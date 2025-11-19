Euronext a officialisé mercredi la réussite de son offre publique d’échange sur Hellenic Exchanges (ATHEX), opérateur de la Bourse d’Athènes. À l’issue de l’opération, le groupe paneuropéen détient environ 74% des droits de vote, renforçant ainsi sa présence en Europe du Sud. L’offre, conclue lundi, a réuni l’adhésion de 1 962 actionnaires représentant quelque 43 millions d’actions, soit un niveau largement supérieur au seuil minimal requis, abaissé de 67% à un peu plus de 50% des droits de vote plus une action.

L’opération proposait un échange de titres ATHEX contre des actions Euronext, selon un ratio de 0,050 action Euronext pour une action ATHEX. Le ministre grec des Finances, Kyriakos Pierrakakis, a salué l’acquisition comme l’un des investissements majeurs de ces dernières décennies en Grèce. Il en a souligné les effets attendus sur la liquidité du marché local, l’accès au capital pour les entreprises grecques et l’alignement avec les ambitions européennes en matière d’épargne et d’investissement.

Cette acquisition s’inscrit dans la stratégie de consolidation d’Euronext, déjà présent dans plusieurs grandes places financières européennes, dont Paris, Amsterdam, Milan et Oslo. Le groupe plaide de longue date pour une réduction de la fragmentation des marchés de capitaux en Europe, qu’il considère comme un obstacle à la compétitivité face aux États-Unis. L’intégration d’ATHEX vise ainsi à renforcer l’efficacité et l’attractivité du marché européen dans son ensemble.