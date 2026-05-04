Les Etats-Unis parviendront-ils à forcer le passage à Ormuz ? C'est le sujet dont on cause à nouveau dans le monde financier, après les dernières annonces de la Maison Blanche. Pendant ce temps, l'IA poursuit sur un train d'enfer et les publications trimestrielles de résultats continuent.

Nouvelle semaine et nouveaux chapitres de la série géopolitico-dramatique sur le détroit d'Ormuz. Comme souvent, le lundi est propice aux rebondissements. L'épisode du jour s'appelle "Project Freedom", et il a déjà été divulgâché : l'armée américaine s'apprête à escorter des navires dans le détroit à compter d'aujourd'hui. Donald Trump a lancé le mouvement il y a quelques heures. Le Pentagone a précisé que le dispositif comprendra des navires, des jets de combat, des drones et mobilisera environ 15 000 hommes.

Le plan de déploiement n'est pas connu, brouillard de guerre oblige, mais il est destiné dans un premier temps à permettre aux centaines de navires bloqués dans le détroit de quitter la zone. Samedi, le trafic entrant et sortant ne représentait que 9% du transit observé avant la guerre.

Sur les marchés financiers, l'annonce s'est traduite par une baisse des cours pétroliers. Une baisse, mais pas une chute. Il faut dire que le baril s'était déjà contracté par rapport au pic voisin de 125 USD touché par le Brent jeudi dernier. Il coûte actuellement 108 USD. Le brut léger américain WTI est à 101,50 USD. Ce niveau est encore bien trop élevé pour calmer la colère des consommateurs, redonner de l'air aux entreprises exposées et gagner des élections. Aux Etats-Unis, la faillite de Spirit Airlines (210 appareils, 11 000 salariés) et son cortège de conséquences pour le personnel et la clientèle est la manifestation la plus dramatique des conséquences du renchérissement du prix du kérosène.

La Maison Blanche a donc tout intérêt à trouver une sortie par le haut pour ce conflit. Avant l'annonce du "Project Freedom", Donald Trump avait qualifié les dernières discussions avec Téhéran de "très positives", ce qui veut tout et rien dire dans la sémantique présidentielle. Bon OK, c'est un peu exagéré : cela montre que la discussion est en cours. Les marchés financiers s'appuient là-dessus pour continuer à monter.

Mais pas seulement. Ils considèrent aussi que la saison des résultats est solide. Mais par-dessus-tout, ils continuent à acheter ce qui touche de près ou de loin à l'IA. C'est là qu'est l'investissement, et cet investissement est la corne d'abondance de plusieurs acteurs. Nous avons titré notre dernier point hebdomadaire sur le syndrome FOMO, la peur de manquer le train en marche. On est en plein dedans. Est-ce que c'est pleinement rationnel ? Non. Est-ce que c'est totalement irrationnel ? Non plus. C'est là qu'est l'argent actuellement et les investisseurs le savent.

Vendredi, la séance était fériée sur plusieurs marchés mais pas aux Etats-Unis. Il s'y est passé la même chose qu'au cours des dernières semaines : les valeurs IA ont flambé et le reste du marché moins. Depuis le point bas de la fin mars, le Nasdaq 100 a repris 20,5%, contre 7,6% au S&P Equipondéré (c’est-à-dire un indice qui met tout le monde sur un pied d'égalité et qui neutralise donc l'effet mégacaps des technologiques).

Les infos à ne pas rater pour bien commencer la semaine

Trump menace de porter à 25% les tarifs douaniers sur les automobiles européennes en accusant l'UE de ne pas respecter sa part des accords douaniers. Les spécialistes y voient aussi une mesure de punition contre l'Allemagne, après les critiques du chancelier Merz sur l'opération en Iran.

L'OPEP+ s'accorde sur sa 3e hausse de production depuis le blocage du détroit d'Ormuz.

La Chine a demandé à ses entreprises de ne pas tenir compte des sanctions américaines visant cinq raffineries nationales liées au commerce du pétrole iranien.

Le Japon est probablement intervenu pour soutenir le yen en fin de semaine dernière, sans que les autorités le confirment.

Marco Rubio devrait rencontrer Léon XIV jeudi

Dans le domaine macroéconomique, les chiffres de l'emploi américain d'avril, publiés vendredi prochain, seront le point d'orgue de la semaine. La décision de la Banque d'Australie sur ses taux, mardi, sera moins déterminante.

Les résultats trimestriels seront encore de la partie, avec les américains Palantir, AMD et Walt Disney et les européens Unicredit, AB Inbev, Novo Nordisk, AXA et Engie.

En Asie-Pacifique, la folie de l'IA a repris. La Corée du Sud s'envole de 4,5% et Taiwan de 4,4%, tractées par leurs vedettes respectives, notamment SK Hynix et Samsung Electronics d'un côté et TSMC de l'autre. Hong Kong prend 1,7% et l'Inde 0,7%. L'Australie n'a pas suffisamment d'IA et se débat avec des entreprises qui voient leurs coûts exploser : l'ASX 200 lâche 0,4%. Le Japon est fermé pour la Golden Week. Les indicateurs avancés occidentaux sont orientés à la hausse, grâce au cocktail Ormuz + IA.

Les temps forts économiques du jour

L'agenda macro :

09h15 : Indice PMI manufacturier (Espagne)

09h30 : Indice PMI manufacturier (Suisse)

09h45 : Indice PMI manufacturier (Italie)

10h00 : Enquête de la BCE auprès des prévisionnistes professionnels (Zone Euro)

16h00 : Commandes à l'industrie (mensuel) (Etats-Unis)

18h50 : Discours de Williams de la Fed (Etats-Unis)

Le reste de l'agenda ici.

Les grands indicateurs macros (les cotations sont celles du jour autour de 7h00, les liens permettent d'avoir le temps réel) :

Les principaux changements de recommandations

Adecco Group : Citi passe d'acheter à neutre avec un objectif de cours réduit de 21 CHF à 18 CHF.

Air France-KLM : Barclays reste à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 9,85 à 9,30 EUR.

Aixtron : Barclays passe de surpondérer à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 33 à 39 EUR.

Amrize : Vertical Research Partners passe de conserver à acheter avec un objectif de cours de 70 USD.

Amundi : UBS maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 84 EUR à 90 EUR.

Aéroports de Paris : Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 134 à 130 EUR.

Capgemini : UBS maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 110 à 112 EUR.

Compagnie Financière Richemont : Anchor Securities Stockbrokers maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 177 à 183 CHF.

Crédit Agricole : BNP Paribas maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 18,50 EUR à 17,50 EUR.

DBV Technologies : Citizens maintient sa recommandation de surperformance de marché et relève l'objectif de cours de 47 à 55 USD. Kempen maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 11 EUR à 9 EUR.

Enel : Morgan Stanley passe de pondération de marché à souspondérer avec un objectif de cours réduit de 9,50 EUR à 9 EUR.

Fortum : Morgan Stanley passe de souspondérer à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 17 à 23 EUR.

Genus : JP Morgan démarre une recommandation de surpondérer avec un objectif de cours de 3200 GBX.

Hays : Citi passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 62 GBX à 33 GBX.

JCDecaux : Deutsche Bank reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 18 à 21 EUR.

L'Oréal : Jefferies maintient sa recommandation de sousperformance et réduit l'objectif de cours de 326 à 323 EUR.

Leroy Seafood : Pareto Securities passe de conserver à acheter avec un objectif de cours de 50 NOK.

Lisi : IDMidcaps maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 60 EUR à 70 EUR.

Nexans : Nykredit Bank maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 150 à 170 EUR.

PageGroup : Citi passe d'acheter à neutre avec un objectif de cours réduit de 300 GBX à 130 GBX.

Randstad : Citi passe d'acheter à neutre avec un objectif de cours réduit de 41 à 25 EUR.

Repsol : Goldman Sachs passe de neutre à acheter avec un objectif de cours relevé de 24 à 25 EUR.

Rémy Cointreau : BNP Paribas maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 36 EUR à 38,30 EUR.

Sanofi : Morgan Stanley passe de surpondérer à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 95 à 90 EUR.

Schneider Electric : Barclays reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 305 à 307 EUR. Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 300 à 310 EUR. Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 292 à 300 EUR.

Severn Trent : Citi passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours relevé de 3211 GBX à 3329 GBX.

Soitec : Deutsche Bank maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 70 EUR à 150 EUR.

Technip Energies : BNP Paribas maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 34 EUR à 36 EUR. Goldman Sachs passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours de 37 EUR. RBC Capital maintient sa recommandation de performance de marché et relève l'objectif de cours de 42 EUR à 45 EUR.

TotalEnergies : HSBC reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 77 à 81 EUR. TD Cowen maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 86 à 91 EUR.

United Utilities : Citi passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours relevé de 1421 GBX à 1525 GBX.

Vat Group : William O'Neil initie la couverture avec une recommandation d'achat.

En France

Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

BP Plc envisage de se désengager partiellement ou totalement de ses activités en mer du Nord britannique, selon Bloomberg.

UBS va proposer des comptes privés et d'épargne aux USA dès 2027.

UCB va racheter Candid Therapeutics pour un montant allant jusqu'à 2,2 milliards de dollars.

ThyssenKrupp et Jindal Steel suspendent leurs discussions en vue d'une entrée de l'Indien au capital de l'Allemand.

EQT envisagerait une introduction en bourse d'Audiology à Wall Street, selon plusieurs sources.

Novartis obtient l'homologation de Santé Canada pour Fabhalta, traitement oral destiné aux adultes atteints de C3G.

Stabilus confirme ses prévisions pour l'exercice 2026.

Burkhalter reprend Progressio Holding et sa filiale Anplag.

Les principales publications du jour : Unicredit…

D'Amérique du Nord

Spirit Airlines (Spirit Aviation Holdings) entame la liquidation de ses activités, faute de plan de sauvetage crédible.

GameStop veut racheter eBay pour 55,5 MdsUSD (125 USD par action) pour créer un concurrent d'Amazon.

Exxon estime qu'il faudra 1 à 2 mois pour un retour à la normale des flux après la réouverture du détroit d'Ormuz.

Le bénéfice de Berkshire Hathaway a encore progressé, tandis que la trésorerie atteint un record faute de pistes d'investissement.

Les autorités américaines de la concurrence valident l'acquisition de SambaNova Systems par Intel.

La FDA accorde un accès anticipé au daraxonrasib de Revolution Medicines contre le cancer du pancréas.

Meta se lance à son tour dans les robots humanoïdes par le biais de l'acquisition de Assured Robot Intelligence.

Les principales publications du jour : Palantir, Vertex, Williams Companies, Diamondback Energy…

D'Asie et d'ailleurs

Woolworths et Coles alertent sur la hausse des coûts en Australie à cause du conflit avec l'Iran.

National Australia Bank rate les estimations de bénéfices au S1.

La tech coréenne (SK Hynix, Samsung…) flambe encore.

Les principales publications du jour : néant…

Le reste de l'agenda mondial des publications ici.