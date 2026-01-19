Dans une note de recherche, le bureau d'études indique avoir fait le point, la semaine dernière à New York, sur l'adoption de la technologie d'étiquettes électroniques du groupe français chez Walmart à l'occasion d'échanges avec certains cadres dirigeants du distributeur américain.
D'après l'analyste, Walmart considère Vusion comme l'un de ses partenaires les plus fiables et ambitionne de recourir davantage à ses solutions au cours des prochaines années, notamment en testant son système de vision instantanée des stocks Captana, qui pourrait être déployé au sein de ses magasins d'ici à 2027.
Selon lui, ces éléments l'amènent à penser que Vusion pourrait jouer un rôle majeur dans les plans de croissance de Walmart et d'autres distributeurs de premier plan dans les années à venir.
Le fait, toutefois, que le géant de la distribution envisage d'accélérer l'exécution du contrat le conduit à réviser à la baisse ses estimations de résultats à l'horizon 2027.
Walmart prévoit en effet d'achever l'adoption des systèmes d'étiquetage électronique et des logiciels de Vusion d'ici à la fin de l'année, soit plus rapidement que prévu, un calendrier qui amène Berenberg à revoir à la baisse sa prévision de chiffre d'affaires pour 2027.
Alors que le titre a récemment chuté de 30%, Berenberg justifie ce repli par des craintes d'une "falaise" à l'horizon 2027, qui verrait l'activité chuter brutalement à cette date, mais aussi par des inquiétudes liées à une concurrence accrue, même s'il ne considère pas, à ce stade, le groupe chinois Hanshow comme une menace crédible.
Bien que l'intermédiaire estime que l'accélération du déploiement chez Walmart constitue un risque pour la réalisation de l'objectif de chiffre d'affaires de 2,2 milliards d'euros en 2027, l'analyste souligne qu'un déploiement à grande échelle de Captana pourrait permettre de combler entièrement un éventuel "manque à gagner" et précise que ses estimations de résultats seraient relevées en cas de nouvelles annonces de déploiements au cours des douze prochains mois.
Vusion (ex VusionGroup) a développé la plateforme VUSION (Cloud Retail IoT) afin d'aider les commerçants à transformer leurs magasins physiques en de véritables actifs digitaux, fortement automatisés, pilotés par la donnée, et connectés en temps réel aux marques et aux consommateurs. VUSION améliore l'agilité, la précision et l'exactitude des prix, tout en assurant une synchronisation omnicanale de ceux-ci, de l'information produit et des campagnes marketing. La plateforme permet aussi d'optimiser la préparation de commandes et le réassort en magasin. VUSION aide également le personnel en rayons en automatisant des processus à faible valeur ajoutée, pour qu'ils puissent se concentrer sur le service client et le merchandising. VUSION connecte les magasins au cloud, offrant ainsi une information précise et en temps réel sur la disponibilité des produits sur les étagères, leur localisation et le respect des plans merchandising, tout en permettant de réduire les stocks, les ruptures et le gaspillage. Enfin, VUSION apporte aux consommateurs une meilleure information produit, plus transparente et plus fiable, ainsi qu'une expérience d'achat fluide grâce aux fonctionnalités de recherche produit, de guidage en magasin et de paiement à l'étiquette.
