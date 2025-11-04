DBV Technologies nomme un directeur commercial

La société biopharmaceutique DBV Technologies annonce la nomination de Kevin Trapp au poste de directeur commercial, avec effet immédiat. Dans ses fonctions, il rapportera directement au directeur général Daniel Tasse.



En tant que membre de l'équipe de direction, il sera responsable de la stratégie commerciale globale et de sa mise en oeuvre pour le patch Viaskin Peanut, pour lequel des demandes de licence de produit biologique (BLA) doivent être déposées en 2026.



Kevin Trapp est un dirigeant commercial chevronné, comptant plus de 30 ans d'expérience dans l'industrie biopharmaceutique. Avant de réintégrer DBV, il a occupé le poste de directeur général chez Biotech Value Advisors (BVA).