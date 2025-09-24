GE Aerospace lance le programme Next Engineers à Bangalore

GE Aerospace annonce le lancement du programme éducatif Next Engineers à Bangalore (Inde), en partenariat avec United Way Bengaluru (UWBe). L'initiative vise à promouvoir les sciences, technologies, ingénierie et mathématiques (STEM) auprès des jeunes de 13 à 18 ans et à renforcer le vivier local de talents.



Meghan Thurlow, présidente de la GE Aerospace Foundation, souligne que Bangalore, centre d'innovation reconnu, est un lieu idéal pour inspirer et préparer 'des milliers de jeunes' à des carrières en ingénierie. UWBe pilotera le programme, qui comprendra des ateliers de découverte, des défis de conception, du mentorat et une préparation universitaire.



Le lancement interviendra début 2026, avec un objectif de 4 000 étudiants sur 4 ans. Les boursiers poursuivant des études d'ingénierie auront accès à des aides financières.



Bangalore devient la première implantation du programme en Asie-Pacifique. GE Aerospace a engagé jusqu'à 20 MUSD sur 5 ans pour soutenir son déploiement mondial jusqu'en 2030.