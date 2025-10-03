Philips et Getinge s'allient pour des solutions intégrées d'anesthésie











Philips annonce une alliance commerciale en Europe avec Getinge, groupe suédois spécialisé dans les technologies médicales, afin de proposer une solution intégrée combinant les systèmes d'anesthésie Flow Family de Getinge et les technologies de monitoring IntelliVue de Philips. Cette solution vise à proposer aux hôpitaux un dispositif complet d'anesthésie et de surveillance avec un interlocuteur unique pour l'achat et le support.



Selon Philips, il s'agit aussi de permettre un transfert fluide des données, une meilleure compatibilité avec les infrastructures hospitalières et une standardisation des pratiques, tout en facilitant l'installation et la formation du personnel.



Brian Bell, responsable de la division Enterprise Hospital Monitoring chez Philips, souligne que cette coopération répond à la demande des cliniciens pour des systèmes interopérables, améliorant l'efficacité et la qualité des soins.



Cette alliance s'inscrit dans une collaboration plus large entre les deux groupes, qui travaillent également au développement des standards SDC (Service-Oriented Device Connectivity) pour l'écosystème hospitalier.



















