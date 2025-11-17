Johnson & Johnson acquiert Halda Therapeutics

Johnson & Johnson fait part de la conclusion d'un accord définitif pour acquérir Halda Therapeutics, une société au stade clinique développant des thérapies orales ciblées pour plusieurs types de tumeurs solides, pour 3,05 milliards de dollars en numéraire.



Son candidat principal, HLD-0915, est un traitement au stade clinique du cancer de la prostate, dont 'la nouvelle approche de destruction précise des cellules cancéreuses peut surmonter les mécanismes de résistance au traitement'.



L'acquisition comprend aussi plusieurs candidats antérieurs pour le sein, le poumon et d'autres types de tumeurs. Le pipeline et la plateforme de Halda pourraient en outre permettre la création de nouvelles thérapies ciblées au-delà de l'oncologie.



La transaction devrait être conclue au cours des prochains mois, sous réserve du feu vert des autorités de la concurrence et d'autres conditions de finalisation habituelles. J&J en attend une dilution de 0,15 dollar de son BPA ajusté en 2026.