UBS relève sa recommandation sur Airbus de 'neutre' à 'achat', avec un objectif de cours porté de 180 à 220 euros, une cible recelant un potentiel de hausse de 20% pour le titre du géant européen de l'aéronautique et de la défense.
'Nous nous attendons à ce que la demande de remplacement refoulée donne de la visibilité au moins jusqu'en 2030', pronostique le broker qui, à court terme, anticipe une amélioration du côté de l'offre et table ainsi sur 945 livraisons en 2026.
Airbus : UBS relève sa recommandation
Publié le 04/09/2025 à 10:08
