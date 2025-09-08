Qualcomm étend sa collaboration avec Valeo dans les systèmes ADAS

Qualcomm et Valeo annoncent l'extension de leur collaboration technologique de longue date afin de fournir des solutions avancées d'aide à la conduite (ADAS) et de conduite automatisée (AD) aux constructeurs automobiles partout dans le monde.



Cette collaboration combine les solutions évolutives Snapdragon Ride Pilot de Qualcomm, notamment les systèmes sur puce (SoC) Snapdragon Ride et la pile logicielle Snapdragon Ride ADAS/AD, et l'expertise de Valeo en équipements, logiciels, intégration et validation.



Les deux entreprises proposent ainsi une solution AD/ADAS préintégrée, conçue pour rationaliser la mise en oeuvre au niveau des véhicules et répondre à une demande clé des constructeurs automobiles mondiaux : accélérer la mise sur le marché.



Ce système évolutif s'adapte à un large éventail de configurations matérielles, des systèmes d'entrée de gamme aux calculateurs centralisés haute performance pour les véhicules définis par logiciel (SDV).



La solution conjointe proposée par Valeo et Qualcomm est prête pour une mise sur le marché, avec les SoC Snapdragon Ride et les logiciels AD/ADAS préintégrés au sein d'une offre disponible dès ce jour dans le monde entier.