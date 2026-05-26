AutoZone publie un bénéfice net de 641,5 MUSD au titre de son 3e trimestre 2025-2026, soit un BPA en progression de 7,7% à 38,07 USD, alors que les analystes ne l'attendaient en moyenne qu'aux alentours de 36,20 USD.
Le bénéfice d'exploitation du distributeur de pièces détachées et d'accessoires automobiles a augmenté de 6,6% à 923,8 MUSD, sur des revenus en hausse de 8,4% à 4,84 MdsUSD (dont +3,9% à magasins comparables).
Le groupe a vu sa marge brute se contracter de 0,6 point à 52,2%, mais ses dépenses opérationnelles ont diminué de 0,2 point à 33,1% en pourcentage des revenus, grâce à un effet de levier sur la progression des ventes et à la gestion des dépenses.
"Aux États-Unis, les ventes DIY (do it yourself) et commerciales ont connu une croissance impressionnante au dernier trimestre, tandis que nos ventes internationales, à taux de change constants, ont continué à être mises à l'épreuve", commente son CEO Phil Daniele.
"Alors que nous restons concentrés sur la prise de parts de marché dans notre secteur, nous demeurerons engagés dans une approche disciplinée visant à accroître les bénéfices et les flux de trésorerie afin de générer de la valeur pour les actionnaires", poursuit-il.
AutoZone, Inc. est spécialisé dans la distribution de pièces de rechange et d'accessoires automobiles. Le groupe propose des compresseurs, des batteries, des carburateurs, des embrayages, des rotors, des moteurs, des pompes à essence, etcL'activité s'organise autour de 2 pôles :
- distribution de détail et professionnelle : vente de pièces détachées notamment aux garages et aux stations-service ;
- autres : vente de logiciels de diagnostic et de maintenance (marque Alldata), et activité de vente en ligne.
A fin août 2025, AutoZone, Inc. dispose d'un réseau de 7 657 magasins implantés aux Etats-Unis et à Porto Rico (6 627), au Mexique (883) et au Brésil (147).
88% du CA est réalisé aux Etats-Unis.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.