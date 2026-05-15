Les principaux indices américains évoluent en territoire négatif, le Dow Jones reculant de 0,73% et le Nasdaq de 1,25% vers 17h00.

"Les données économiques américaines récentes ont renforcé les inquiétudes quant à la persistance de l'inflation", rappelle Krisada Yoonaisil, financial markets strategist chez Exness, faisant référence aux indices de prix parus ces derniers jours.



"En conséquence, les rendements des bons du Trésor américain ont grimpé à de nouveaux sommets, les marchés évaluant progressivement une trajectoire davantage "faucon" de la part de la Réserve fédérale", poursuit-il.



"Les progrès limités lors des discussions entre le président américain Donald Trump et le président chinois Xi Jinping, combinés aux tensions persistantes au Moyen-Orient, laissent les investisseurs prudents", pointe aussi le professionnel.



Selon Krisada Yoonaisil, cette incertitude géopolitique, qui continue de miner l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, pourrait encore accentuer la pression sur les actifs risqués, tels que les actions.



Le pétrole à plus de 108 USD sur le Brent



Les cours du pétrole reflètent d'ailleurs les inquiétudes générées par l'impasse diplomatique entre Washington et Téhéran, avec un baril qui s'établit actuellement un peu au-dessus des 100 USD pour le WTI et à plus de 108 USD pour le Brent.



"L'Iran insiste pour conserver ses programmes de missiles balistiques et nucléaires, ainsi que son contrôle sur le détroit d'Ormuz, tandis que les États-Unis y voient une défaite totale et un échec à atteindre leurs objectifs de guerre", rappelle Samer Hasn.



"Entre la direction iranienne dure et la position ferme des États-Unis, rien ne laisse entendre une résolution diplomatique de cette guerre dans un avenir proche, et cela finira par maintenir les prix du pétrole élevés plus longtemps", prévient cet analyste de XS.com.



Face à cette situation, le professionnel s'attend à une possible escalade de la part de Donald Trump ce week-end après la clôture du marché, ce qui pourrait être suivi d'une forte hausse des cours du pétrole en début de semaine prochaine.



L'indice Empire State à un plus haut de plus de quatre ans en mai



L'activité des entreprises manufacturières a fortement augmenté dans l'État de New York en mai, selon la Fed de New York, dont l'indice général des conditions économiques a grimpé de neuf points pour atteindre 19,6, son niveau le plus élevé depuis plus de quatre ans.



Les nouvelles commandes et les livraisons ont considérablement augmenté pour le 2e mois consécutif, les délais de livraison ont été considérablement allongés et la disponibilité des approvisionnements s'est quelque peu détériorée.



Les niveaux d'emploi et la semaine de travail moyenne ont tous deux continué d'augmenter. Le rythme des hausses des prix des intrants et de vente a fortement augmenté. Enfin, les entreprises sont devenues plus optimistes quant à leurs perspectives.



Les investisseurs doivent encore prendre connaissance, peu avant l'ouverture, de la production industrielle américaine pour le mois d'avril, que le consensus anticipe en rebond de 0,3% après un recul de 0,5% observé le mois précédent.



Applied Materials bat les attentes sur son 2e trimestre



Dans l'actualité des valeurs, Applied Materials a dévoilé jeudi soir des bénéfices et des revenus meilleurs que prévu au titre de son 2e trimestre 2025-2026, lui permettant d'afficher des perspectives confiantes pour le trimestre en cours et pour l'avenir.



"Applied Materials a enregistré des performances trimestrielles record et nous prévoyons désormais que notre activité d'équipements semi-conducteurs croîtra de plus de 30% en 2026", a indiqué son CEO Gary Dickerson.



"Le développement rapide mondial de l'infrastructure IA, combiné aux positions de leadership solides d'Applied, offre une base exceptionnellement solide pour une croissance soutenue et pluriannuelle des revenus et des bénéfices", poursuivait-il.



Par ailleurs, Pershing Square, le fonds spéculatif de Bill Ackman, a révélé avoir pris une participation stratégique dans Microsoft, profitant d'un récent repli boursier pour parier sur la résilience du géant des logiciels face à la concurrence posée par l'IA.