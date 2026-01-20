La dégradation de la relation entre l'Europe et les Etats-Unis autour de la question groenlandaise a envoyé les indices au tapis hier sur le vieux continent. La réaction de Wall Street sera connue en décalé, puisque la journée de lundi était fériée aux Etats-Unis. Mais on sait d'ores et déjà que le marché obligataire n'apprécie guère l'escalade en cours.

-1,8% à Paris, -1,7% à Amsterdam, -1,3% à Berlin, -1% à Zurich et -0,4% à Londres. La semaine a démarré en net repli pour les places européennes, après l'ultimatum lancé par Donald Trump, qui se résume à peu près à ça : vous me vendez le Groenland ou je vous défonce la gueule je relève les droits de douanes. Après la sidération, le temps de la baisse semble venu pour les marchés financiers, qui ont quand même du mal à réaliser ce qui se passe. Dans le Wall Street Journal, l'éditorialiste James Mackintosh résumait cette nuit la situation en deux phrases assez bien trouvées, quoique peut-être déjà obsolètes : "les marchés ne savent pas quoi en penser... Le nouvel ordre mondial est peut-être si difficile à imaginer que les investisseurs préfèrent l'ignorer."

Pas tout les investisseurs quand même. Le marché obligataire américain n'est pas très à l'aise avec la situation. En Bourse, en face des investisseurs en actions tout feu tout flamme, il y a des gens un peu tristes en costume austère, qui préfèrent la sécurité des obligations à l'excitation des actions. Ce sont des sortes de gardien du temple : ils ne font pas souvent de bruit, mais quand ils en font, c'est que la tournure prise par les événements leur déplaît. On se souvient qu'en avril dernier, ces bond vigilantes, comme on les appelle, avaient forcé Donald Trump à faire machine-arrière sur le niveau initial de ses droits de douane. Le message était passé via la vente de bons du trésor, qui avait fait grimper les rendements brutalement, signe que la confiance dans la signature américaine se dégradait en temps réel.

En cette mi-janvier, la réaction n'est pas aussi brutale, mais la hausse des rendements obligataires américains depuis le weekend montre que l'obligataire n'apprécie pas la tournure prise par les événements. En grossissant le trait, la mécanique à l'œuvre est : l'indépendance de la Fed est menacée et la Maison Blanche se met à dos ses plus gros créanciers (le bloc européen est le plus gros détenteur de bons du trésor US), ce qui va réduire la demande pour la dette américaine, ce qui va la renchérir, ce qui va dégrader la situation budgétaire du pays, ce qui va faire monter le coût de la dette, etc. Le doute est renforcé par les échéances à venir cette semaine ou dans un avenir proche : décisions de la Cour suprême sur la constitutionnalité des droits de douane et de l'éviction de Lisa Cook de la Fed, nomination du successeur de Jerome Powell et intervention de Donald Trump à la tribune du Forum économique de Davos mercredi. L'indice VIX, qui était curieusement apathique ces derniers jours, vient de prendre 3% et de remonter en direction des 20 points, un niveau qui sépare les tensions habituelles des tensions moins habituelles.

La séance du jour sera donc marquée par toutes ces frictions et par le retour des cotations à Wall Street (les futures sont assez nettement baissiers, mais les choses peuvent encore évoluer d'ici 15h30). Elle coïncidera avec plusieurs publications de résultats outre-Atlantique, dont celles de Netflix, 3M Company, US Bancorp, Fastenal, DR Horton ou United Airlines. Naturellement, les valeurs refuge comme l'or et l'argent ont battu des records à potron-minet.

En Asie-Pacifique, le KOSPI coréen n'ajoutera pas une 13e perle à sa série haussière. L'indice le plus en vue de l'année 2025 et du début d'année 2026 a fini par baisser : -0,4% en fin de parcours ce matin. Tout le monde baisse d'ailleurs dans la région : de -0,1% à Hong Kong à -1,1% à Tokyo, où les obligations à 40 ans japonaises ont atteint un rendement de 4%, inédit depuis leur création en 2007.

Le CAC 40 perd 0,7% à 8053 points à l'ouverture. Le SMI lâche 0,7% à 13 185 points. Le Bel 20 cède 0,6% à 5 259 points.

Le taux de chômage en novembre au Royaume-Uni (8h00) et l'indice ZEW allemand de janvier (11h00) sont au programme. Tout l'agenda ici.

Les principaux changements de recommandations

Alcon : Deutsche Bank passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 69 à 77 CHF.

Amundi : Oddo BHF maintient sa recommandation de surperformance et relève l'objectif de cours de 77 à 80 EUR.

Arkema : Bernstein maintient sa recommandation de sous-performance et réduit l'objectif de cours de 49 EUR à 47 EUR.

ASM International : Deutsche Bank maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 625 EUR à 775 EUR. HSBC maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 726 à 818 EUR. Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 800 à 825 EUR. Oddo BHF maintient sa recommandation de surperformance et relève l'objectif de cours de 680 à 820 EUR.

ASML Holding : Citi maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 1200 à 1400 EUR. Deutsche Bank maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 1150 à 1300 EUR. UBS maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 1030 à 1400 EUR.

Assa Abloy : Pareto Securities passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours de 400 SEK.

Banco de Sabadell : Barclays passe de pondération de marché à sous-pondérer avec un objectif de cours réduit de 3,40 EUR à 3,30 EUR.

BNP Paribas : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 85 EUR à 97 EUR.

Carl Zeiss Meditec : Goldman Sachs passe d'acheter à neutre avec un objectif de cours réduit de 54 à 42 EUR.

Douglas : Goldman Sachs passe d'acheter à neutre avec un objectif de cours réduit de 15 à 13 EUR.

Eutelsat Communications : Morgan Stanley reste à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 2,73 à 2,50 EUR.

Fresenius Medical Care : Goldman Sachs passe d'acheter à neutre avec un objectif de cours réduit de 55 à 40 EUR.

Indutrade : ABG Sundal Collier passe de vendre à conserver avec un objectif de cours réduit de 230 SEK à 225 SEK.

Inficon Holding : Deutsche Bank passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 95 CHF à 140 CHF.

Interparfums : Mediobanca passe de surperformance à neutre en visant 29,30 EUR.

Jacquet Metals : Oddo BHF passe de neutre à surperformance avec un objectif de cours relevé de 20 à 27 EUR.

Kone : SEB Bank passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 61 à 71 EUR.

Lifco : ABG Sundal Collier passe de conserver à acheter avec un objectif de cours de 375 SEK.

Logitech International : Deutsche Bank reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 90 à 80 CHF.

LVMH : Mediobanca passe de surperformance à neutre en visant 650 EUR.

Mapfre : UBS démarre le suivi à vendre avec un objectif de cours de 3,85 EUR.

Pandora : Deutsche Bank passe de acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 1100 DKK à 480 DKK

SKF : Goldman Sachs passe d'acheter à vendre avec un objectif de cours réduit de 251 SEK à 237 SEK.

SSAB : SB1 Markets démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 100 SEK. SEB Bank passe de conserver à vendre avec un objectif de cours de 59 SEK.

Salzgitter : Oddo BHF passe de sous-performance à surperformance avec un objectif de cours relevé de 58 à 64 EUR.

Unicaja Banco : CaixaBank BPI passe de neutre à sous-performance avec un objectif de cours relevé de 2,45 EUR à 2,70 EUR.

VAT Group : Deutsche Bank reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 340 à 420 CHF. UBS maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 430 à 560 CHF.

Vestas : Jyske Bank passe de acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 200 DKK à 195 DKK.

Wärtsilä : Pareto Securities passe de conserver à vendre avec un objectif de cours relevé de 25 à 28 EUR.

En France

Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

"Je vais imposer des droits de douane de 200% sur les vins et champagnes français", menace Donald Trump.

TotalEnergies prévoit une production en hausse d'environ 5% au 4e trimestre.

Renault va fabriquer des drones militaires dans ses usines du Mans et de Cléon, dans le cadre d'un contrat d'1 MdEUR, selon L'Usine Nouvelle. Le constructeur a par ailleurs publié ses performances commerciales annuelles : le groupe a vendu 2 336 807 véhicules dans le monde en 2025, soit +3,2% dans un marché en hausse de 1,6%.

Eiffage Energie Systèmes rachète l'italien Socotis.

Forvia a confirmé lors de sa mise à jour de pré-clôture que ses résultats 2025 seront conformes aux objectifs, avec des ventes et des marges dans la trajectoire prévue malgré un fort effet de change (source AlphaValue).

Wendel confirme être en pourparlers non exclusifs avec Henkel concernant une éventuelle cession de Stahl.

Eurazeo conclut un accord avec L Catterton pour la vente de sa participation dans Ex Nihilo.

Valeo remporte un" important" programme de solutions d'éclairage intérieur.

Virbac affiche une croissance 2025 de 7,9% à périmètre constant.

AstraZeneca aurait à son tour des vues sur Abivax, selon La Lettre.

Valneva retire les demandes d'autorisation de mise sur le marché et d'essais cliniques aux USA pour son vaccin Ixchiq.

Oeneo annonce une repli des ventes de 10,3% à taux de change constant au troisième trimestre.

Charwood réalise une boucle d’eau chaude intégrée à l’offre Engie Solutions pour la décarbonation du site Stellantis La Janais.

Safe Orthopaedics signe un contrat de distribution au Brésil.

Energisme filialise Eco-Hub.

LightOn lance son IA documentaire LightOnOCR-2.

Les principales publications du jour : Alstom, BigBen, Nacon, SMAIO, Bourse Direct, Diagnostic Medical Systems, Sidetrade… Le reste ici.

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

GSK va acquérir RAPT Therapeutics pour 2,2 milliards de dollars.

Lufthansa suspend ses vols vers Téhéran jusqu'au 29 mars.

SGS ouvre un laboratoire d'analyses à Manchester.

Les principales publications du jour : Rio Tinto, Mercedes-Benz Group, Porsche, Wise, DocMorris, Komax…

D'Amérique du Nord

D'Asie et d'ailleurs

BHP annonce une hausse trimestrielle de 9% de sa production de minerai de fer, un peu plus que prévu.

CK Hutchison est en pourparlers pour vendre Three Ireland, son opérateur mobile irlandais, à Liberty Global.

Pop Mart, la maison-mère de Labubu, flambe de 10% après l'annonce d'un rachat d'actions.

Northern Star Resources a relevé sa prévision de coûts pour l’exercice 2026 à 2 600–2 800 AUD l’once, en raison de ventes d’or plus faibles et de redevances accrues liées à la hausse des prix.

Busy Ming a lancé son introduction en Bourse à Hong Kong en espérant lever 3,34 MdsHKD, en vue d’une cotation le 28 janvier.

Les principales publications du jour : United Spirits…

Le reste de l'agenda mondial des publications ici.