa recommandation d'Achat et son objectif de cours de 153 euros sur le titre.La confirmation du grand retour du cognac chinois, le rebond de la consommation indienne de whisky et la santé des marchés européens et américains ont permis au numéro deux mondial des vins et spiritueux d'afficher un résultat opérationnel courant semestriel, à fin décembre, de 1,496 milliard d'euros, en croissance organique de 5,7%. Pénalisé par la hausse de l'euro, il accuse un repli de 0,3% en données publiées. Le chiffre d'affaires a, lui, progressé de 5,1% en organique à 5,082 milliards.Fort de ce solide premier semestre, Pernod Ricard a relevé ses perspectives annuelles. Il vise désormais une croissance organique de son résultat opérationnel courant comprise entre 4% et 6% contre entre 3% et 5% prévue auparavant."Nos résultats semestriels sont très bons, reflétant une accélération de notre activité par rapport à l'exercice 2016/2017, notamment en Chine, en Inde et dans le Global Travel Retail", s'était félicité le PDG, Alexandre Ricard