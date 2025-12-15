Nanobiotix annonce qu'à la suite de la révision des indices Euronext Paris, le conseil scientifique des indices a pris la décision de l'intégrer au SBF 120 et au CAC Mid 60, décision qui prendra effet le vendredi 19 décembre après la clôture du marché.
Selon la société de biotechnologies, cette entrée devrait accroître sa visibilité auprès des investisseurs institutionnels, renforcer sa présence sur les marchés boursiers européens et augmenter l'exposition aux stratégies d'investissement indexées.
"Cette intégration est le reflet de la confiance continue des marchés financiers dans notre stratégie à long terme et dans le potentiel disruptif de nos solutions nanothérapeutiques", estime son président du directoire, Laurent Levy.
