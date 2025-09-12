Siltronic AG est un producteur allemand de plaquettes de silicium hyperpur. La société propose notamment des plaquettes polies, des plaquettes épitaxiées et des plaquettes recuites. Ses produits sont utilisés pour les composants semi-conducteurs, y compris les applications à haute tension, les dispositifs à faible résistivité dans l'ingénierie automobile et les télécommunications, ainsi que les microprocesseurs intégrés et les modules de mémoire pour le traitement de l'information dans les téléphones cellulaires, les ordinateurs portables et d'autres biens de consommation. La société produit également des plaquettes à haute réflectivité (HiREF), ainsi que des plaquettes PowerFZ pour les applications de puissance et Ultimate Silicon pour les applications de semi-conducteurs à oxyde métallique complémentaire (CMOS). Elle exploite des sites de production en Europe, en Asie et aux États-Unis.