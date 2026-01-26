AlphaValue abaisse sa cible sur Renault

L'analyste confirme son conseil "acheter" sur le Losange mais l'assortit d'un objectif de cours abaissé de 52,9 à 44,8 euros.

AlphaValue estime que Renault reste largement protégé des principaux vents contraires sectoriels que sont les droits de douane, l'exposition directe à la Chine et la surcapacité industrielle en Europe, dans un contexte de baisse structurelle des immatriculations.



Selon la note, le groupe bénéficie de surcroit d'une organisation revue et d'une gamme renouvelée sur Renault, Dacia et Alpine, offrant "l'un des portefeuilles les plus compétitifs de ces dernières années".



Le bureau d'études évoque toutefois un redressement plus lent que prévu des VUL (Véhicules utilitaires légers) ainsi que des pressions commerciales persistantes. Pour 2026, le broker pointe aussi plusieurs facteurs négatifs, dont un mix BEV plus élevé, "moins relutif en marge", ainsi qu'un environnement de prix toujours contraint en Europe.