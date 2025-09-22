Lockheed Martin Skunk Works présente Vectis, un 'collaborative combat aircraft' (CCA) de Group 5 destiné à renforcer la supériorité aérienne américaine et alliée. Le système est pensé comme une plateforme agile, personnalisable et abordable, intégrant les savoir-faire de l'entreprise en furtivité, systèmes autonomes et architectures ouvertes.

Vectis est conçu pour s'intégrer aux avions de 5e génération et futurs, et peut remplir des missions variées : frappes de précision, ISR (renseignement, surveillance, reconnaissance), guerre électronique et contre-air offensif et défensif, avec une endurance adaptée aux théâtres indo-pacifique, européen et central.

OJ Sanchez, vice-président de Skunk Works, affirme que Vectis 'crée un nouveau paradigme pour la puissance aérienne'. Le développement est déjà lancé, avec pour objectif un design, une production et un premier vol sous deux ans, à un coût compétitif pour le segment CCA.