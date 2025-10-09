Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG est une société holding basée en Suisse et active dans le monde entier, qui développe, produit et vend des produits à base de chocolat. Les produits de la société sont vendus sous les marques Lindt, Ghirardelli, Caffarel, Hofbauer et Kufferle. La société possède six sites de production en Europe et deux aux États-Unis. Elle vend ses produits principalement dans les pays d'Europe et dans les pays de l'Accord de libre-échange nord-américain (ALENA). En septembre 2014, elle a annoncé le placement d'émissions obligataires d'une valeur de 1 milliard de francs suisses pour financer le rachat de Russell Stover Candies. Les filiales de la société comprennent notamment Chocoladefabriken Lindt & Sprngli (Schweiz) AG, Chocoladefabriken Lindt & Sprngli GmbH, Lindt & Sprngli SAS, Lindt & Sprngli (UK) Ltd, Lindt & Sprngli (Poland) Sp. z o.o., L&S (Brazil) Holding Ltd et Lindt & Sprngli (Asia-Pacific) Ltd.