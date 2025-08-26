Oddo BHF réduit son objectif de cours sur Ipsos de 62 à 50 euros, une nouvelle cible laissant toutefois un potentiel encore suffisamment significatif pour rester positif sur la valeur et donc maintenir son opinion 'surperformance'.

Le bureau d'études rappelle que le conseil d'administration d'Ipsos a annoncé la semaine dernière sa décision de changer le directeur général, une décision intervenue après plusieurs déceptions sur la croissance organique des revenus.

'Ce changement de CEO montre à quel point la demande des clients évolue rapidement, obligeant Ipsos à accélérer sa transformation digitale et justifiant une hausse de notre taux d'actualisation dans notre modèle DCF', juge l'analyste.

Oddo BHF abaisse également de 3-4% ses prévisions de BPA sur une base pro forma (intégration de l'acquisition de The BVA Family dans son modèle) 'afin de refléter notamment des conditions de marché toujours difficiles'.