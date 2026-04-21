Les analystes relèvent que les actualités les plus marquantes des six derniers mois ont toutes été positives. Dans un contexte de relance domestique en Allemagne, le titre a bien réagi à un potentiel soulagement politique concernant la taxe carbone et certaines enquêtes anti-dumping, et à la hausse des prix des produits chimiques causée par des pénuries de matières premières chez les concurrents asiatiques en raison du conflit au Moyen-Orient.
Pour Berenberg, la grande incertitude réside dans la durée de la rationalisation de l'offre après la fin du conflit iranien. Que le conflit dure une ou huit semaines supplémentaires est, selon les analystes, moins pertinent pour BASF que de savoir quelle proportion de l'offre chimique redémarrera.
La banque d'investissement allemande estime que les premiers signes de la hausse des prix de la chimie devraient être visibles dans le compte de résultat de mars. En se basant sur la publication positive du concurrent Wacker Chemie du 17 avril dernier, les analystes pensent que les résultats devraient être supérieurs aux attentes. Ils prévoient un Ebitda d'environ 2,4 milliards d'euros pour BASF, contre un consensus à 2,32 milliards d'euros. En outre, les résultats de Wacker Chemie suggèrent un effet d'anticipation des volumes, les acheteurs stockant préventivement pour garantir leur sécurité d'approvisionnement.
BASF SE est le n° 1 mondial de l'industrie chimique. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- produits fonctionnels (40,5%) : catalyseurs (32,7% du CA), matériaux de performance (25,9%), monomères (25,2%), et revêtements (16,2%) ;
- matériaux hautes performances (22,8%) : dispersions et pigments (34,3% du CA), produits chimiques de soins (31,9%), produits chimiques de performance (20,5%) et produits de nutrition (13,3%) ;
- produits chimiques (16,6%) : produits pétrochimiques (74,3% du CA) et produits intermédiaires (25,7%) ;
- produits agrochimiques (15%) ;
- autres (5,1%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (9,4%), Europe (28,6%), Amérique du Nord (27,2%), Asie-Pacifique (24,9%) et Amérique du Sud-Afrique-Moyen-Orient (9,9%).
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Investisseur
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Globale
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.