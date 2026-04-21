BASF soutenu par une note de Berenberg

Dans une note d'analyse, Berenberg a confirmé sa recommandation à conserver sur le titre BASF, tout en relevant son objectif de cours de 48 à 51 euros.

Les analystes relèvent que les actualités les plus marquantes des six derniers mois ont toutes été positives. Dans un contexte de relance domestique en Allemagne, le titre a bien réagi à un potentiel soulagement politique concernant la taxe carbone et certaines enquêtes anti-dumping, et à la hausse des prix des produits chimiques causée par des pénuries de matières premières chez les concurrents asiatiques en raison du conflit au Moyen-Orient.



Pour Berenberg, la grande incertitude réside dans la durée de la rationalisation de l'offre après la fin du conflit iranien. Que le conflit dure une ou huit semaines supplémentaires est, selon les analystes, moins pertinent pour BASF que de savoir quelle proportion de l'offre chimique redémarrera.



La banque d'investissement allemande estime que les premiers signes de la hausse des prix de la chimie devraient être visibles dans le compte de résultat de mars. En se basant sur la publication positive du concurrent Wacker Chemie du 17 avril dernier, les analystes pensent que les résultats devraient être supérieurs aux attentes. Ils prévoient un Ebitda d'environ 2,4 milliards d'euros pour BASF, contre un consensus à 2,32 milliards d'euros. En outre, les résultats de Wacker Chemie suggèrent un effet d'anticipation des volumes, les acheteurs stockant préventivement pour garantir leur sécurité d'approvisionnement.