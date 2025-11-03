Oddo BHF relève son objectif de cours sur CaixaBank

Oddo BHF réaffirme son opinion 'surperformance' sur CaixaBank et relève son objectif de cours de 9,7 à 10,2 euros, dans le sillage d'estimations de résultat net rehaussées de 3% en moyenne sur 2025-27 pour la banque espagnole, après sa publication trimestrielle.



'La copie délivrée confirme l'évolution favorable de l'opérationnel, suggérant de nouveau un relèvement des guidances 2025', juge l'analyste, qui pointe aussi 'la robustesse bilancielle confirmée et la dynamique attendue de la diversification adéquate du business model'.



'En dépit d'un parcours boursier solide (+72% depuis le début de l'année +13 points par rapport à l'indice SX7E), le nouvel upgrade des guidances devrait se traduire par une poursuite du rerating à court terme avec une valorisation du titre intéressante', poursuit-il.