Atos annonce avoir signé un contrat de trois ans avec LCH SA, chambre de compensation mondiale basée à Paris et filiale de LSEG (London Stock Exchange Group), pour la migration de ses systèmes d'information financière vers le cloud.
Le groupe de services informatiques va ainsi assister LCH SA dans la migration de ses systèmes d'information financière vers une infrastructure cloud "hautement sécurisée et qualifiée SecNumCloud, tout en garantissant la continuité totale des opérations".
Selon Atos, ce contrat confirme sa position comme acteur de premier plan dans la transformation cloud pour des infrastructures de marché hautement réglementées et représente une nouvelle reconnaissance forte de son expertise dans ce domaine.
"Ce projet illustre parfaitement la capacité d'Atos à soutenir les institutions financières dans leur transformation numérique tout en garantissant la sécurité et la conformité de leurs systèmes d'information", commente Franck Chartier, directeur général, Atos France.
"Ce projet contribue à garantir que nous continuions à répondre aux attentes de nos clients et régulateurs, tout en renforçant notre résilience opérationnelle lors de notre passage au cloud", juge pour sa part Corentine Poilvet-Clédière, directrice générale LCH SA.
AtoS SE figure parmi les 1ers groupes mondiaux de services informatiques. L'activité s'organise autour de 3 pôles :
- prestations d'infogérance ;
- intégration de systèmes et prestations de conseil ;
- prestations de services transactionnels : traitement des transactions électroniques de paiement, gestion des paiements à distance, développement de solutions de paiement, etc. Parallèlement, le groupe développe une activité d'externalisation des processus-métiers.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.