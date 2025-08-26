Oddo BHF réduit son objectif de cours sur Ipsos de 62 à 50 euros, une nouvelle cible laissant toutefois un potentiel encore suffisamment significatif pour rester positif sur la valeur et donc maintenir son opinion 'surperformance'.
Le bureau d'études rappelle que le conseil d'administration d'Ipsos a annoncé la semaine dernière sa décision de changer le directeur général, une décision intervenue après plusieurs déceptions sur la croissance organique des revenus.
'Ce changement de CEO montre à quel point la demande des clients évolue rapidement, obligeant Ipsos à accélérer sa transformation digitale et justifiant une hausse de notre taux d'actualisation dans notre modèle DCF', juge l'analyste.
Oddo BHF abaisse également de 3-4% ses prévisions de BPA sur une base pro forma (intégration de l'acquisition de The BVA Family dans son modèle) 'afin de refléter notamment des conditions de marché toujours difficiles'.
Ipsos est l'une des principales sociétés mondiales de l'élaboration et de la diffusion d'études de marché. Le CA par type de clients se répartit comme suit :
- consommateurs (49,2%) : diffusion d'études barométriques (destinées au suivi de l'évolution de la notoriété et de l'image des marques), d'études de mesure de l'efficacité des campagnes publicitaires, d'études de marchés, etc. Le groupe propose également des études médias (notamment études de positionnement et études de mesure d'audience presse, TV, radio et Internet) ;
- clients et salariés (20,7%) : notamment élaboration d'études de sites de recrutement, de mesures d'engagement des salariés, de mesure de la qualité, de la satisfaction et de la fidélisation de la clientèle ;
- médecins et patients (15,2%) : élaboration d'études de cas du réseau de médecins, de la segmentation et du ciblage de la clientèle, d'évaluation du marché, d'efficacité de la force de vente, du parcours et de satisfaction des patients, etc. ;
- citoyens (14,9%) : diffusion d'études des tendances des opinions publiques, d'études des évolutions des modes de vie, etc.
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe-Moyen Orient-Afrique (45,6%), Amériques (37,6%) et Asie-Pacifique (16,8%).