Bank of America relève sa recommandation sur Lindt & Sprüngli à 'achat', avec un objectif de cours de 144 000 francs suisses (soit un potentiel de hausse de 18%), et l'ajoute à sa liste des meilleures idées 'Europe 1'.
Selon le broker, le titre du chocolatier 'coche toutes les cases', avec une solide configuration pour le second semestre 2025, un algorithme 2026 aidé par les prix et une déflation du cacao offrant du potentiel d'amélioration des marges pour 2027-28.
'L'action Lindt a perdu 10% depuis sa dernière publication semestrielle, et son PE 2026 s'établit à 36 fois (contre une moyenne à moyen terme de 39 fois), malgré une meilleure visibilité sur l'élasticité des prix', pointe en outre BofA.
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG est une société holding basée en Suisse et active dans le monde entier, qui développe, produit et vend des produits à base de chocolat. Les produits de la société sont vendus sous les marques Lindt, Ghirardelli, Caffarel, Hofbauer et Kufferle. La société possède six sites de production en Europe et deux aux États-Unis. Elle vend ses produits principalement dans les pays d'Europe et dans les pays de l'Accord de libre-échange nord-américain (ALENA). En septembre 2014, elle a annoncé le placement d'émissions obligataires d'une valeur de 1 milliard de francs suisses pour financer le rachat de Russell Stover Candies. Les filiales de la société comprennent notamment Chocoladefabriken Lindt & Sprngli (Schweiz) AG, Chocoladefabriken Lindt & Sprngli GmbH, Lindt & Sprngli SAS, Lindt & Sprngli (UK) Ltd, Lindt & Sprngli (Poland) Sp. z o.o., L&S (Brazil) Holding Ltd et Lindt & Sprngli (Asia-Pacific) Ltd.
