Engie trébuche, Berenberg préfère "conserver"

Engie accuse l'une des plus fortes baisses du CAC 40 mercredi matin à la Bourse de Paris, Berenberg ayant abaissé son conseil sur le titre de "achat" à "conserver" avec un objectif de cours toutefois relevé de 17,5 à 24,5 euros.

Vers 9h30, l'action du groupe énergétique perdait 1,5% tandis que le CAC avançait de 0,1%. Le titre progresse encore de plus de 6% depuis le début de l'année pour évoluer à des plus hauts depuis 2011.



Dans une étude consacrée aux spécialistes de l'énergie et des services à l'environnement, Berenberg estime que le secteur affiche toujours de très bonnes perspectives devant lui, une tendance qui devrait selon lui perdurer jusqu'en 2026 et au-delà.



L'analyste dit avoir identifié quatre grands éléments porteurs, à commencer par une demande d'électricité toujours forte en Europe, mais aussi une augmentation continue des prix du carbone qui fait que polluer coûte de plus en plus cher, ce qui avantage les producteurs d'électricité plus propres comme les renouvelables ou le nucléaire.



L'intermédiaire met également en évidence la montée en puissance des centrales électriques "flexibles" capables de s'adapter rapidement à la demande ainsi que la perspective d'une augmentation des investissements dans les réseaux électriques.



Dans cette optique, Berenberg fait du britannique SSE sa valeur préférée du secteur, juste devant l'allemand RWE, mais préfère dégrader son conseil sur Engie pour des questions de valorisation.