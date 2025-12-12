Broadcom augmente son dividende avec ses trimestriels

A l'occasion de la publication de ses résultats jeudi soir, Broadcom a fait part d'une augmentation de 10% de son dividende trimestriel décidée par son conseil d'administration, à 0,65 dollar par action, reflétant la progression de ses cash-flows sur l'exercice écoulé.



"Le dividende annuel ciblé pour l'exercice 2026 de 2,60 USD par action constitue un record, et marque la 15e augmentation consécutive des dividendes annuels depuis que nous avons commencé leur versement en 2011", souligne son CEO Hock Tan.



Sur son 4e trimestre 2024-25, Broadcom a engrangé un BPA non-GAAP en croissance de 37% à 1,95 dollar, dépassant le consensus de marché, et un EBITDA ajusté en hausse de 34% à plus de 12,2 MdsUSD, soit une marge de 68%.



En croissance de 28% à 18 MdsUSD, les revenus du groupe de solutions logicielles pour infrastructures et semi-conducteurs ont atteint un niveau record, tirés principalement par un bond de 74% des revenus de semiconducteurs pour l'IA.



"Nous voyons la dynamique se poursuivre au 1er trimestre et nous attendons que les revenus de semi-conducteurs IA doublent sur un an pour atteindre 8,2 MdsUSD, portés par des accélérateurs d'IA personnalisés et des commutateurs Ethernet IA", affirme Hock Tan.



Pour les trois premiers mois de l'exercice qui commence, le géant technologique indique anticiper une marge d'EBITDA ajusté de l'ordre de 67% pour des revenus totaux projetés aux environs de 19,1 MdsUSD, en progression de 28%.