BMW : le titre progresse, RBC un peu plus optimiste

L'action BMW s'inscrit en hausse vendredi à la Bourse de Francfort, RBC considérant que le constructeur automobile allemand devrait profiter de sa forte implantation aux Etats-Unis afin de limiter l'impact des nouveaux droits de douane américains.



Alors que Mercedes et Porsche sont fortement exposés à d'éventuelles surtaxes douanières en raison de leurs ventes importantes réalisées en Chine et aux Etats-Unis, BMW fabrique et exporte, lui, beaucoup de voitures depuis les Etats-Unis vers l'Europe, ce qui signifie que les tarifs entre les Etats-Unis, la Chine et l'Europe devrait moins l'affecter, explique le courtier canadien.



Pour mémoire, l'usine BMW de Spartanburg (Caroline du Sud) est aujourd'hui le plus grand site de production de BMW dans le monde avec une capacité d'environ 1500 véhicules par jour, qui sont ensuite expédiés vers plus de 115 pays, notamment la Chine, l'Allemagne, la Corée du Sud, le Canada et le Royaume-Uni.



Dans une étude diffusée dans la matinée, RBC indique relever dans la foulée son objectif de cours sur le titre de 84 à 87 euros, tout en renouvelant son opinion 'performance en ligne avec le secteur'.



A 14h15, le titre avançait de 0,5%, contre un gain d'à peine 0,1% pour le DAX au même instant et de 0,5% pour l'indice STOXX du secteur européen de l'automobile, le STOXX Europe 600 Automobiles & Parts.