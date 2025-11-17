OVHcloud annonce le déploiement de sa Quantum Platform, première offre européenne de Quantum-as-a-Service, donnant immédiatement accès à au moins 8 ordinateurs quantiques, dont le processeur Pasqal Orion Beta QPU. Cette solution vise à démocratiser l'usage du quantique en permettant aux entreprises et organismes publics d'exécuter des cas d'usage complexes via le cloud, sans infrastructure spécialisée, notamment grâce à un système de 100 qubits fourni par Pasqal. Le groupe élargit ainsi un écosystème initié dès 2022 avec un premier émulateur quantique : 9 émulateurs sont désormais disponibles et réunissent près de 1000 utilisateurs. OVHcloud prévoit d'intégrer 8 autres QPU d'ici fin 2027, dont 7 issus de fournisseurs européens. Fanny Bouton, Quantum Lead d'OVHcloud, souligne que 'ce lancement nous permet d'offrir à nos clients les technologies les plus avancées' et d'accélérer la construction d'un cloud quantique européen.
Loïc Henriet, CEO de Pasqal, estime que cette intégration marque 'une étape majeure vers la souveraineté numérique européenne' en permettant un développement et une exploitation du quantique entièrement en Europe.
OVH Groupe est le premier fournisseur européen de services de cloud computing, positionné de manière unique pour capitaliser sur le marché du cloud en pleine croissance.
Le groupe fournit aux entreprises clientes une suite complète de solutions conçues pour répondre à la demande croissante de stratégies multi-cloud et de cloud hybride, tout en satisfaisant à l'exigence croissante de souveraineté des données et de solutions cloud de confiance.
OVH Groupe délivre à 1,6 million de clients - composés en grande partie de PME, de grandes entreprises et d'entreprises technologiques, ainsi que du secteur public - une suite complète de solutions de cloud privé, public et web, en s'appuyant sur son réseau mondial de 44 centres de données, hébergeant plus de 500 000 serveurs sur 4 continents.
