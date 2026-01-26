AlphaValue estime que Renault reste largement protégé des principaux vents contraires sectoriels que sont les droits de douane, l'exposition directe à la Chine et la surcapacité industrielle en Europe, dans un contexte de baisse structurelle des immatriculations.
Selon la note, le groupe bénéficie de surcroit d'une organisation revue et d'une gamme renouvelée sur Renault, Dacia et Alpine, offrant "l'un des portefeuilles les plus compétitifs de ces dernières années".
Le bureau d'études évoque toutefois un redressement plus lent que prévu des VUL (Véhicules utilitaires légers) ainsi que des pressions commerciales persistantes. Pour 2026, le broker pointe aussi plusieurs facteurs négatifs, dont un mix BEV plus élevé, "moins relutif en marge", ainsi qu'un environnement de prix toujours contraint en Europe.
Renault figure parmi les 1ers constructeurs automobiles mondiaux. Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente de véhicules (89,8%) : 2 264 815 véhicules particuliers et utilitaires vendus en 2024, répartis par marque entre Renault (1 577 351), Dacia (676 340), Renault Korea Motors (6 539) et Alpine (4 855) ;
- prestations de services (10,2%) : prestations de financement des ventes (achat, location, crédit-bail, etc.), de services associés (entretien, extension de garantie, assistance, etc.) et de services de mobilité.
A fin 2024, le groupe dispose de 25 sites industriels dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (29,9%), Europe (49,8%), Amériques (8,3%), Eurasie (5,1%), Asie-Pacifique (3,9%), Afrique et Moyen Orient (3%).
