AlphaValue dégrade son conseil sur le titre Siltronic AG, passant de 'achat' à 'ajouter', avec un objectif de cours inchangé à 38,9 euros.
L'analyste estime que la reprise des semi-conducteurs est désormais repoussée au-delà de 2025 avec ajustement des stocks en cours attendu au moins jusqu'en décembre 2025, ce qui pèse sur l'EBITDA.
Le bureau d'études abaisse ses hypothèses de croissance à 9% en 2026 et 10% en 2027 et retient un capex un peu plus élevé, réduisant la valeur DCF (59,2 euros) et la NAV (37,5 euros).
Selon la note, 2025 resterait déficitaire mais avec une amélioration de BPA (-2,44 vs -3,73) grâce à un T4 attendu plus solide, la baisse de revenus étant révisée de -9,75% à -5%.
Publié le 12/09/2025 à 12:45
