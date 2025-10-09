Bank of America relève sa recommandation sur Lindt & Sprüngli à 'achat', avec un objectif de cours de 144 000 francs suisses (soit un potentiel de hausse de 18%), et l'ajoute à sa liste des meilleures idées 'Europe 1'.

Selon le broker, le titre du chocolatier 'coche toutes les cases', avec une solide configuration pour le second semestre 2025, un algorithme 2026 aidé par les prix et une déflation du cacao offrant du potentiel d'amélioration des marges pour 2027-28.

'L'action Lindt a perdu 10% depuis sa dernière publication semestrielle, et son PE 2026 s'établit à 36 fois (contre une moyenne à moyen terme de 39 fois), malgré une meilleure visibilité sur l'élasticité des prix', pointe en outre BofA.