Atos va accompagner LCH SA vers le cloud

Atos annonce avoir signé un contrat de trois ans avec LCH SA, chambre de compensation mondiale basée à Paris et filiale de LSEG (London Stock Exchange Group), pour la migration de ses systèmes d'information financière vers le cloud.

Le groupe de services informatiques va ainsi assister LCH SA dans la migration de ses systèmes d'information financière vers une infrastructure cloud "hautement sécurisée et qualifiée SecNumCloud, tout en garantissant la continuité totale des opérations".



Selon Atos, ce contrat confirme sa position comme acteur de premier plan dans la transformation cloud pour des infrastructures de marché hautement réglementées et représente une nouvelle reconnaissance forte de son expertise dans ce domaine.



"Ce projet illustre parfaitement la capacité d'Atos à soutenir les institutions financières dans leur transformation numérique tout en garantissant la sécurité et la conformité de leurs systèmes d'information", commente Franck Chartier, directeur général, Atos France.



"Ce projet contribue à garantir que nous continuions à répondre aux attentes de nos clients et régulateurs, tout en renforçant notre résilience opérationnelle lors de notre passage au cloud", juge pour sa part Corentine Poilvet-Clédière, directrice générale LCH SA.