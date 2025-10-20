Jefferies relève sa cible sur Oracle
Publié le 20/10/2025 à 15:15
Selon Jefferies, les nouveaux objectifs à 5 ans d'Oracle marquent une inflexion de croissance, visant 225 Md$ de revenus et 21 $ d'EPS en FY30, soit '31% de CAGR pour le chiffre d'affaires et 28% pour l'EPS'.
Le bureau d'études note un carnet de commandes qui 'dépasse 500 Md$' après '65 Md$ de contrats' d'infrastructure signés en début de T2, ce qui renforce la visibilité.
La note indique enfin que les marges de l'infrastructure IA sont 'comprises entre 30-40% en non-GAAP', même en tenant compte des coûts de démarrage des nouveaux data centers.