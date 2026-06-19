Les marchés actions sont en passe de boucler une semaine positive, rassurés par la tournure prise par les événements au Moyen-Orient. Wall Street a déjà baissé le rideau pour cause de jour férié ce vendredi. Les grosses échéances boursières sont passées, ouvrant la voie au creux de fin juin / début juillet, durant lequel il se passe généralement peu de choses.

Je vais essayer de ralentir un peu le débit ce matin, parce qu'on m'a demandé hier si j'enregistrais en accéléré. La remarque venait d'un grand monsieur, Didier Hameau, dont nous avons fêté la longue et prolifique carrière hier soir. Je vais donc parler doucement ET avec la voix un peu pâteuse. Didier a formé pas mal de monde dans la presse financière, dont votre serviteur, ce qui méritait bien ce modeste hommage.

La mainmise du secteur des semiconducteurs sur la hausse des actions en 2026 ne se dément pas, à moins de dix jours de bourse de la fin du premier semestre. Aux Etats-Unis, les 12 meilleures performances du S&P 500 depuis le 1er janvier sont des entreprises de l'écosystème des puces, de Sandisk (+820%) à Corning (+122%). En Europe, où le vivier technologique est plus clairsemé, le bilan est identique : si on sort le constructeur de satellites allemand OHB du palmarès, les 19 autres entreprises du "Top 20" pesant plus de 2 milliards d'euros sont toutes issues du même écosystème, du suédois Sivers (+2 211%, mieux que Sandisk) au néerlandais ASML (+82%).

Cela peut-il durer ? Oui, si l'on se base sur la dernière enquête menée par Bank of America auprès des gérants mondiaux. Les professionnels du secteur sont 56% à penser que les actions liées à l'IA sont encore dans leur phase de boom. Boom avec deux "o", pas boum avec un "u". 21% estiment que la thématique est en phase d'euphorie, c’est-à-dire que ça marche encore bien mais qu'on se rapproche un peu trop du moment où ça ne fonctionnera plus. Les gérants sont seulement 9% à juger opportun de prendre des bénéfices. Sans surprise, quatre professionnels sur cinq considèrent que la position la plus consensuelle du moment sur le marché est d'être acheteur des semiconducteurs. C'est le pourcentage le plus élevé depuis que BofA mène cette enquête, soit une trentaine d'années. Est-ce que ça révèle un secret bien gardé ? Bien sûr que non, tout le monde peut le voir. En revanche, ça montre qu'il vaut mieux éviter un retournement trop brutal, parce que tout le monde est sur les mêmes actions.

Pour les amateurs de foot, BofA a aussi demandé aux gérants qui gagnera la coupe du monde de football. Ça n'a pas plus d'intérêt que de demander à Maurice, au PMU, ce qu'il en pense après son 6e Ricard de la matinée, mais ça fait toujours des avis en plus. Le sondage donne l'Espagne (22%), la France (19%) puis l'Angleterre, le Brésil et l'Argentine à 8%. L'enquête a été menée avant le début de la compétition. La rue, via Polymarket, met la France devant à 18%, suivie de l'Espagne (14%), l'Angleterre (13%) et l'Argentine (12%). En ce qui concerne la coupe du monde de la bourse en 2026, il sera compliqué de rattraper le trio Corée du Sud (+115%), Taiwan (+64%) et Japon (+41%). Là aussi, ce sont les semiconducteurs qui gagnent.

Cette séance de vendredi sera particulière en bourse en Europe, parce que les marchés américains ont déjà terminé leur semaine pour cause de jour férié aujourd'hui (Juneteenth, journée célébrant la fin de l'esclavage). Wall Street a même techniquement achevé son mois boursier, parce que les opérations de compensation mensuelles et trimestrielles ont pris place hier compte tenu du jour férié. Situation en voie d'amélioration au Moyen-Orient, pas ou peu de publications de résultats d'entreprises, vague de décisions de politique monétaire derrière nous : on attaque la période creuse qui précède les résultats trimestriels en bourse. Toutefois, la vigilance reste de mise puisque de nouvelles frappes israéliennes au Liban et le report de la rencontre américano-iranienne en Suisse aujourd'hui ont rappelé qu'en matière de géopolitique, les compromis sont fragiles.

En Asie-Pacifique, on n'a pas emboîté le pas aux marchés américains. La semaine se termine dans le rouge avec des baisses de 1% ou plus en Australie et en Corée du Sud. Les places chinoises (sur le continent et à Hong Kong) et Taiwan sont closes pour un jour férié. L'Inde lâche 1% : le secteur technologique local subit des dégagements après les annonces plutôt inquiétantes d'Accenture, confronté aux doutes du marché sur les ESN confrontées à la montée en puissance de l'IA. Comme l'Inde est l'arrière-boutique des prestations logicielles et informatiques, cet accès de prudence n'a rien d'illogique.

L'Europe donnait des signes de faiblesse en préouverture, mais les premiers échanges sont plutôt haussiers, notamment en France (+0,16%) et en Allemagne (+0,16%). En Suisse, le SMI recule de 0,1%.

Les temps forts économiques du jour

L'agenda macro :

Juneteenth — NYSE fermée (Etats-Unis)

08h00 : Ventes au détail mai 2026 (Royaume-Uni)

Le reste de l'agenda ici.

Les grands indicateurs macros (les cotations sont celles du jour autour de 7h00, les liens permettent d'avoir le temps réel) :

Les principaux changements de recommandations

Air France-KLM: UBS maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 10 EUR à 13,50 EUR.

Air Liquide : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation accumuler et réduit l'objectif de cours de 208 à 194 EUR.

ASM International : JP Morgan maintient sa recommandation surpondérer et relève l'objectif de cours de 930 à 1174 EUR. BNP Paribas reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 920 à 1210 EUR.

ASML Holding : New Street Research maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 1355 à 1655 EUR. BNP Paribas reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 1550 à 1950 EUR.

Axa : Mediobanca maintient sa recommandation de surperformance et relève l'objectif de cours de 46,90 EUR à 50 EUR.

BE Semiconductor Industries : UBS passe à l'achat depuis en révision avec un objectif de cours relevé de 280 à 370 EUR. Oddo BHF reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 375 à 400 EUR.

Burckhardt Compression Holding : UBS maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 530 à 500 CHF.

Givaudan : Barclays reste à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 3100 à 3300 CHF. Jefferies maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 3300 à 3700 CHF.

Holcim : BNP Paribas passe de neutre à surperformance avec un objectif de cours relevé de 77 CHF à 92 CHF.

Julius Bär : Keefe Bruyette & Woods passe de performance de marché à sousperformance avec un objectif de cours réduit de 74 CHF à 70 CHF.

Klépierre : UBS maintient sa recommandation de vendre et relève l'objectif de cours de 30 EUR à 31 EUR.

Landis+Gyr Group : UBS maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 55 à 51 CHF.

Novo Nordisk : Nordea Bank passe de conserver à acheter avec un objectif de cours de 350 DKK.

Polypeptide Group : UBS maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 40 à 45 CHF.

Siegfried Holding : UBS passe d'acheter à neutre avec un objectif de cours réduit de 120 CHF à 80 CHF.

Sika : JP Morgan passe de souspondérer à neutre avec un objectif de cours relevé de 140 à 165 CHF.

UBS Group : Keefe Bruyette & Woods passe de performance de marché à sousperformance avec un objectif de cours relevé de 36 à 38 CHF.

Zehnder Group : UBS reste à acheter avec un objectif de cours réduit de 90 à 86 CHF.

En France

Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

Crédit Agricole étudie un renforcement de sa participation au capital de Banco BPM.

Stellantis prend une participation de 9,5% dans Factorial pour les batteries solides.

Thales et Arquus formalisent un partenariat pour intégrer les mortiers SpinFire de Thales sur les véhicules tactiques légers d'Arquus.

Une filiale de Cathay signe un contrat de location pour un avion-cargo Airbus.

Spie s'apprête à achever son projet d'infrastructure de fibre optique en Allemagne.

Eurazeo prend une participation majoritaire dans Lauralu, spécialiste des infrastructures industrielles déployables.

Sopra Steria obtient le Label Numérique Responsable de niveau 2 de l'Institut du Numérique Responsable.

Plus de 3 000 collaborateurs de Verallia dans 9 pays souscrivent à sa 10ème offre d'actionnariat salarié, portée à 0,7% du capital.

Ipsos annonce plusieurs nominations pour accélérer son plan Horizons.

2CRSi demande la suspension de sa cotation et conteste les accusations de Grizzly Research.

Pierre Brossollet, PDG et fondateur d'Arverne, renforce sa participation au capital de 5,76%.

L'Olympique Lyonnais (Eagle Football) annonce le transfert d'Afonso Moreira au Bayer Leverkusen pour un montant pouvant atteindre 33,6 MEUR, dont 4,1 MEUR de bonus, ainsi qu'un intéressement de 10% sur une éventuelle plus-value.

Hoffmann Green lance une augmentation de capital de 6 MEUR via placement privé.

L'Autorité des marchés financiers valide l'offre de Camlin Fine Sciences sur le solde du capital de Vinpai.

Theraclion annonce une évolution de son conseil d'administration.

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

Holcim boucle le rachat de Xella.

Washington s'inquiète de la présence potentielle d'une machine ASML en Chine, selon Bloomberg News.

La filiale australienne de HSBC condamnée à 35 millions de dollars d'amende pour des failles dans la protection contre les fraudes.

Siemens Energy examine la possibilité de se séparer de sa division Transformation of Industry, qui emploie environ 17 000 personnes et a généré 5,7 MdEUR de chiffre d'affaires.

La justice allemande donne raison à Infineon face au chinois Innoscience dans un litige de brevets.

Bayer nomme Kacy Perry à la tête de Crop Science Canada.

Barratt Redrow nomme une nouvelle directrice financière.

Loomis acquiert l'argentin Transportadora del Interior.

Leonardo approuve sa nouvelle structure organisationnelle.

Naturgy nomme l'ancien président du Conseil italien Enrico Letta à son conseil d'administration.

Exor nomme Benoît Ribadeau-Dumas au poste de directeur général délégué.

InPost et une filiale d'Allegro.eu signent une lettre d'intention pour un partenariat dans la livraison hors domicile.

D'Amérique du Nord

Accenture décroche de 17% à cause de la morsure de l'IA sur son activité.

Amazon est en pourparlers pour vendre ses puces d’intelligence artificielle destinées aux centres de données d’autres entreprises.

Meta fait pression sur le Congrès pour obtenir une immunité face aux poursuites liées à la protection de l'enfance.

Google estime que les amendements à la loi canadienne sur les données sont insuffisants.

SpaceX obtient la note investissement avec perspective stable auprès des grandes agences de notation.

Meta signe de nouveaux accords de calcul IA avec le spécialiste des centres de données Crusoe, selon Bloomberg News.

Intel recrute Seok-Hee Lee, vétéran du secteur, pour piloter son offensive dans le packaging de fonderie.

Moderna obtient un avis favorable de la FDA pour son vaccin antigrippal à ARN messager mFlusiva.

John Rogers quitte le conseil d'administration de Nike.

Rockstar ouvre les précommandes de GTA VI le 25 juin.

ouvre les précommandes de GTA VI le 25 juin. Teva dépose une demande d'autorisation de mise sur le marché pour l'écopipam dans le traitement du syndrome de Gilles de la Tourette chez l'enfant.

D'Asie et d'ailleurs

BHP enregistre une charge de 2,3 milliards de dollars liée aux surcoûts du projet Jansen.

PetroChina et Indian Oil peinent à affréter des pétroliers pour le brut irakien face à l'envolée des coûts et aux risques dans le détroit d'Ormuz.

Hitachi acquiert le canadien Canduct pour renforcer ses activités d'isolation de transformateurs en Amérique du Nord.

Hyundai s'apprête à racheter la part résiduelle de SoftBank dans Boston Dynamics pour 325 MUSD, selon la presse.

Toyota Motor rappelle 16 200 véhicules en raison d'un risque de perte de puissance.

Petrobras reprendra la construction de l'usine d'engrais de Três Lagoas d'ici septembre.

Macquarie finalise ses rachats d'actions pour son plan d'actionnariat salarié.

Le reste de l'agenda mondial des publications ici.