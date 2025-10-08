Legrand annonce avoir réalisé l'acquisition de Cogelec Développement qui détient indirectement 5 347 065 actions Cogelec (soit 60,09% du capital social et 75,07% des droits de vote), sur la base d'un prix de 29 euros par action.
Le groupe déposera prochainement un projet d'offre publique d'achat simplifiée obligatoire sur le solde des actions Cogelec au même prix, puis si les conditions le permettent, demandera la mise en oeuvre d'une procédure de retrait obligatoire.
Afin de refléter l'acquisition du contrôle de Cogelec par Legrand, la composition du conseil d'administration de Cogelec a été adaptée et comprend désormais quatre administrateurs représentant Legrand et trois administrateurs historiques.
Roger Leclerc continuera à assumer ses fonctions de PDG de Cogelec jusqu'à la nomination d'un nouveau directeur général au plus tard fin 2025. Il restera par ailleurs président du conseil d'administration jusqu'au 30 juin 2026.
Legrand est le spécialiste mondial des infrastructures électriques et numériques du bâtiment. Son offre complète adaptée au marché de la basse tension pour les segments tertiaire, industriel et résidentiel en fait une référence à l'échelle mondiale. Legrand dispose d'implantations commerciales et industrielles dans près de 90 pays et bénéficie de relais de croissance solides dans la durée.
Ainsi sur le plan géographique, 42% du CA est réalisé en Europe, 40,5% dans la zone Amérique du Nord et centrale et 17,5% dans le reste du monde.
Sur le plan des produits, 36% du CA est réalisé dans les produits à plus forte valeur d'usage (datacenters, produits connectés du programme Eliot et programmes d'efficacité énergétique).
Au-delà, le groupe bénéficie de macro-tendances sociétales et technologiques très solides qui viendront soutenir son développement dans la durée.
